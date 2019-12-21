Елочные игрушки, лопаты и книги XVIII века: амурские коллекционеры устроили рождественский базар

21 декабря амурские коллекционеры и антиквары собрались в стенах торгово-развлекательного центра «Острова», чтобы показать гостям и жителям Благовещенска то, что трепетно собирали на протяжении жизни. Рождественский базар – мероприятие исключительное. Впервые коллекционеры собрались не в музее, доме культуры или библиотеке, а в общественном месте, где каждый посетитель ТРЦ мог посмотреть на удивительные экспонаты и даже купить что-то в подарок близким или самому себе. Разглядывая столы участников, было, чему удивиться: старинные монеты, статуэтки дореволюционного периода, советские гирлянды и елочные игрушки, почтовые карточки и пластинки – глаза разбегаются от такого разнообразия!

Фото: Татьяна Рябова

- Выставка в таком формате проходит впервые на всем Дальнем Востоке. За это хотелось бы, в первую очередь, выразить огромную благодарность руководству торгово-развлекательного центра «Острова». Подобные мероприятия всегда проводились в маленьких домах культуры. В Торговых центрах такие выставки проводят в Санкт-Петербурге, Москве, Новгороде – города-миллионники. Сегодня в этом плане мы дебютировали. Этот день войдет в историю краеведов и коллекционеров, - рассказывает организатор мероприятия Руслан Башмаков.

Фото: Татьяна Рябова

Такому размаху могут позавидовать более крупные города, такие как Иркутск, Самара, Саратов и многие другие. Участниками рождественского базара стали не только коллекционеры. К ним присоединились антиквары, книголюбы и даже амурские авторы книг.

Фото: Татьяна Рябова

Новогоднее настроение охватывает всех, даже коллекционеров. Несмотря на то, что участники в большинстве своем представили вещи советского периода, эти предметы – отражение праздника. Так на столах антикваров и старьевщиков можно было найти советские елочные игрушки: шарики пережили множество новогодних елок, некоторые из них чудом не разбились, выпав из детских ручек, а гирлянды, чуть пожелтевшие от времени, остались рабочими, несмотря на возраст. Также можно было приобрети новогодние открытки советского периода, как подписанные кем-то в прошлом, так и совершенно чистые.

Фото: Татьяна Рябова

Поддались новогоднему волшебству и собиратели марок. Самый старший из благовещенских коллекционеров, Олег Петров, представил 44 листа новогодних марок.

- Их начали выпускать в 1963 году, и каждый год появлялись новые марки. И только в 1995 выпустили марку «С Рождеством Христовым», - рассказывает он.

Фото: Татьяна Рябова

Особенно интересна выставка была книголюбам и любителям истории. Так, например, Евгений Литус привез любопытнейшие дореволюционные почтовые карточки. На них можно было увидеть и оборону Благовещенска в конце 19 века, и отправление первого поезда.

- В коллекции почтовых карточек больше полутора тысяч. Сегодня здесь около ста. Но есть каталог, в котором собраны 505 различных видов каточек и 420 подписанных карточек, которые были отправлены из Благовещенска или пришли в Благовещенск, - с гордостью показывает свою коллекцию Евгений Литус.

Фото: Татьяна Рябова

Удивительные книги представил Алексей Шевцов. В его коллекции можно найти редчайшие старые тома, выпущенные еще в дореволюционное время. Книголюб не ограничивается художественной литературой. В его руках имеются и медицинские, и научные, и исторические книги. Как рассказывает обладатель коллекции, именно в таких изданиях можно найти то, чего уже никогда не будет в современных.

Фото: Татьяна Рябова

- В старых книгах можно узнать совершенно удивительные вещи! Например, в одной из книг было сказано: «В златых цепях Иоанна Златоусца написано…». Златой цепью в 19-ом веке называли текст. А мы как привыкли представлять ученого кота? На картинках всегда рисуют, что он ходит по цепи из драгоценного металла. А оказывается кот ходит по тексту и читает его! Такое могут дать только старые книги! И я уже не говорю, что даже прикасаться к ним приятно, переворачивать листы, как будто к тайне прикасаешься, - воодушевленно объясняет Алексей Шевцов.

Он также рассказал, что книги порой попадают к нему в руки совершенно удивительным образом. Некоторые люди не осознают ценности старых книг. Они могут продать или вовсе выбросить ценные издания, не понимая, что они делают.

Фото: Татьяна Рябова

Посетители торгового центра восторженно ходили от стола к столу, разглядывая экспонаты, листая книги, вертели в руках открытки и пластинки. Прикоснуться к такому раритету удается не каждый день.

- Когда шла сюда, даже не ожидала увидеть ничего подобного! – уверяет Елизовета, жительница Благовещенска. – Просто невероятные вещи. Я не смогла удержаться и купила советскую гирлянду. Сейчас таких уже не делают.

Фото: Татьяна Рябова

Восторг разделили и другие посетители выставки. Как правило, люди проявляли интерес к вещам советского периода, а также к новогодним открыткам.

- Других похожих площадок в Благовещенске нет. Например, в Доме офицеров коллекционеры в основном встречаются между собой, а в торговый центр приходит весь город. Тем более предпраздничное время. Конечно, мы постараемся и в дальнейшем организовывать нечто подобное, - уверяет Руслан Башмаков.