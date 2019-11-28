2019-11-28T05:23:52+03:00
Общество

Благовещенск примкнул к всероссийскому движению «РазДельный сбор»

Активные горожане помогут землякам и экобизнесу найти друг друга и вместе заботиться об экологии.
Олеся Черничная
Поделиться:
Фото: DepositPhotosФото: DepositPhotos
Изменить размер текста:

В Благовещенске появилось официальное отделение всероссийской некоммерческой организации «РазДельный сбор». Движение зародилось еще в 2011 году в Санкт-Петербурге. На Дальнем Востоке к нему присоединились Владивосток и Хабаровск. А теперь и благовещенцы борются за разумное отношение к ресурсам, а главное - за чистоту родного города. И первый шаг на пути к этому - раздельный сбор вторсырья.

- Посудите сами, пластиковая бутылка разлагается в течение ста лет. А потом просто распадается на микропластик. То есть ни одна пластиковая бутылка, ни один пакет никогда не вернется в круговорот веществ, а будет вечно отравлять планету. Вы бывали на нашем полигоне? Это ведь огромная территория, и она будет расти, занимать все новые площади, которые можно было бы использовать с большей пользой. Вредные вещества при разложении мусора попадают в почву, в грунтовые воды, в воздух. Что мы оставим нашим детям? Меня, как бывшего учителя экологии, эта проблема очень волнует. А потому я решила собрать неравнодушных граждан и официально примкнуть к всероссийскому движению, - рассказывает руководитель инициативной группы НКО «РазДельный сбор» Светлана Тарасова.

Задача движения образовательная: пропаганда бережного, разумного отношения к ресурсам планеты, создание взаимосвязей между гражданами, переработчиками вторсырья, экобизнесом и властью. В Приамурье есть предприятия, готовые принимать вторсырье, но многие амурчане о них просто не знают.

- Наши идеи уже нашли отклик у жителей. В нашей организации десять активистов, еще около 50 сочувствующих, и наши ряды постоянно пополняются. Когда мы рассказываем об этом друзьям и знакомым, многие поддерживают нас, говорят о готовности сортировать мусор для переработки. Многие понимают, что назревает серьезная экологическая проблема. Трудность заключается в том, что у нас не принято сортировать отходы и перерабатывать их. Надо менять свой менталитет. Надо показать органам власти, что мы готовы к раздельному сбору - тогда и специальные цветные контейнеры во дворах появятся. В Европе к разумной переработке и утилизации отходов шли около 20 лет, мы пока в начале пути, но верим, что у нас все получится, - говорит Светлана Тарасова.

У движения уже есть своя страница в Instagram @rsbor_blg, где общественники рассказывают о пользе раздельного сбора вторсырья, публикуют адреса сборщиков и переработчиков и, конечно, привлекают единомышленников для проведения акций по раздельному сбору в будущем.

КОНКРЕТНО

Сдать в переработку можно:

- макулатуру (кроме кассовых чеков, салфеток, туалетной бумаги, бумаги, испачканной жиром или краской, одноразовой посуды, коробок из-под яиц, пачек от сигарет);

- полиэтилен (пленка упаковочная, фасовочные пакеты, пакеты-майки, подарочные пакеты);

- ПЭТ (бутылки из-под воды, желательно без этикеток и смятые, пищевые одноразовые контейнеры с маркировкой 1 РЕТ);

- полистирол (контейнеры одноразовые пищевые с маркировкой 6 PS);

- полипропилен (контейнеры пищевые твердые, плотные, прозрачные, с маркировкой 5 РР).

Перед сдачей вторсырье должно быть очищено от жира и остатков пищи. Также необходимо снять все этикетки, а бутылки смять.

ВЫРЕЖИ и СОХРАНИ

Куда сдать вторсырье на переработку и утилизацию:

- энергосберегающие лампы - управляющая компания, обслуживающая дом;

- ртутные термометры - Центр демеркуризации, ул. Амурская, 3;

- макулатура - ООО «Надежда», ул. Пионерская, 204/2, ул. Кольцевая, 43; ООО «Миллениум», ул. Заводская, 154;

- аккумуляторы - компания «Метэко», ул. Пушкина, 161/2, ул. Чехова, 3

- алюминий - пункты приема цветных металлов;

- пластик - ООО «Надежда», ул. Пионерская, 204/2, ул. Кольцевая, 43;

- стеклянная тара - пункты сбора стеклотары.

- компьютеры и бытовая техника - «Компьютер-мастер», ул. Калинина, 107.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Гастрономия" во время поста - не цель, а средство". Как правильно поститься - советы священника
Накануне Рождественского поста (28 ноября) настоятель храма священномученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Виглянский рассказал, как нужно питаться и о чем заботиться в течение Рождественского поста
«Идем на уроки в надежде, что не собьет фура»: почему детям из элитного коттеджного поселка Екатеринбурга приходится рисковать жизнью по пути в школу
Автобус для ребят районная администрация не может выделить из-за беспечности скандального бизнесмена. Проблему взял на личный контроль глава следственного комитета Александр Бастрыкин [ВИДЕО]
Автомобилисту важно знать все!
Означает ли потемневшее масло, что у вас проблемы с двигателем? Какие документы должны быть при себе у каждого водителя? Куда обратиться с сообщением о неработающем светофоре? Проверьте свои знания с помощью теста и узнайте ответы на все вопросы
Все равно тебе водить…
Вместе с Ольгой Александровной Никоновой, президентом Ассоциации юношеских автошкол России, рассуждаем о воспитании грамотных водителей, навыках безопасного поведения на дороге и гадаем о судьбе ЮАШ: что было, что будет, чем сердце успокоится?
«Девочки хотят быть взрослыми»: Сергей Семенов разбирается в деле «Новой Шурыгиной», которую изнасиловали два парня
Самарский правозащитник, отсидевший за надругательство над настоящей Дианой Шурыгиной, вмешался в скандальную историю с изнасилованием 12-летней школьницы в Нижнем Новгороде
Новости 24
В Приамурье учителя обвинили в избиении пятиклассника
Рисунок десятилетней амурчанки станет коллекционной открыткой
В Приамурье заключили под стражу водителя-участника ДТП с пятью погибшими
На площади Благовещенска установили снежную пушку
В Приамурье восстанавливают автобусное сообщение
На домах Благовещенска вывесили списки должников за услуги ЖКХ
Амурчанам предлагают поучаствовать во флэшмобе признаний
Амурчан, ставших свидетелями аварии с пятью погибшими, просят обратиться в полицию
Следователи ищут свидетелей травли студента, устроившего стрельбу в колледже Благовещенска
В Приамурье в ДТП погибли пять человек
Благовещенцев просят сообщать о скользких тротуарах
Амурские синоптики рассказали о причинах дождя в ноябре
Стоимость проезда в автобусе в Приамурье может подняться на несколько рублей
На территории Амурского ГПЗ произошел пожар
В Благовещенске загорелся пассажирский автобус
Пограничники задержали эфиопов, искавших в Благовещенске лучшей жизни
ЧОП, охранявший благовещенский колледж, в котором произошла стрельба, могут закрыть на три месяца
В Благовещенске рыбака унесло на льдине
Благовещенца, привязавшего хромую собаку к машине, разыскивает полиция
В Благовещенске прошло открытие мемориальной доски писательнице и журналистки Светлане Борзуновой
Жители Архаринского района повстречали на дороге тигров
В Амурском колледже строительства и ЖКХ назначен исполняющий обязанности руководителя
Амурский пожарный вынес из огня двоих детей
Охранника благовещенского колледжа, в котором произошла бойня, взяли под стражу