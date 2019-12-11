Губернатор Приамурья об итогах 2019: «Это был судьбоносный год»

10 декабря губернатор Амурской области Василий Орлов выступил с отчетом об итогах 2019 года перед руководителями исполнительных органов власти, крупных предприятий, муниципалитетов Приамурья, представителями общественности области.

- В мае мы встречались с вами в этом зале, чтобы обсудить стратегию на будущее. Предлагаю заложить еще одну традицию – в конце года подводить итоги: что сделано, что не удалось и почему, корректировать наши планы. 2019 год подходит к концу. Это был непростой год, но, тем не менее, считаю, что он оказался не просто успешным и результативным, но и судьбоносным для области, - отметил глава области.

О больших стройках

Среди важнейших событий уходящего года Василий Орлов отметил завершение строительства моста в Китай.

Фото: www.amurobl.ru

- Завершено строительство первого пограничного мостового перехода через Амур. Это без преувеличения историческое событие для области и страны. Мы уже приступили к подготовительным работам по строительству моста через Зею в Благовещенске. Необходимость его возведения назрела давно – он важен для развития и города, и всей области, учитывая увеличение объема грузооборота с Китаем, - заявил губернатор Приамурья.

Не менее знаковым стал и запуск газопровода «Сила Сибири» и начало работ по газификации.

- Первыми населенными пунктами, куда придет газ, станут Циолковский, Свободный и Благовещенск, а также поселок Чигири. В Свободном и Циолковском работы уже ведутся, - сказал Василий Орлов.

Одна из главных строек страны продолжается на территории области – это Амурский ГПЗ. Сейчас пиковый период строительства, численность занятого персонала на объектах составляет почти 27 тысяч человек. Готовность первой очереди завода на сегодня - почти 70 процентов.

Также среди масштабных строек в Приамурье Василий Орлов отметил начало строительства второй очереди космодрома «Восточный» и Амурского газохимического комплекса, трансграничной канатной дороги и новой взлетно-посадочной полосы.

О доходах

Приамурью удалось выбиться в четверку лидеров по темпам роста собственного дохода в России. В 2018 году области практически удвоила налоговые поступления от реализации крупных инвестиционных проектов. А по итогам 2019 года Приамурье вошло в число лидеров Дальнего Востока по приросту объема инвестиций в основной капитал. Инвестиции выросли на 36 миллиардов рублей.

- Хочу подчеркнуть: благодаря росту доходов мы планомерно снижаем налоговую нагрузку на бизнес, создаем новые возможности развития. В этом году снижены ставки транспортного налога для легковых автомобилей в зависимости от мощности двигателя. Также снижена налоговая ставка до одного процента на 2020 год в отношении объектов недвижимого имущества и стоимость патента по отдельным видам предпринимательской деятельности, - отметил Василий Орлов.

О национальных проектах

В 2019 году общий объем средств по нацпроектам составил более семи миллиардов рублей.

- 2019 год был для нас первым в работе по нацпроектам. Считаю, старт стал успешным. Первые результаты мы уже видим – новые дороги и детсады, новые возможности для бизнеса, - сказал губернатор.

В частности проект «Здравоохранение» позволил переоснастить региональный сосудистый центр, было приобретено современное медицинское оборудование для онкодиспансера, а также для детских поликлиник. Удалось отремонтировать и переоснастить больницу и поликлинику в Свободном, детскую стоматологию в Благовещенске. А в следующем году в рамках нацпроекта планируется обновить семь детских поликлиник в Райчихинске, Тынде, Зее, Константиновке, Свободном и Благовещенске. Также в 2020 году запланирована замена 26 ФАПов, находящихся в аварийном состоянии.

Нацпроект «Образование» позволил властям ввести в эксплуатацию второй корпус школы № 22 в Благовещенске. Начать строительство школы на 528 мест в Свободном, а также открыть там новый садик на 120 мест. Еще три детских сада будут достроены до конца года в Благовещенске, Белогорске и Благовещенском районе. В регионе появились Центр опережающей профессиональной подготовки, центр выявления и поддержки талантливых детей, «Кванториумы», открыты 26 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Фото: admblag.ru

- Современное образование очень отличается от того, что было, когда учились в школе мы с вами. И очень важно, что новые классы, центры, технологии появляются не только в столице региона, но и в самых далеких уголках области. Дети всей области теперь имеют доступ к передовым образовательным моделям, уникальным технологиям и оборудованию, - подчеркнул Василий Орлов.

О паводке

Отдельно губернатор рассказал о работе во время паводка в августе этого года. В рамках подготовки к наводнению было построено 34 дамбы, заранее оборудовано восемь пунктов временного размещения, в которых проживали более 550 человек.

- Мы старались окружить максимальной заботой людей, пострадавших от стихии: строили печи, сушили дома, доставляли продукты, дрова, корма для скота. Вертолеты Хабаровского МЧС и Амурской Авиабазы транспортировали в пострадавшие районы гуманитарную помощь. Серьезную поддержку нам оказала армия и МЧС. Пострадавшим было выплачено более 450 млн. рублей компенсаций, их получили более 16 тысяч человек. Главными задачами после того, как ушла вода, стало восстановление разрушенных объектов, выплата компенсаций, возмещение ущерба, нанесенного сельскому хозяйству. Этот вопрос был на особом контроле Президента, по его поручению были даны указания федеральным Минстрою и Минсельхозу оказать нам всю необходимую помощь, - отметил губернатор.

Фото: www.amurobl.ru

Компенсация ущерба составила фактически 100 процентов.