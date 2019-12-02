10 наивных вопросов об ипотеке под два процента для дальневосточников

Уже два месяца на слуху новость о том, что жители Дальнего Востока смогут получить ипотеку под два процента годовых. Воспользоваться рекордно низкой ставкой смогут молодые семьи. Проект «Дальневосточная ипотека», согласно пояснительной записке, позволит улучшить условия 8,5 тысячи молодых семей и помочь некоторым закрепиться на Дальнем Востоке.

Однако с заманчивыми условиями появилось и большое количество вопросов.

Кто может получить ипотеку под два процента?

Молодые семьи, в которых супругам еще не исполнилось 36 лет, и получатели «дальневосточного гектара».

Для участников программы «Дальневосточный гектар» есть ограничения. Назначение полученного участка должно быть либо «Для индивидуального жилищного строительства», либо «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)».

Кто попадает под определение «Молодая семья»?

Семьи, где у супругов есть гражданство Российской Федерации. И жена, и муж не должны быть старше 35 лет включительно. Супруги должны состоятьв браке не менее одного года. При этом хотя бы один из супругов должен иметь регистрацию по месту жительства на Дальнем Востоке.

Стоит учитывать, что один родитель до 35 лет с ребенком до 18 лет тоже считаются молодой семьей и попадают под программу.

На что можно взять ипотеку?

Молодые семьи могут взять ипотечный кредит для покупки жилья на первичном рынке или на строительство жилого дома. Покупка «вторички» программой не подразумевается.

Те дальневосточники, которые получили землю по программе «Дальневосточный гектар», могут использовать ипотеку для строительства дома.

Сколько можно взять и на какой срок?

Размер кредита не должен превышать шести миллионов рублей. На погашение льготной ипотеки дадут 20 лет. Срок действия программы - пять лет, если в будущем не будет принято решение о его продлении.

Обязательно ли иметь детей?

Нет. В условиях получения льготной ипотеки нет «ограничения по детям». Если пара подходит под критерии молодой семьи, они имеют право взять ипотечный кредит под два процента.

Можно рефинансировать старую ипотеку?

Нет, возможности рефинансирования старой ипотеки не будет.

В какой банк идти?

Список банков-участников еще формируется. Как только будет опубликовано Постановление Правительства РФ, станут известны все финансовые организации, вошедшие в программу. Вероятнее всего, обратиться за льготной ипотекой можно будет во все крупные банки страны.

Будет ли первоначальный взнос?

Были предложения убрать первоначальный взнос на льготную ипотеку и ввести критерий нуждаемости, однако впоследствии было принято решение, что все семьи должны быть в равных условиях. В настоящее время величина первоначального взноса еще обсуждается.

Можно ли потом продать квартиру?

После того как ипотека будет выплачена, семья получит право собственности. Тогда уже полноправные владельцы жилья смогут сдать, продать или подарить квартиру. Но есть вероятность, что будут введены дополнительные условия, например, необходимый срок проживания в купленной квартире, чтобы ипотеку не начали брать с целью дальнейшей продажи.

Какие документы необходимы для получения ипотеки?

- Удостоверение личности (паспорт гражданина РФ).

- Справки, подтверждающие доход потенциального заемщика.

- Свидетельства о рождении детей.

- Документы на земельный участок, разрешение на строительство и смета (в случае использования ипотечных средств на постройку жилого дома).

МНЕНИЕ РИЕЛТОРА

Взлетят ли цены на квартиры из-за двухпроцентной ипотеки?

Директор агентства недвижимости Юлия Тихонова:

- Не могу сказать, что цены взлетят именно из-за ипотеки. Изначально было много желающих воспользоваться этим предложением, но чем ближе возможность получить ипотеку под два процента, тем больше условий нужно учитывать. Из-за этого количество желающих значительно сократилось. Подорожание недвижимости не может зависеть только от наличия двухпроцентной ипотеки. Конечно, будет скачок цен на жилье, но зависеть он будет от других факторов.

Председатель Гильдии риелторов Приамурья Виталий Злочевский:

- Я не могу сказать, насколько подскочат. Есть масса факторов, которые влияют на цену. Спрос, естественно, будет повышен. Больше людей смогут и захотят воспользоваться этой возможностью, так как такого низкого процента еще не было. Это даст определенный толчок рынку недвижимости. На сегодняшний день чувствуется, что предложение ниже спроса, соответственно, цена постепенно растет. И чем выше будет спрос, тем быстрее будет подниматься стоимость. В этом году появилось три новых фактора, которые могут повлиять на цену недвижимости. Первый - это большая реформа в строительстве. Если раньше застройщики сами распоряжались денежными средствами, то теперь они будут делать это через банк. Это лишний посредник, и такому посреднику нужны деньги. Второй - подтопление домов. Теперь области обещаны деньги, около миллиарда рублей, в том числе и на покупку недвижимости. Третий - это существенное удешевление ипотеки. А если ипотека будет пять процентов, и тем более два... Все эти факторы говорят о том, что в ближайшее время дешеветь недвижимость точно не будет.

Начальник отдела продаж одной из федеральных риелторских компаний Евгений Дельнов:

- Для получения льготной ипотеки на сегодняшний момент очень много условий. Если из тысячи семей одна или две смогут ее взять - это уже хорошо. Если ее сделают когда-нибудь для всех, или большая часть дальневосточников станет подходить под критерии (создадут молодые семьи, у них появится много детей, они получат «Дальневосточный гектар»), тогда да, спрос значительно повысится. Но в нынешних условиях особого влияния на цены двухпроцентная ипотека не окажет. Сейчас в целом спрос на недвижимость невысокий в сравнении с предыдущими годами, потому что стоимость жилья высокая.