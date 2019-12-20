В Благовещенске пройдет рождественский антикварный базар
Амурские коллекционеры приготовили для жителей областного центра настоящий подарок - рождественский базар, на котором можно будет приобрести редкие коллекционные вещицы: фарфор, чугун, старинные предметы быта, юбилейные и регулярные монеты Российской империи, монеты времен СССР, современной России, других стран мира, а также боны, медали, значки, марки, открытки, книги, различные аксессуары для коллекционирования.
- Любой желающий сможет пообщаться с единомышленниками, завести новые знакомства и, конечно же, пополнить свою коллекцию интересными предметами, - говорят организаторы.
ТРЦ «Острова», «Старый город»
21 декабря, 10.00
0+
Благовещенцам бесплатно покажут короткометражки о счастье
Благовещенск присоединится к всероссийской акции «День короткометражного кино - 2019». Проект организован Союзом кинематографистов России, Молодежным центром Союза кинематографистов России и продюсерским центром MovieStart при поддержке Фонда президентских грантов.
- В Благовещенске зрители, пришедшие в Амурский областной Дом народного творчества, смогут познакомиться с новыми работами молодых российских кинематографистов, объединенных общей темой «Счастье - это…», и, как надеются организаторы показа, по-новому взглянуть на себя и свое окружение, отыскав в обыденных жизненных ситуациях возможность почувствовать себя по-настоящему счастливым, - говорят в Амурском областном Доме народного творчества.
В альманах вошли семь историй о счастье, в которых снялись такие известные актеры, как Ирина Алферова, Ксения Алферова, Елена Валюшкина, Дарья Мороз, Лариса Удовиченко, Людмила Чурсина и др. Продолжительность показа 105 минут. Вход свободный.
Кроме Благовещенска показы в рамках акции пройдут также в ЗАТО Циолковский и 22 населенных пунктах Благовещенского, Бурейского, Зейского, Константиновского, Магдагачинского, Свободненского, Селемджинского, Серышевского и Тамбовского районов.
Амурский областной Дом народного творчества
21 декабря, 18.00
6+
Какие сказки читает Дед Мороз?
Юных читателей ждет встреча с главным новогодним волшебником и его помощниками. Дедушка Мороз лично познакомит ребят со своими любимыми сказками и расскажет одну из них.
МБ им. Б. Машука, ул. Институтская, 10/1
20 - 21 декабря 16.00
0+
«Пластилиновые сказки»
Любителей пластилиновых мультфильмов ждут в творческой студии. Ребята разберут сказку на английском языке, а затем слепят героев из пластилина и снимут мультфильм с озвучкой на русском и английском языках.
МБ «Дом семьи», ул. Пионерская, 157
21 декабря, 13.00
6+
Новогодний кинопоказ
В преддверии Нового года ребятам покажут любимые сказочные мультфильмы. Кроме того, дети поучаствуют в викторине «Чудесные превращения».
МБ «Багульник», п. Моховая Падь, Л-2
22 декабря, 11.00
6+
Споем?
Всех меломанов зовут на музыкальный час «Новогоднее настроение». Участники вспомнят любимые новогодние песни и споют их вместе.
МБ «Диалог», ул. Политехническая, 46
22 декабря, 14.00
6+
ПОСМОТРИМ
Общественно-культурный центр
«Дед Мороз и лето», 21 декабря, 13.00, 0+
«Письмо для Деда Мороза», 21 декабря, 16.00, 0+
«Двенадцать месяцев», 22 декабря, 16.00, 6+
Амурский областной Дом народного творчества
«Сон перед рождеством», 21 и 22 декабря, 15.00, 0+
Амурский областной театр драмы
«Новогоднее чародейство», 21 декабря, 10.00, 13.00, 16.00; 22 декабря, 10.00, 13.00, 16.00; 23 декабря, 10.00, 13.00; 24 декабря, 10.00, 13.00, 0+
Амурский областной театр кукол
«По-щучьему велению», 21 - 30 декабря, 0+
ИСТОЧНИК KP.RU