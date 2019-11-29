На благовещенской набережной открыли два новых участка

28 ноября в Благовещенске были открыты два новых участка набережной Амура. Ради этого в столицу Приамурья прибыл министр по развитию Дальнего Востока и бывший губернатор области Александр Козлов. Вместе с Василием Орловым они прогулялись по новому участку и обсудили дальнейшие планы.

- Мы как раз с Василием Александровичем вспоминали, как строилась набережная. И с каждым шагом мы понимаем, что она продвинулась к конечному завершению, и следующий преемник, который сменит Василия Александровича, не сможет сделать что-то такое, что так сильно будут ценить люди, потому что эта набережная – это фасад нашей страны, экология, защита нашего города, тех, кто здесь живет. Те, кто прожил год, это понимают, и их в этом убеждать не надо. И у меня не было никаких проблем в согласовании средств, и их выделения на достройку набережной, - сказал Александр Козлов, отметив, что те 700 миллионов, что были выделены на строительство, потрачены были не зря.

Фото: Василина Васильева

Губернатор Приамурья поблагодарил министра за то, что они «понимают друг друга с полуслова» и за помощь в финансировании проекта.

- Все мы помним природное явление, которое настигло нас летом. И очень хорошо, что, несмотря на паводок, они выполнили все работы качественно и вовремя. Все работы планируются завершить к концу 2024 года, - сказал губернатор.

Для Александра Козлова открытие нового участка стало следующим шагом к дальнейшему развитию Благовещенска.

- Мы обсудим с Василием Александровичем дальнейшее ее обустройство с учетом мнений амурчан. И мы обязательно поможем с финансированием. А тем, кто сейчас будет гулять по этому участку, могу пожелать только приятных впечатлений, - сказал министр.

Фото: Василина Васильева

На вопрос журналистов о том, какую же набережную Александр Козлов отметит после всех своих путешествий, министр улыбнулся и сказал: «Благовещенскую». Потом добавил, уже не шутя:

- Нет, я это говорю совершенно серьезно. Я помню, как она строилась, шаг за шагом. И все же, исходя из своего опыта, такой красивой набережной я не видел нигде. Во Владивостоке неплохая, но там вид на море. Хотя и у нас здесь картинка не хуже, - отметил Козлов.

Обговорили руководители и будущее набережной Зеи.

- Проектная документация полностью скорректирована, однако остались еще четыре незавершенных участка: два – в районе улицы Нагорная. И еще два – в районе Судостроительного завода. По одному из них, что в районе завода, работы начнутся в следующем году. На них потрачено 350 миллионов рублей. Там ведется жилищное строительство, строительство ФОКа и детского сада. Планируется, что здесь будет новый микрорайон. Я помню, что раньше там находился и пляж. Мы его обязательно восстановим, чтобы амурчане могли купаться летом, - отметил напоследок губернатор.