«Драку» благовещенских Дедов Морозов обсуждают в Британии

«Санта попал в список плохишей! Два Санты дерутся в российском торговом центре, а один кричит: Это моя территория!» - статья под таким заголовком была опубликована на портале британского издания Daily Mail. Здесь же опубликовано видео, на котором два человека в костюме Дедов Морозов колотят друг друга мешками с подарками, и все это происходит на глазах у детей.

«После этого сражающийся Санта Клаус, очевидно, сделал вид, что это была шутка, чтобы успокоить обезумевших детей, но зрители отрицали, что это так», - пишут англичане.

В статье указан и город, в котором произошел инцидент – Благовещенск.

Иностранные журналисты поверили, что драка на видео настоящая, на самом же деле побоище всего лишь очередной пранк амурского блогера Владимира Бороды.

«Поваляли дурака», - подписал видео на своей странице пранкер.

Журналист «КП» связался с шутником. Оказалось, идею снять такое видео он вынашивал давно.

- Где-то год назад я видел такие кадры, на какой-то площади серьезно подрались Деды Морозы, вот и решил снять что-то похожее, - рассказал Владимир.

К известию, что о нем пишут даже в британских изданиях, амурчанин отнесся спокойно.

- Я делаю все для себя, а не для того, чтобы прославиться. Если я получил положительные эмоции, то это очень хорошо, а другое не так уж и важно, - говорит Борода.

Реакция земляков пранкера тоже не беспокоит: кто-то с нетерпением ждет новых пранков, кто-то откровенно его ненавидит. Вот и в этот раз часть пользователей одобрила затею, а часть была до глубины души возмущена тем, что такую баталию устроили на глазах у детей.

«Гады, наказать по всей строгости. Дети верят в доброго дедушку Мороза, а тут такое», - пишут под видео в соцсетях.

При этом сам Владимир утверждает, что как раз с детьми никаких проблем не возникло.

- Они даже смеялись. Я думаю, наши дети куда умнее, чем нам кажется, и они понимают, что вот эти пять Дедов Морозов, что встретились им на пути в ТРЦ – уж точно не настоящие. Да и у нас не было жуткой драки с кровью – просто полупили друг друга мешками и закончили, - говорит блогер.

К слову, в драку поверили не только иностранцы, сообщение об этом поступило в полицию Благовещенска. Правда, писать заявление в итоге никто не стал.

Видео: instagram.com/boroda.tv