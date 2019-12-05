2019-12-05T04:18:49+03:00
Общество

Амурчане стали лидерами по добрым делам на Дальнем Востоке

К акции #ЩедрыйВторник присоединились общественники, специалисты социальных и культурных учреждений, волонтеры и простые жители
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: nko28.ruФото: nko28.ru
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Амурчане впервые поучаствовали во всероссийской акции #ЩедрыйВторник и сразу выбились в лидеры на Дальнем Востоке. На официальной карте событий акции над Приамурьем светится восемь сердечек (значков добрых дел). Для сравнения жители Владивостока и Хабаровска собрали по три сердечка.

Фото: nko28.ru

Фото: nko28.ru

В Благовещенске к #ЩедромуВторнику присоединились волонтерский отряд «Перспектива» с благотворительным мастер-классом по бумагопластике для детей с ограниченными возможностями здоровья, центр «Выбор», организовавший сбор средств в помощь обществу защиты животных «Шанс», волонтеры, проводившие «Уроки добра» для школьников и Театр кукол с представлением «Поверь в мечту» для сирот. «Ассоциация добровольных активистов и наставников» из Тамбовки провела день красоты для пожилых людей, также здесь прошел слет волонтеров «День доброй воли».

Фото: nko28.ru

Фото: nko28.ru

- Здорово, что амурчане приняли такое активное участие в благотворительной инициативе, - сказала пресс-секретарь ресурсного центра поддержки НКО Людмила Судейкина. - На самом деле участников Щедрого вторника в нашей области гораздо больше. Из-за разницы во времени и премодерации всех сообщений многие не успевали завести свою новость, идею или событие на официальный сайт программы. Например, Белогорск, который тоже проводил «Уроки добра». Поддержали акцию делами и в Тынде, и в Зейском районе. Даже в Благовещенске далеко не все участники отметили свои мероприятия.

Фото: nko28.ru

Фото: nko28.ru

В частности, областная научная библиотека провела три благотворительных акции по сбору книг и канцтоваров, а молодежная «Чеховка» устроила день признаний, где отметились известные амурчане. Магазин игрушек «Остров сокровищ» совместно с Общественной организацией «Мир без границ» проводят акцию «Стань Дедом Морозом», а накануне НКО «Культура как помощь и просвещение» вместе со студентами амурского колледжа культуры и искусства играли для детей из детского дома села Садовое «Алису в Зазеркалье».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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