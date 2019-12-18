Свидетели войн и мятежей: что видели старейшие деревья Благовещенска

Как часто вы обращаете внимание на деревья, мимо которых пролегает ваш путь на работу? А ведь некоторые из них настолько стары, что по праву могут считаться историческими достопримечательностями Благовещенска. Они были свидетелями перестрелок, мятежей, военных операций, сноса и постройки различных зданий.

– Старейшие деревья могут стать интересной туристической достопримечательностью, если возле них разместить соответствующие тематические стенды и сделать рекламу, - верит ученый-энтузиаст, кандидат сельскохозяйственных наук Павел Жирнов. - В соседнем Китае широко распространена практика отмечать особым образом старейшие деревья, на них повешены таблички, рассказывающие людям об их возрасте.

Тема старейших деревьев не только Благовещенска, но и любого другого населенного пункта Амурской области очень перспективна, ведь никто еще пока ничего не делал в данном направлении, считает ученый. И надеется, что благодаря будущим инициативам граждан и местных властей, города, села и поселки Приамурья наконец откроют для себя эту новую категорию достопримечательностей.

Сам Павел Жирнов уже положил этому начало. Он измерил стволы благовещенских деревьев и нашел самые старые из них. Что это за деревья и какую эпоху они застали - узнавала «Комсомолка».

Из штурма и взрывов

Две старейшие сосны-близняшки пережили больше иных древних деревьев Благовещенска. Возраст обеих равен примерно 91-122 годам, но что это были за годы!

Старейшая сосна в сквере на ул. Чайковского Фото: Павел Жирнов

Так, одна из сосен стоит в сквере на месте бывшего Шадринского собора, на пересечении улиц Ленина и Чайковского. И, когда храм сносили в 1936 году, она пережила целых три взрыва и продолжила расти, как ни в чем не бывало. За прошедшие годы на этом месте успели возвести и закрыть кинотеатр «Амур», организовать зоопарк, снести уже второе здание. А сосна все растет на прежнем месте, и под ней все так же пробегает порой ребятня.

Старейшая сосна у ДальГАУ Фото: Павел Жирнов

Вторую сосну можно найти у корпуса факультета агрономии и экологии ДальГАУ по улице Политехнической, 86. 6 сентября 1918 года она стала свидетельницей штурма этого здания, занятого тогда Благовещенской духовной семинарией. Внутри засел отряд анархистов под руководством Ефима Пережогина, ограбивший перед этим банк в Чите. Отряды народоармейцев выбили преступников из семинарии и изъяли золото - правда, часть его все же пропала. Существует версия, что она по-прежнему хранится в здании или под ним, в подземных ходах.

Вековая амурская липа

В сорока метрах от старейшей сосны у Дальневосточного ГАУ растет и старейшая в городе липа амурская. По сравнению с другими деревьями в этом списке она кажется худышкой, ее средний диаметр составляет всего 52 сантиметра. Но при годовом приросте от двух до трех миллиметров ее предполагаемый возраст может составлять от 87 до 130 лет. Лихо, верно?

Старейшая Липа амурская у Агрофака ДальГАУ Фото: Павел Жирнов

Свидетель Гамовского мятежа

Так можно назвать старейший карагач (он же вяз или ильм), выросший в районе улицы Зейской, 31. Его средний диаметр составляет 97 сантиметров, что позволяет вычислить примерный возраст - от 97 до 162 лет. Вполне возможно, что под ним падали пронзенные пулями сторонники Гамовского мятежа, отступая под напором теснивших их со стороны реки Зеи красных отрядов 12 марта 1918 года.

Старейший карагач Фото: Павел Жирнов

Тополь на вес золота

Старейший тополь в городе произрастает в районе улицы Политехнической, 84. В здании по этому адресу, построенном в 1902 году, когда-то располагалась золотосплавочная лаборатория Минфина Российской империи. Здесь золото чистили от примесей и переплавляли в слитки, чтобы затем пустить в торговый оборот. И вполне возможно, что как раз при постройке лаборатории здесь посадили тополь - по расчетам, его возраст должен составлять 75 - 121 год. За это время дерево выросло до 121 сантиметра в диаметре, так что сейчас обхватить ствол можно только втроем, взявшись за руки.

Старейший тополь Фото: Павел Жирнов

Первомайские старожилы

Старейшая лиственница даурская в Благовещенске растет в Первомайском парке. Ее средний диаметр составляет 67 сантиметров, предполагаемый возраст - 112 - 167 лет. И это минимум, так как с возрастом рост дерева в толщину замедляется. Поэтому, по некоторым оценкам, лиственница в парке может быть и двухсотлетней.

Старейшая лиственница Фото: Павел Жирнов

Недалеко от лиственницы располагается и другой древесный старожил - дуб монгольский, что растет около аттракциона «Лошадки». С учетом диаметра в 63 сантиметра и среднегодового прироста в 2-3 миллиметра, возраст его может доходить до 105-157 лет и больше.

Эти два дерева вполне могут быть самыми старыми в городе. Они проросли из семени значительно раньше, чем был заключен Айгуньский договор. Они видели 10 августа 1945 года массированный залп реактивных установок «катюша» по японскому укрепрайону на противоположном берегу Амура. В тот день «катюши» до 4 утра стояли в Первомайском парке, скрытые от вражеских наблюдателей древесными кронами, а потом выехали на открытый берег и обрушили свой смертоносный огонь.

Старейший дуб Фото: Павел Жирнов

По материалам начальника Благовещенского районного отдела Амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр», кандидата сельскохозяйственных наук Павла Жирнова.

КОМПЕТЕНТНО

Сколько лет дереву?

Начальник Благовещенского районного отдела Амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр», кандидат сельскохозяйственных наук Павел Жирнов:

- Очень сложно определить настоящий возраст дерева. Обычно его определяют по числу годовых колец. Но чтобы их точно подсчитать, нужно либо спилить дерево, что неприемлемо, либо специальным буром выбрать из ствола тонкий цилиндрик древесины и на нем подсчитать кольца, что нежелательно в плане занесения инфекции.

Также возраст подсчитывается измерением среднего диаметра дерева, с последующим делением на величину годового прироста в миллиметрах. Но так как годовой прирост у разных деревьев одного вида очень различен и зависит от многих условий, то и определяется он примерно. Иногда два дерева одного вида, посаженные одновременно, сравнительно недалеко друг от друга, через несколько десятков лет чуть ли не в 2 раза отличаются по толщине друг от друга. С возрастом годовой прирост сильно замедляется, что добавляет ошибки при летоисчислении. Поэтому обычно говорят о минимальном и о максимальном возрасте дерева, а истинный возраст лежит где-то в промежутке.

Кроме того, можно воспользоваться методом хронореконструкции, собрав материальные или устные свидетельства о возрасте посадки дерева, например, найдя старые фотографии этого места, где дерево уже присутствует. Используют и радиоуглеродный метод, когда возраст дерева определяют, замерив содержание в нем радиоактивного изотопа углерода 14. Однако этот метод довольно затратен и требует привлечения научного учреждения. У нас такой анализ может провести Амурский научный центр ДВО РАН. Есть метод пересчета диаметра дерева в его возраст с помощью специальных коэффициентов, однако величины таких коэффициентов по видам деревьев и условиям их произрастания для Приамурья мне найти не удалось.