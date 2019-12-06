Благовещенцы могут порадовать подарками ребятишек, оставшихся без семьи в Новый год

Общественная организация «Мамонтенок» вот уже в девятый раз проводит акцию «Коробочка надежды». Активисты хотят поздравить с Новым годом ребятишек, оставшихся в праздник без семьи. Присоединиться к акции приглашают и всех неравнодушных горожан.

- Принять участие просто: нужно оформить подарочную коробочку, положить в нее подарок и привезти в пункты сбора. А мы доставим ее детям, которые в новогоднюю ночь остались без родителей в медицинских учреждениях области: отказники и ребята, изъятые из семей вследствие жестокого обращения, - говорят организаторы.

Сбор подарков будет проходить до 20 декабря, а уже 23 – 24 декабря они будут доставлены детям.

Пункты сбора подарков:

1. Мухина 31, офис 5 «СЦ Профессионал»;

2. Редакция газеты «Комсомольская правда на Амуре» Зейская 229, 2 этаж.

Подробности по тел. +7 961 955 75 25. При необходимости организаторы готовы забрать подарки самостоятельно.

КОНКРЕТНО

Примерный состав подарка в зависимости от возраста и пола ребенка:

1-4 года

Мальчик: игрушка (машинка, детский руль, небольшой конструктор, мячик, каталка, детское пианино, робот, набор инструментов, кубики, конструктор, самолет, набор животных т.е. любая игрушка, которой ребенок может играть САМОСТОЯТЕЛЬНО), детская книжка (твердая обложка, яркие картинки или книжка-игрушка), цветные карандаши, раскраска для самых маленьких, детские носочки,

Девочка: игрушка (кукла, музыкальная игрушка, лошадка, юла, каталка, набор доктора, детская сумочка, детская посуда, набор для нарезки овощи/фрукты, ксилофон, т.е. любая игрушка, которой ребенок может играть САМОСТОЯТЕЛЬНО), детская книжка (твердая обложка, яркие картинки или книжка-игрушка), цветные карандаши, раскраска для самых маленьких, детские носочки.

5-7 лет

Мальчик: игрушка (набор солдатиков, робот, конструктор, модель машинки, паззлы, набор бакуганы, мозаика и т.п.), альбом для рисования, фломастеры, небольшой набор для творчества по возрасту, раскраска, детская зубная паста, детская зубная щетка

Девочка: игрушка (кукла, конструктор для девочек, паззлы, мозаика, различные игровые наборы и т.п.), альбом для рисования, фломастеры, небольшой набор для творчества по возрасту, раскраска, детская зубная паста, детская зубная щетка, набор резиночек или заколочек.

8-10 лет

Мальчик: набор для творчества или моделирования, красивый пенал с ручкой, карандашом, резинкой, точилкой, фломастеры, альбом для рисования, детский журнал, детская зубная паста, детская зубная щетка, маленькое полотенце для лица.

Девочка: набор для творчества, красивый пенал с ручкой, карандашом, резинкой, точилкой, фломастеры, альбом для рисования, детский журнал, детская зубная паста, детская зубная щетка, маленькое полотенце, набор заколок, расческа.

11-13 лет

Мальчик: набор для творчества или моделирования, красивый пенал с ручкой, карандашом, ластиком, точилкой, линейкой и т.п., 2 тетрадки по 48 листов с яркими обложками, красивый блокнот, набор гелевых ручек, зубная щетка, зубная паста, полотенце для лица, книга для подростков или журнал.

Девочка: набор для творчества, книга для подростков или журнал для девочек, красивый пенал с ручкой, карандашом, ластиком, точилкой, линейкой и т.п., 2 тетрадки по 48 листов с яркими обложками, зубная щетка, зубная паста, расческа, набор заколок, набор гелевых ручек, блокнот.

14-17 лет

Мальчик: дезодорант, шампунь, гель для душа (можно все в подарочном наборе), зубная щетка, зубная паста, мыло, блокнот в твердой обложке, набор ручек, туалетная вода.

Девочка: дезодорант, шампунь, гель для душа (можно все в подарочном наборе), зубная щетка, зубная паста, расчестка, набор заколок, блокнот для девочек, набор ручек, что-то из декоративной косметики (лак, помада, блеск).

При желании можно добавить: варежки, теплые носки, ободок, комплект нижнего белья для малышей, футболку и т.п.

ВАЖНО!

Правила оформления подарка:

1. Найдите пустую средних размеров обувную коробку, примерно 18 х 30 х 13см. Оберните крышку и коробку отдельно в упаковочную бумагу. Закрепите коробку резинкой, не лентой, так как подарок должен быть проверен волонтером, чтобы убедиться, что он отвечает всем требованиям.

2. Подготовьте содержимое коробочки. Помните, что все подарки должны быть новыми! Выберите подарки соответственно списку на определенный возраст и пол ребенка.

3. Наклейте на дно коробочки этикетку с наименованием возраста/пола ребенка, для которого предназначен подарок. Например: Д 12-14 (для девочки 12-14 лет).

Запрещенные предметы: еда, лекарства, ножи, мягкие игрушки, хрупкие предметы - стекло, зеркала, опасные предметы и острые предметы - ножницы, бритвы и т.д.