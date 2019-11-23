Гололед в Благовещенске: горожане катаются по дорогам на коньках, рейсы на автовокзале и в аэропорту задерживаются

Сегодня ночью в Благовещенске была аномально теплая ночь, шел дождь. Город, да и вся область превратились в каток. Амурчане вооружились коньками и вышли на дороги областного центра – тем более что такси подорожало почти в три раза.

Фото: www.instagram.com/best.blg

- Вчера я проехал от дома до работы за 75 рублей, сегодня он стоит 265 рублей, - делятся горожане.

Уехать из города вряд ли кому-то получится – с утра на благовещенском вокзале отменили все рейсы. Благовещенский аэропорт закрыт до 12.00

Фото: WhatsApp

Тем временем, власти Приамурья просят местных быть аккуратнее на дорогах.

- Мы просим предупредить водителей о прогнозируемых сложных дорожных условиях на региональных трассах центральных и южных районов Приамурья в утренние часы 23 ноября. При таких условиях есть вероятность нарушения в движении транспорта, как в населенных пунктах, так и на дорогах регионального и местного значений. Гололед может стать причиной дорожно-транспортных происшествий и введения ограничений в движении пассажирского межмуниципального транспорта, - говорится в сообщении администрации Благовещенска.

Подрядные организации, обслуживающие региональные дороги данных районов уже проводят дежурный объезд. Дорожные службы ночью провели комплекс мероприятий, направленный на обеспечение безопасного проезда на дорогах. На самые опасные участки была направлена спецтехника для обработки противогололедными материалами проезжую часть.

Фото: instagram.com/blagoveshchensk.rf

На данный момент специалистами Амурупрадора организован постоянный контроль дорожной обстановки, ведется взаимодействие и оперативный обмен информацией с ведомствами МЧС и ГИБДД. Дорожные службы находятся в готовности к реагированию на сигналы от населения о сложном и небезопасном проезде.

- Рекомендуем водителям по возможности воздержаться от ранних поездок без необходимости. Если отказаться от поездки невозможно водителям следует принимать решение по фактической ситуации: максимально снизить скорость, не совершать резких маневров и держать дистанцию.

Ожидаются осадки в Бурейском, Архаринском, Завитинском, Константиновском и Октябрьском районах.