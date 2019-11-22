Пограничники задержали эфиопов, искавших в Благовещенске лучшей жизни
Двух нарушителей границы сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Амурской области задержали 17 ноября в районе села Верхнеблаговещенское.
Фото: ПУ ФСБ России по Амурской области
- Задержаны два гражданина Эфиопии, оба 1997 года рождения, которые нарушили государственную границу в РФ из Китая, в целях поиска лучших условий жизни, - сообщают в пресс-службе ПУ ФСБ России по Амурской области.
Фото: ПУ ФСБ России по Амурской области
У иностранцев изъяли паспорта, продукты и телефоны. При медицинском обследовании выяснилось, что, пробираясь через границу, нарушители заработали обморожение. Им была оказана первая помощь и назначено стационарное лечение.
Фото: ПУ ФСБ России по Амурской области
Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU