Благовещенск примкнул к всероссийскому движению «РазДельный сбор»

В Благовещенске появилось официальное отделение всероссийской некоммерческой организации «РазДельный сбор». Движение зародилось еще в 2011 году в Санкт-Петербурге. На Дальнем Востоке к нему присоединились Владивосток и Хабаровск. А теперь и благовещенцы борются за разумное отношение к ресурсам, а главное - за чистоту родного города. И первый шаг на пути к этому - раздельный сбор вторсырья.

- Посудите сами, пластиковая бутылка разлагается в течение ста лет. А потом просто распадается на микропластик. То есть ни одна пластиковая бутылка, ни один пакет никогда не вернется в круговорот веществ, а будет вечно отравлять планету. Вы бывали на нашем полигоне? Это ведь огромная территория, и она будет расти, занимать все новые площади, которые можно было бы использовать с большей пользой. Вредные вещества при разложении мусора попадают в почву, в грунтовые воды, в воздух. Что мы оставим нашим детям? Меня, как бывшего учителя экологии, эта проблема очень волнует. А потому я решила собрать неравнодушных граждан и официально примкнуть к всероссийскому движению, - рассказывает руководитель инициативной группы НКО «РазДельный сбор» Светлана Тарасова.

Задача движения образовательная: пропаганда бережного, разумного отношения к ресурсам планеты, создание взаимосвязей между гражданами, переработчиками вторсырья, экобизнесом и властью. В Приамурье есть предприятия, готовые принимать вторсырье, но многие амурчане о них просто не знают.

- Наши идеи уже нашли отклик у жителей. В нашей организации десять активистов, еще около 50 сочувствующих, и наши ряды постоянно пополняются. Когда мы рассказываем об этом друзьям и знакомым, многие поддерживают нас, говорят о готовности сортировать мусор для переработки. Многие понимают, что назревает серьезная экологическая проблема. Трудность заключается в том, что у нас не принято сортировать отходы и перерабатывать их. Надо менять свой менталитет. Надо показать органам власти, что мы готовы к раздельному сбору - тогда и специальные цветные контейнеры во дворах появятся. В Европе к разумной переработке и утилизации отходов шли около 20 лет, мы пока в начале пути, но верим, что у нас все получится, - говорит Светлана Тарасова.

У движения уже есть своя страница в Instagram @rsbor_blg, где общественники рассказывают о пользе раздельного сбора вторсырья, публикуют адреса сборщиков и переработчиков и, конечно, привлекают единомышленников для проведения акций по раздельному сбору в будущем.

КОНКРЕТНО

Сдать в переработку можно:

- макулатуру (кроме кассовых чеков, салфеток, туалетной бумаги, бумаги, испачканной жиром или краской, одноразовой посуды, коробок из-под яиц, пачек от сигарет);

- полиэтилен (пленка упаковочная, фасовочные пакеты, пакеты-майки, подарочные пакеты);

- ПЭТ (бутылки из-под воды, желательно без этикеток и смятые, пищевые одноразовые контейнеры с маркировкой 1 РЕТ);

- полистирол (контейнеры одноразовые пищевые с маркировкой 6 PS);

- полипропилен (контейнеры пищевые твердые, плотные, прозрачные, с маркировкой 5 РР).

Перед сдачей вторсырье должно быть очищено от жира и остатков пищи. Также необходимо снять все этикетки, а бутылки смять.

ВЫРЕЖИ и СОХРАНИ

Куда сдать вторсырье на переработку и утилизацию:

- энергосберегающие лампы - управляющая компания, обслуживающая дом;

- ртутные термометры - Центр демеркуризации, ул. Амурская, 3;

- макулатура - ООО «Надежда», ул. Пионерская, 204/2, ул. Кольцевая, 43; ООО «Миллениум», ул. Заводская, 154;

- аккумуляторы - компания «Метэко», ул. Пушкина, 161/2, ул. Чехова, 3

- алюминий - пункты приема цветных металлов;

- пластик - ООО «Надежда», ул. Пионерская, 204/2, ул. Кольцевая, 43;

- стеклянная тара - пункты сбора стеклотары.

- компьютеры и бытовая техника - «Компьютер-мастер», ул. Калинина, 107.