Как амурчанка детей после родителей-алкоголиков восстанавливает

Воспитатель Белогорского социально-реабилитационного центра Лариса Мухтаруллина не понаслышке знает, что значит - воспитать взрослого ребенка практически с нуля. О своей работе амурчанка рассказала «Комсомольской правде».

Фото: архив героини

Кого воспитывают?

В этот центр попадают дети от 2 до 18 лет - те, чьи родители пьют, кого не воспитывают, те, кто остался сиротой, или те, у чьих родителей возникла тяжелая жизненная ситуация.

- Как правило, это дети из неблагополучных семей, среди них самый большой процент тех, кого изымают от родителей-алкоголиков или наркоманов. Ребятишки поступают к нам примерно на полгода. Потом они уходят либо в свою семью, либо в приемную, или в детский дом. Некоторые могут оставаться чуть дольше. Мы - самая первая инстанция, куда поступают дети, изъятые из семей. После нас определяется их дальнейшая судьба. Сначала начинается работа с их родителями - людьми, которые ведут асоциальный образ жизни. Разговариваем с родственниками, которые могут забрать ребят под опеку. Все это занимает несколько месяцев: ребенка реабилитируют, перевоспитывают и отправляют дальше, - рассказывает Лариса Петровна.

Фото: архив героини

Бывают и те, у кого родители есть, но жизненная ситуация пока не позволяет остаться с ними: маме-одиночке необходимо лечь в больницу, а оставить сына не с кем. Или у семьи сгорел дом, и пока родители обустраивают новый быт, ребенок попадает в центр.

Все ли поддаются?

Работать с такими детишками очень непросто. Как правило, они не приучены к обычным бытовым навыкам: мыть руки перед едой или заправлять кровать. И среди них встречаются такие, которым уже по 9-10 лет!

Фото: архив героини

- Работа очень сложная, потому что она требует полнейшей отдачи. Здесь нельзя отсидеть весь день, не включаясь эмоционально. Воспитатели приходят на 12 часов днем или на такой же срок ночью. То есть 24 часа в сутки дети находятся под присмотром. Мы для них как мамы. Дети поступают к нам, и у многих нет элементарных бытовых навыков, нет навыков по самообслуживанию. Поэтому работа начинается с самого малого: мы учим их умываться, соблюдать гигиену, чистить зубы, ухаживать за своей одеждой. И потом постепенно все эти навыки ребенок приобретает, - говорит воспитатель.

При этом она отмечает, что научить за такой срок можно не каждого ребенка. Бытовые навыки спустя полгода обретают почти все, даже ребята с отклонениями в развитии. Однако воспитать детей в культурном плане уже сложнее.

Фото: архив героини

- С воспитанием труднее, потому что это процесс длительный, он начинается с рождения ребенка. А перевоспитание - то, чем мы занимаемся, это процесс и вовсе не быстрый, и не все дети поддаются. Мы даем какие-то задатки, а потом уже ребенок идет дальше их развивать. Либо в детский дом, либо в приемную семью. В учреждении есть специальные педагоги, которые развивают ребенка дальше, а с семьями работают наши психологи и социальные педагоги. Дальше продолжается социализация ребенка. Не так быстро все делается, конечно.

В реабилитационном центре три группы по 13 ребят в каждой: дошкольники, мальчики и девочки. И всем приходится уживаться под одной крышей.

Фото: архив героини

- Между детьми бывают и конфликты, которые нам приходится разрешать, потому что дети непростые. Многие запущены педагогически. Практически все израненные, обиженные, причем близкими людьми, родителями. Поэтому часто у них проявляется агрессия. С первого дня мы начинаем с ними работать и воспитывать. Мы начинаем им давать навыки общения: учим общаться без конфликтов, проводим различные тренинги, упражнения, беседы практически каждый день. Это и групповая работа, и по возрастам, например, сегодня у психолога занимаются дети 7-12 лет, завтра - 15-18. Мы социализируем их. Работаем и с группой, и индивидуально с каждым ребенком. Ведь подход нужно найти ко всем. Кого-то достаточно приголубить, и он оттает и начинает нормально общаться, агрессия уходит. С кем-то приходится построже общаться, приструнять, - рассказывает Лариса Петровна.

Все мы знаем, что с подростками работать сложно, даже если семья полностью благополучная. Но женщина отмечает, что дело не в возрасте, а в степени запущенности в социальном плане, плане воспитания. Многое зависит от того, какой была атмосфера в семье. Во многих семьях, из которых приходят дети, очень много домашнего насилия. Ребятишки все это видят и считают, что это норма.

Фото: архив героини

- Поэтому тут зависит все от того, насколько ребенок впитал в себя эту среду. Если родители пьющие, но атмосфера между членами семьи была более-менее дружеская, тогда с ним работать проще, независимо от возраста. Сейчас вошло в тенденцию, что даже маленькие дети, 7-8 лет, поступают к нам настолько озлобленными и агрессивными, что очень трудно с ними общаться, особенно с мальчишками. Их тяжело вывести из этого состояния. Но, тем не менее, за то время, что они у нас находятся, мы прогресс видим. Мы все отслеживаем, ведем дневники, наблюдаем за ними, проводим индивидуальную работу. Уже через полгода видно, что у ребенка начинается положительная динамика.

У центра имеется образовательная лицензия, с детьми занимаются по программе ФГОС, как и в любых детсадах и школах. Проводятся занятия различной направленности: и воспитательные, и развивающие. Педагоги ведут кружки допобразования. В основном работа направлена на реабилитацию, восстановление и социализацию ребенка.

Фото: архив героини

Праздник к нам приходит

В преддверии Нового года в центре ежегодно проводится конкурс - оформление участка снежными и ледовыми фигурами. Каждой группе выделяется свой участок, который они украшают.

- В этом году у нас были такие условия: в оформлении должен присутствовать символ года. У каждой группы получилась своя композиция. Одни взяли сказку «Щелкунчик»: они сделали главного героя и мышиного короля. Группа девочек сделала большого мышонка с подарком, мышонка, который ползет за сыром, и несколько елочек в разной технике: из разноцветного льда, из кусков снега в виде сыра, просто елочка из снега. Для малышей вылепили маленькие фигурки, чтобы дети могли с ними играть. Между ними сделали ледовую тропинку.

Фото: архив героини

На этом конкурс не закончился: потом была защита своих композиций. Ее принимала специальная комиссия, в которую вошли директор Светлана Петровна Куприянова, завуч Елена Дмитриевна Коротких, соцпедагог Елена Борисовна Титова и медсестра Наталья Игоревна Полулях. Они уже оценили фигуры, но итоги будут подводить немного позже, потому что детям предстоит пройти еще конкурс оформления групп. Победитель будет определен лишь перед Новым годом.

Фото: архив героини

- Все группы участвовали очень активно, и очень яркие и интересные фигуры получились. Рядом с участками находятся жилые дома, люди проходят - все время заглядывают к нам, рассматривают наши фигуры. Дети, конечно же, и фотографируются с ними, и играют около них. Для наших ребят важны любые положительные эмоции, это помогает излечить их израненную душу.