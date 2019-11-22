2019-11-22T07:07:48+03:00
Общество

Благовещенцев зовут на открытие первого в этом году катка

Любителей коньков ждут «Веселые старты» и сладкие подарки
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: www.благовещенск.рфФото: www.благовещенск.рф
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Первый в этом году каток откроется уже 23 ноября на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Юность».

- Традиционно в честь открытия зимнего сезона пройдут «Веселые старты». Участников стартов ожидают сладкие подарки, а победителя - безлимитный абонемент на бесплатное посещение катка на месяц, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Открытие состоится в 12.00.

К слову, стоимость посещения и проката коньков на стадионе по сравнению с прошлым годом не изменится. Дети до семи лет смогут покататься бесплатно, остальным придется заплатить всего 80 рублей. Прокат детям до семи лет обойдется в 50 рублей за час катания, ребятам постарше и взрослым - в 100 рублей. Время работы катка - с 12.00 до 20.00.

Всего же в этом году в городе зальют около 60 ледовых площадок. Прокат инвентаря будет работать на 13 из них: стадион «Юность», городской парк культуры и отдыха, стадион «Амур», каток на площади Ленина, хоккейный клуб «Олимпик», лыжная база «Динамо», торгово-развлекательный комплекс «Острова» и на базах отдыха и БГПУ. Все катки оснащены раздевалками.

Расписание работы ледовых площадок с прокатом инвентаря

Расписание работы ледовых площадок с прокатом инвентаря

«Правовой лабиринт»

Встреча под таким названием станет первой в работе дискуссионной площадки. Участникам расскажут, как найти выход из сложных правовых ситуаций и не заблудиться в правовом лабиринте.

ММБ им. А. П. Чехова, ул. Комсомольская, 3

22 ноября, 19.00

12+

«Осторожно, дети!»

В честь Всемирного дня ребенка для юных благовещенцев приготовили игровую программу. В начале ребятам расскажут об истории праздника и его особенностях, затем участники поиграют в известную всем игру «Фанты».

МБ «Дом семьи», ул. Пионерская, 157

23 ноября, 14.00

6+

Тайны Амура

В творческой мастерской «Родной Амур» гостям расскажут об экологическом состоянии реки Амур, ее биоразнообразии. Затем каждый сможет нарисовать подводный мир в нетрадиционной технике «рисование губкой».

МБ «Дом семьи», ул. Пионерская, 157

23 ноября, 15.00

6+

С армянским колоритом

Горожан приглашают на День армянской культуры. В программе - творческая выставка, дегустация блюд, мастер-классы и отчетный концерт армянского хореографического коллектива Nur.

Амурский областной Дом народного творчества

23 ноября, 17.00

0+

ПОСМОТРИМ

Амурский областной театр драмы

Счастливый номер, 22 ноября, 18.30, 12+

Тартюф, или Обманщик, 23 ноября, 17.00, 16+

Щелкунчик-принц, 24 ноября, 12.00, 0+

Одолжите тенора, 24 ноября, 17.00, 16+

Амурский областной театр кукол

Небывальщина, или Забавные потешки, 23 ноября, 11.00, 0+

Три поросенка, 24 ноября, 11.00, 0+

Городской Дом культуры

Расправь крылья, 23 ноября, 16.00, 14+

ВЫСТАВКИ

«В искусстве жизнь»

Выставка посвящена 15-летию Амурской региональной общественной организации «Творческий союз художников». В экспозиции представлено более 80 работ художников разных поколений, работающих в разных направлениях и технике.

Амурский областной краеведческий музей им. Г. С. Новикова-Даурского

До 1 декабря

16+

«Для галочки»

Выставка молодых амурских художников Александра Кантемирова и Николая Рыбака. В экспозиции будут представлены более 15 объемных работ из полимербетона, искусственного камня, картона.

Амурский областной краеведческий музей им. Г. С. Новикова-Даурского

22 ноября - 16 декабря

12+

«Бесконечные истории»

Творческая выставка Алексея Зимникова. Работы на экспозиции выполнены в разных направлениях и техниках декоративно-прикладного искусства. Для воплощения своих идей мастер использует такие материалы, как кожа, дерево, ткань, кованый металл и пр.

Амурский областной Дом народного творчества

До 30 ноября

0+

«Жизнь начинается с мамы»

Выставка, посвященная Дню матери.

Амурская областная научная библиотека

20 - 30 ноября

0+

ИСТОЧНИК KP.RU

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