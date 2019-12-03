Мост между Россией и Китаем достроили в срок

29 ноября 2019 года министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор Амурской области Василий Орлов посетили мостовой переход, который был возведен через реку Амур и должен соединить Благовещенск и Хэйхэ. Здесь прошел тестовый запуск спецтехники, который показал, что основные этапы строительства прошли успешно и уже вскоре по мосту могут поехать первые автомобили.

Напомним, мост, соединивший Россию и Китай, ждали долго. О его строительстве начали говорить в середине 90-х годов, но в конкретные планы проект о возведении мостового перехода оформился в 2015 году. Во время визита Владимира Путина в Пекин было подписано соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о строительстве моста через реку Амур. Тогда глава государства отметил, что открытие моста ознаменует новый этап российско-китайских отношений и будет способствовать экономическому развитию Дальнего Востока в целом.

После ввода моста в эксплуатацию многократно увеличится грузопоток, а это – пополнение бюджета всех уровней и толчок к развитию экспорта сельхозпродукции и увеличению роста товарооборота. С этим согласны и эксперты, которые прогнозируют открытие новых возможностей для инвесторов, открытие на Дальнем Востоке новых предприятий и рабочих мест. Уже сейчас в регионе начинают реализовывать более 1500 инвестпроектов, благодаря им до 2025 года создадут свыше 130 тысяч трудовых мест.

Как отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов при осмотре нового объекта, такие проекты случаются не каждый год, и даже не каждое десятилетие.

«Это проект, который принципиально меняет привычную картину и, конечно, содержит в себе огромный импульс для развития, вообще для изменения структуры экономики области, всего Дальнего Востока», - подытожил Козлов.

Отметим, что строительство моста началось 24 декабря 2016 года. Его длина – 1080 метров. Каждая из сторон (российская и китайская) построила ровно половину – по 540 метров. Части строились синхронно с двух берегов, их стыковка произошла 31 мая 2019 года. Всего же общая протяженность мостового перехода – 20 километров. Сюда входит 6 километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых ещё 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую. Основной мост на российской стороне начинается на острове, поэтому к нему и ведет Каникурганское сооружение.

Строительство моста велось круглосуточно. На работах с российской стороны было задействовано 960 человек. Мост построен из российских материалов, начиная от опор и заканчивая метизами. Французские на российской части только ванты.

Все работы на международном объекте были синхронизированы. И после начала работы перехода также на двух берегах откроются пункты взимания оплаты за проезд: россияне будут рассчитываться рублями, жители КНР — юанями.

Важно, что проект моста удалось реализовать без привлечения бюджетных средств, была применена уникальная концессионная модель. Она представляет собой строительство и эксплуатацию мостового перехода на коммерческой основе в расчетный период: строительство 3 года и эксплуатация 16 лет за счёт взимания платы за проезд. После ввода моста в эксплуатацию в 2020 году пассажиропоток составит около 5500 человек в сутки. Согласно техническому заданию, по нему каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.

Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, новый мост позволит задействовать весь транзитный потенциал.

«Мост создаёт экономические предпосылки для реализации целого ряда инвестиционных проектов на территории области, так как значительно удешевляет логистику. Мы надеемся, что объём экспорта продукции сельского хозяйства выйдет на качественно новый уровень. Взаимодействуем с федеральными коллегами в части создания современных пунктов пропуска, которые в перспективе способны обеспечить до 4 миллионов тонн грузов и 2 миллионов пассажиров ежегодно. Создаём условия для компаний, которые готовы инвестировать в развитие предмостовой зоны. Для этого в регионе создана территория опережающего развития «Приамурская». Резиденты получают беспрецедентные преференции в налоговой, таможенной и других сферах, а также административное сопровождение своих проектов», – отметил глава региона.

Тут важно учесть, что товарооборот между Россией и Китаем растет. Только в 2018 году он составил более 100 миллиардов долларов, и для реализации инвестиционных проектов очень важна логистика. Она сокращает расходы и делает проекты рентабельными.

«Этот мост – еще одна возможность для инвестиций в Дальний Восток России, еще одна возможность для развития экономики нашей страны», –заявил полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Напомним, что в феврале этого года Владимир Путин заявил, что развитие Дальнего Востока должно остаться общенациональной задачей и учитываться в работе всеми федеральными министерствами и ведомствами.

Президент России подчеркнул, что ключевое значение для развития востока страны имеет развитие транспортной инфраструктуры.

«Это имеет огромное значение для укрепления связанности страны, особенно это важно для нас, для страны с самой большой территорией в мире, с такой огромной территорией. Это имеет огромное значение для укрепления всего каркаса государства, для раскрытия потенциала территории, для роста экономики Российской Федерации», - сказал Владимир Путин.

К сентябрю 2019 года была сформирована Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года, которая должна объединить мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов.