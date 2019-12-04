Поскользнулся, упал - получил деньги: как амурчанам получить компенсацию за «ледяную» травму

Неделю назад Благовещенск сковал гололед. В течение нескольких дней по улицам города можно было передвигаться только осторожными мелкими шажками или по снежным обочинам. Травмпункты оказались забиты: с 22 по 24 ноября к специалистам обратились 402 человека, вдвое больше, чем в предыдущие выходные. Между тем в такой ситуации можно претендовать на компенсацию.

Селфи с переломом

Главное в попытках взыскать компенсацию за полученную травму - это собрать доказательства. Пострадавший или его адвокат должны подтвердить, что травма была получена именно на указанном месте, а не где-то поблизости. И, по-хорошему, озаботиться этим нужно уже на месте происшествия:

- Нужно вызвать скорую помощь, по возможности - участкового, который зафиксировал бы, что именно здесь вы получили травму. Также нужно зафиксировать состояние покрытия, - рассказывает благовещенский юрист Ирина Птахина. - Конечно, сам человек в такой ситуации будет думать в первую очередь о своем здоровье. Но я думаю, что с фиксацией должны помочь окружающие, правоохранительные органы.

И прежде всего нужно установить, почему произошло падение. Случилось ли оно по неосторожности, из-за торчавшего штыря, о который человек споткнулся, или действительно из-за скользкого покрытия, которое не отвечало требованиям безопасности.

Кто виноват

- Следом нужно найти лицо, ответственное за надлежащее содержание данной территории, - продолжает Ирина Птахина. - Если речь идет о прилегающей территории магазина или ресторана, то ответственным станет руководство организации или заведения. Если вы поскользнулись во дворе или на крыльце подъезда, то писать претензию нужно будет на управляющую компанию.

Если же вы поскользнулись рядом с домом, где нет никаких организаций, нужно выяснить, придомовая ли это территория. Как объясняет юрист, придомовой территорией может считаться не только двор, но и пространство вокруг многоквартирного дома. Но так бывает не всегда. Иногда тротуар рядом с домом может считаться муниципальной землей.

- Если речь идет о муниципальной земле, то за нее ответственны органы местного самоуправления, - поясняет Ирина Птахина. - Но они могли передать данную территорию на обслуживание какому-либо предприятию, например, ГСТК. В таком случае вопросы будут предъявляться уже к этой организации.

За здоровье и лечение

Определившись с ответственным, можно писать претензию на его имя. Если вам удастся договориться, то дело разрешится мирным путем. Если же организация или орган местного самоуправления откажет в удовлетворении претензии, останется только идти в суд.

- По Гражданскому кодексу у пострадавшего будет возможность взыскать компенсацию за имущественный и моральный вред. Имущественный вред - это затраты на восстановление здоровья, которые не входят в перечень ОМС, - уточняет юрист. - Если вопрос не будет решен мирным путем, то определять размер морального вреда будет суд.

А еще, если травма помешала вам выйти на работу, можно потребовать компенсацию утраченного заработка в полном объеме. Так что возможностей отсудить свое очень много. Главное - доказать, что вы имеете на это право.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Если на улице гололед…

Лучше не ждать, пока кто-нибудь поскользнется, а предупредить травму. Для этого обратитесь в свою управляющую компанию, если проблема на придомовой территории. Также можно позвонить в Единую дежурную диспетчерскую службу - если звонок в «управляйку» не помог или обледенелой оказалась не относящаяся к дому улица.

Номера телефонов:

- старший оперативный дежурный ЕДДС по г. Благовещенску - 202-112;

- оператор-диспетчер ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС в сфере ЖКХ - 993-218;

- горячая линия администрации г. Благовещенска - 999-112.

Также жалобы по последствиям прошедшего в ноябре ледяного дождя принимают в официальном аккаунте администрации амурской столицы - blagoveshchensk.rf.