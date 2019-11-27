Благовещенские коллекционеры показали автограф Мессинга и первое издание Есенина

21 ноября в Благовещенске прошло открытие выставки «Наследие эпох». В стенах Амурского краеведческого музея свои экспонаты представили известные амурские коллекционеры Александр Федоров и Руслан Башмаков.

Амурские коллекционеры Руслан Башмаков и Александр Федоров Фото: Татьяна РЯБОВА

Пришедшие могли посмотреть на старинные книги, картины и фотографии с автографами всеми любимых и известных людей, таких как Вольф Мессинг, Анна Ахматова, Александр Вертинский, Илья Эренбург.

Фото: Татьяна РЯБОВА

- Выставка такого формата проходит впервые на всем Дальнем Востоке. Ни во Владивостоке, ни в Хабаровске ничего подобного не было. Это экспонаты частной коллекции. Обычно музей выставляет свои резервные фонды, но сейчас мы решили показать частные коллекции. Мы хотим сделать это на постоянной основе, привлечь других коллекционеров. Грубо говоря, они всегда держат все в квартире, а хочется показать это людям. Эта выставка - первый шажок, - рассказывает коллекционер Руслан Башмаков.

Фото: Татьяна РЯБОВА

Среди экспонатов имеются совершенно удивительные вещи. Например, первое издание стихов Сергея Есенина.

Все представленные книги крайне трудно найти. Они, как правило, издавались маленьким тиражом и в свое время передавались из рук в руки. Люди переписывали стихи из сборников себе в тетрадки и передавали книгу дальше, ведь купить издание не представлялось возможным.

Фото: Татьяна РЯБОВА

Не менее интересна коллекция живописи. Среди полотен есть старые работы неизвестных художников, а также недооцененных творцов советского времени.

Фото: Татьяна РЯБОВА

Экспонаты попадают в руки коллекционерам разными путями. Бывает, что старая книга находится в букинистическом магазине, а иногда в личных архивах родственников. Бывает и так, что люди, расставаясь с той или иной вещью, не понимают ее ценности.

Фото: Татьяна РЯБОВА

- Мы и меняемся, и переписываемся с другими коллекционерами, посещаем выставки, что-то покупаем, в том числе через интернет и аукционы. Бывает, приходится ехать в другой город и выкупать архивы частями, - делится опытом Руслан Александрович.

Фото: Татьяна РЯБОВА

- Люди расстаются с подобными вещами по разным причинам. А многие предметы и вовсе попадают к нам удивительными путями. Так, иногда листаешь книгу начала XX века из букинистического магазина, а там - блокадные карточки, засушенные цветы, любовные письма. Это ведь все история, - добавляет Александр Федоров.

Фото: Татьяна РЯБОВА

Коллекционеры хотят и дальше знакомить амурчан с экспонатами частных коллекций, которые открывают двери в прошлое. Это - первая выставка, она пробудит интерес и даст толчок к дальнейшим, не менее интересным экспозициям.