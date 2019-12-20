В Благовещенске пройдет рождественский антикварный базар

Амурские коллекционеры приготовили для жителей областного центра настоящий подарок - рождественский базар, на котором можно будет приобрести редкие коллекционные вещицы: фарфор, чугун, старинные предметы быта, юбилейные и регулярные монеты Российской империи, монеты времен СССР, современной России, других стран мира, а также боны, медали, значки, марки, открытки, книги, различные аксессуары для коллекционирования.

- Любой желающий сможет пообщаться с единомышленниками, завести новые знакомства и, конечно же, пополнить свою коллекцию интересными предметами, - говорят организаторы.

ТРЦ «Острова», «Старый город»

21 декабря, 10.00

0+

Благовещенцам бесплатно покажут короткометражки о счастье

Благовещенск присоединится к всероссийской акции «День короткометражного кино - 2019». Проект организован Союзом кинематографистов России, Молодежным центром Союза кинематографистов России и продюсерским центром MovieStart при поддержке Фонда президентских грантов.

- В Благовещенске зрители, пришедшие в Амурский областной Дом народного творчества, смогут познакомиться с новыми работами молодых российских кинематографистов, объединенных общей темой «Счастье - это…», и, как надеются организаторы показа, по-новому взглянуть на себя и свое окружение, отыскав в обыденных жизненных ситуациях возможность почувствовать себя по-настоящему счастливым, - говорят в Амурском областном Доме народного творчества.

В альманах вошли семь историй о счастье, в которых снялись такие известные актеры, как Ирина Алферова, Ксения Алферова, Елена Валюшкина, Дарья Мороз, Лариса Удовиченко, Людмила Чурсина и др. Продолжительность показа 105 минут. Вход свободный.

Кроме Благовещенска показы в рамках акции пройдут также в ЗАТО Циолковский и 22 населенных пунктах Благовещенского, Бурейского, Зейского, Константиновского, Магдагачинского, Свободненского, Селемджинского, Серышевского и Тамбовского районов.

Амурский областной Дом народного творчества

21 декабря, 18.00

6+

Какие сказки читает Дед Мороз?

Юных читателей ждет встреча с главным новогодним волшебником и его помощниками. Дедушка Мороз лично познакомит ребят со своими любимыми сказками и расскажет одну из них.

МБ им. Б. Машука, ул. Институтская, 10/1

20 - 21 декабря 16.00

0+

«Пластилиновые сказки»

Любителей пластилиновых мультфильмов ждут в творческой студии. Ребята разберут сказку на английском языке, а затем слепят героев из пластилина и снимут мультфильм с озвучкой на русском и английском языках.

МБ «Дом семьи», ул. Пионерская, 157

21 декабря, 13.00

6+

Новогодний кинопоказ

В преддверии Нового года ребятам покажут любимые сказочные мультфильмы. Кроме того, дети поучаствуют в викторине «Чудесные превращения».

МБ «Багульник», п. Моховая Падь, Л-2

22 декабря, 11.00

6+

Споем?

Всех меломанов зовут на музыкальный час «Новогоднее настроение». Участники вспомнят любимые новогодние песни и споют их вместе.

МБ «Диалог», ул. Политехническая, 46

22 декабря, 14.00

6+

ПОСМОТРИМ

Общественно-культурный центр

«Дед Мороз и лето», 21 декабря, 13.00, 0+

«Письмо для Деда Мороза», 21 декабря, 16.00, 0+

«Двенадцать месяцев», 22 декабря, 16.00, 6+

Амурский областной Дом народного творчества

«Сон перед рождеством», 21 и 22 декабря, 15.00, 0+

Амурский областной театр драмы

«Новогоднее чародейство», 21 декабря, 10.00, 13.00, 16.00; 22 декабря, 10.00, 13.00, 16.00; 23 декабря, 10.00, 13.00; 24 декабря, 10.00, 13.00, 0+

Амурский областной театр кукол

«По-щучьему велению», 21 - 30 декабря, 0+