2019-11-22T13:09:49+03:00
Происшествия

Пограничники задержали эфиопов, искавших в Благовещенске лучшей жизни

Пробираясь через границу, нарушители получили обморожение
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: ПУ ФСБ России по Амурской областиФото: ПУ ФСБ России по Амурской области
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Двух нарушителей границы сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Амурской области задержали 17 ноября в районе села Верхнеблаговещенское.

Фото: ПУ ФСБ России по Амурской области

Фото: ПУ ФСБ России по Амурской области

- Задержаны два гражданина Эфиопии, оба 1997 года рождения, которые нарушили государственную границу в РФ из Китая, в целях поиска лучших условий жизни, - сообщают в пресс-службе ПУ ФСБ России по Амурской области.

Фото: ПУ ФСБ России по Амурской области

Фото: ПУ ФСБ России по Амурской области

У иностранцев изъяли паспорта, продукты и телефоны. При медицинском обследовании выяснилось, что, пробираясь через границу, нарушители заработали обморожение. Им была оказана первая помощь и назначено стационарное лечение.

Фото: ПУ ФСБ России по Амурской области

Фото: ПУ ФСБ России по Амурской области

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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