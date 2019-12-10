2019-12-10T05:08:53+03:00
Общество

Как работает закон о защите животных в Приамурье?

Сколько четвероногих удалось защитить за год, выясняла «Комсомолка»
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Вячеслав Золотарев, владелец скандально известного приют «Дружок», в котором собаки умирали от голода и жажды Фото: Сергей ПетровВячеслав Золотарев, владелец скандально известного приют «Дружок», в котором собаки умирали от голода и жажды Фото: Сергей Петров
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10 декабря в мире отмечают День защиты животных. В прошлом, 2018 году в России приняли закон о защите четвероногих друзей. Теперь запрещается не только жестоко с ними обращаться, но и распространять об этом фото и видео, а владельцы четвероногих несут за них ответственность. Да и сами хвостатые признаны эмоциональными существами, имеющими право на жизнь. Исполняется закон или нет - сказать непросто. К сожалению, практически каждый день мы читаем печальные новости об издевательствах над четвероногими. Некоторые из них прогремели на всю Россию.

Полсотни трупов

Имя бизнесмена и предпринимателя Вячеслава Золотарева теперь знает каждый житель Приамурья и не только. Оно прогремело на всю страну в январе этого года. Тогда в чигиринском приюте «Дружок», которым владел Золотарев, нашли десятки измученных животных. Около полусотни собак были мертвы. Они стали пищей для живых псов.

Следст в течение 2018 года не кормил животных и не оказывал им ветеринарную помощь. Сейчас против Золотарева возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным из корыстных побуждений, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных», оно передано в суд для дальнейшего рассмотрения и вынесения приговора.

Сейчас расследование уголовного дела в отношении мужчины окончено.

- В ходе предварительного расследования установлено, что в рамках муниципального контракта об оказании услуг по содержанию и учету безнадзорных животных индивидуальный предприниматель, являющийся руководителем приюта, получил более полутора миллионов рублей. Они предназначались для обеспечения надлежащего ухода и контроля за отловленными животными, а именно - соблюдения питьевого режима, кормления животных, ветеринарного осмотра. С целью получения материальной выгоды руководитель приюта данные обязательства не исполнил, что привело к причинению мучений животным, вызванным дисфункцией основных жизненно важных органов и систем организма в результате обезвоживания и голодания. Это стало причиной смерти 32 собак, что подтверждается актом судебной ветеринарной экспертизы, - сообщают в УМВД по Амурской области.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд. Именно он решит, какое наказание станет справедливым для предпринимателя.

Гуляй, Шарик, гуляй!

В конце ноября пользователи инстаграма заметили на улицах Благовещенска необычный выгул собаки: четвероногого друга привязали к автомобилю с помощью поводка. По видео в Сети было видно, что собаке больно - она хромала на одну лапу. Кроме того, накануне выпал снег, дороги были скользкими, что только усугубляло положение пса.

Корреспондент «Комсомольской правды» обратился тогда в правоохранительные органы, чтобы узнать: а является ли такая прогулка жестоким обращением? Пес-то хромает, это явно видно…

- Данная информация зарегистрирована в МО МВД «Благовещенский». Проводится проверка по факту жестокого обращения с животным. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в полиции.

Ошибочка вышла

Некоторые факты жестокого обращения с животными по решению полиции таковыми все же не оказались.

К примеру, передвижной зоопарк в селе Поярково Михайловского района. Он приехал в начале ноября из Черемхова Иркутской области.

Сначала местные жители заметили у тигра большую открытую рану на животе. Представитель зоопарка рассказал, что тигра осмотрел ветеринар, назначил ему таблетки. Раны появляются у него периодически на разных местах, но особо его не беспокоят. Животное купили по дешевке несколько лет назад. Оказалось, что его родители - родственники, возможно, в этом и есть причина его болезни.

Позже правоохранители получили еще одно заявление: животные там мерзнут. На улице давно минусовая температура, а они экзотические, к холодам не привыкшие. Находятся в обычных клетках, которые никто не утеплял. Да и не кормят их практически: дают примерно килограмм еды в сутки при норме 22 килограмма.

Только вот в действиях сотрудников зоопарка правоохранители ничего противозаконного не нашли. Состава преступления, предусмотренного УК РФ, не обнаружено. Стоит отметить, что проверка проводилась с привлечением работников ветеринарии.

Еще один случай - убийство косули в районе Тайваня летом этого года. Животное сначала бегало по стройке на улице Строителей, позже стало известно, что его убили. Как и в предыдущем случае, информацию о жестоком обращении с животным полицейские не подтвердили.

МНЕНИЕ ЗООЗАЩИТНИКОВ

Работает ли закон?

Ирина Полякова, зоозащитница:

- Не могу сказать, что закон работает в полную силу. В основном полиция ничего не делает, только принимает заявления и тянет. Начинают работать только тогда, когда волонтеры встают сами грудью. Очень хочется, чтобы у нас появилась какая-то зоополиция, комиссия, которая будет реагировать на такие факты. Самый главный прорыв этого года, как мне кажется, - наконец-то удалось довести до суда дело Золотарева, который на протяжении восьми лет издевался над животными. Очень надеемся, что он будет справедливо наказан. Хочется еще отметить, что в Амурской области очень много бездомных животных. К примеру, в Приморском крае такого нет. Кроме того, возможности волонтеров очень ограниченны, в городе нет муниципального приюта. Все остальное переполнено, мест нигде нет.

Только цифры

По информации УМВД России по Амурской области, за 11 месяцев 2019 года в местные органы внутренних дел поступило 55 сообщений, содержащих информацию о жестоком обращении с животными. Информация подтвердилась только в пяти случаях. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

В настоящее время расследование двух уголовных дел окончено. Материалы направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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