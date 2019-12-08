2019-12-08T09:05:20+03:00
Происшествия

Часть торгового центра в Благовещенске перекрыли из-за посетителя с ножом

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: whatsapp.comФото: whatsapp.com
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В редакцию «Комсомольской правды» поступило сообщение от читателей о том, что «Старый город» в торговом центре «Острова» был перекрыт.

- Сейчас в «Островах» перекрыли «Старый город». Хотели поесть, а там что-то ищут. ОМОН здесь, - рассказала читательница.

Посетители торгового центра предположили, что идут учения. На деле же все оказалось куда серьезнее.

- Сегодня днем в один из торговых центров Благовещенска вошел мужчина, у которого перед этим на стоянке ТЦ произошел конфликт с водителем такси из-за оплаты проезда. В ходе конфликта неизвестный угрожал водителю такси ножом. После чего правонарушитель направился в торговый центр, - рассказали в отделе информации и общественных связей УМВД России по Амурской области.

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии, установлено, что ранее он уже был судим. При себе у мужчины находился предмет, запрещенный к свободному обороту.

Из торгового центра амурчанина увезли в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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