На Дальнем Востоке достроили первый автомобильный мост из России в Китай

29 ноября по российско-китайскому мосту через Амур прошла спецтехника, а это значит, что основные этапы строительства масштабного проекта завершены.

Мост через Амур долгожданный – первые разговоры о его возможном строительстве начались еще в 1986 году. В 1995-м между правительством Амурской области и китайской стороной было заключено соглашение по возведению моста, зимой началось бурение изыскательских скважин для строительства переправы. Но работы вскоре остановились из-за проблем с финансированием.

И только в 2015 году, когда Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Китай, было подписано новое соглашение с правительством КНР о строительстве моста через Амур. В марте 2016 года в Харбине заключили договор о создании российско-китайской компании. Строительные работы начались в декабре 2016 года и уже в 2020 году по нему поедут первые автомобили.

К слову, на встрече с китайским коллегой в июне этого года президент РФ Владимир Путин еще раз отметил, сколько важны отношения между двумя странами, что Россия и Китай нацелены сообща развивать международные транспортные коридоры, для этого активнее задействовать потенциал Транссибирской и Байкало Амурской магистрали, а также Северного морского пути.

«Расширяется совместная приграничная инфраструктура. Завершается строительство нового моста и автомобильного мостового перехода через реку Амур. Особое значение придаём укреплению прямых связей между субъектами Российской Федерации и провинциями Китая», - подчеркнул глава государства.

А сегодня, 29 ноября министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор Амурской области Василий Орлов посетили с инспекцией мост через реку Амур.

Как отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, мост — это не просто новая транспортная магистраль между приграничными городами Благовещенск и Хэйхэ, которая, безусловно, даст мощный импульс развитию торговых отношений, но и символ дружбы между нашими народами России и Китая.

Министр поблагодарил всех, кто работал над возведением масштабного сооружения и отметил, что такого рода проекты случаются не каждый год, и даже не каждое десятилетие.

«Это проект, который принципиально меняет привычную картину и, конечно, содержит в себе огромный импульс для развития, вообще для изменения структуры экономики области, всего Дальнего Востока», – прокомментировал глава Минвостокразвития России Александр Козлов.

Что важно, и это тоже в своей речи отметил министр, проект моста удалось реализовать без привлечения бюджетных денег. Для его строительства была придумана уникальная концессионная модель. Она предусматривает под собой возведение и эксплуатацию объекта на коммерческой основе в расчетный период: строительство 3 года и эксплуатация 16 лет за счёт взимания проездной платы.

После того, как мост введут в эксплуатацию в 2020 году, пассажиропоток составит около 5500 человек в сутки. По нему каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.

В свою очередь, губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что открытие нового моста, а оно состоится уже скоро, позволит сформировать новый транспортный коридор и в полной мере задействовать транзитный потенциал, который у Амурской области очень высок.

«Мост создаёт экономические предпосылки для реализации целого ряда инвестиционных проектов на территории области, так как значительно удешевляет логистику. Мы надеемся, что объём экспорта продукции сельского хозяйства выйдет на качественно новый уровень. Взаимодействуем с федеральными коллегами в части создания современных пунктов пропуска, которые в перспективе способны обеспечить до 4 миллионов тонн грузов и 2 миллионов пассажиров ежегодно», - подчеркнул глава Приамурья.

Василий Орлов заявил, что область готова создать все условия для инвесторов, которые готовы вложиться в развитие предмостовой зоны.

«Для этого в регионе создана территория опережающего развития «Приамурская». Резиденты получают беспрецедентные преференции в налоговой, таможенной и других сферах, а также административное сопровождение своих проектов. Решается вопрос и по строительству второго моста через Зею в Благовещенске. Его возведение необходимо областному центру, так как с появлением автомобильного перехода через Амур транспортная нагрузка на единственный Зейский мост существенно возрастёт. Второй мост позволит разгрузить движение на этом транспортном узле», – подытожил он.

В эксплуатацию мост будет введен весной 2020 года. Длина моста — 1080 метров. Российская и китайская стороны построили по 540 метров. Две части соединили в мае 2019 года. Общая протяженность мостового перехода составила чуть больше 20 км.