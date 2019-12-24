Новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Благовещенска строят с помощью новой техники

В благовещенском аэропорту продолжается строительство новой взлетно-посадочной полосы. Она будет не только на 200 метров длиннее, чем предыдущая, но и гораздо качественней! Ее покроют армированным железобетоном. Как рассказали подрядчики, новая ВПП поможет наладить авиасообщение - к сожалению, пока не все компании желают сажать самолеты на старой полосе - боятся, что не выдержит нагрузки. Новый объект составит три километра в длину и 45 метров в ширину. Пока на территории, где он появится, ведется очистка от растительности.

- На этот год запланирован подготовительный этап работ: устройство строительного городка, производственной базы строительства, лесосводка, снятие природного растительного слоя и планировка территории для устройства будущего основания под ВПП. На данный момент эти работы находятся на завершающей стадии. Сейчас производится вывоз леса. Самая большая сложность - минусовые температуры, которые затрудняют работы. Если сносить кустарники не так тяжело, то по снятию природного слоя подрядчику приходится затрачивать дополнительные усилия для рыхления и сгребания его в кавальер,- рассказал Дмитрий Лучников, руководитель обособленного подразделения ГУП «Администрация гражданских аэропортов и аэродромов».

Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Сначала рабочим предстоит очистить территорию от леса, от природно-растительного слоя, произвести вынос геодезической разбивочной основы и приступить к основному этапу строительства - отсыпке подстилающих слоев и укладке бетона под ВПП. Пока основные подрядчики определяют карьеры, удовлетворяющие требованиям проектной документации, прошедшей главную государственную экспертизу по качеству и гранулометрическому составу материалов, которые будут использованы в строительстве. К ним относятся все карьеры Амурской области. На данный момент специалистами взяты пробы, они исследуются в лаборатории на пригодность к использованию.

После того как новая полоса будет готова принимать самолеты, старую выведут из строя. Через нее будут проходить рулежные дорожки, так как объекты параллельны друг другу.

В 2020 году специалисты планируют полностью выполнить земляные работы. К ним относятся выемка котлована, подготовка основания из песчано-гравийной смеси и начало бетонных работ. В данный момент подготовительный этап практически подошел к концу: расчищено 54 гектара, что составляет 95 процентов от всей территории.

- На сегодняшний день задействовано 38 единиц тяжелой техники и 60 водителей и механизаторов. Мы работаем в две смены, чтобы выдерживать сроки строительства в соответствии с графиком. Низкие температуры не мешают, зимой всегда производительность ниже. Вся площадь за 2,5 месяца была очищена, осталась пара гектаров, - пояснил руководитель проекта «Буреяжилпромстрой» Федор Хаджиогло.

После окончания подготовки на первом этапе необходимо убрать пресс, подготовить основание под полосу для дальнейшего производства работ. На втором - выровнять территорию, произвести выемку грунта и завести противопучинистые слои - то, что будет лежать под бетоном.

- Для облегчения уборки леса мы использовали мульчер - у этой техники впереди находится ротор, который крутится вместе с зубьями. Он превращает деревья и кусты в труху, ускоряет процесс. Такая техника заменяет 20 человек рабочих, - продолжает Федор Петрович.

Пока все, кто задействован в строительстве ВПП, живут в Благовещенске. Но в скором времени они переберутся ближе к месту работы: весной для них планируется построить вахтовый поселок недалеко от места строительства. В нем организована и столовая, куда будут привозить продукты, чтобы рабочие могли питаться сразу на месте. Строительство поселка будет организовано весной, когда количество человек увеличится - к нынешним работягам присоединятся плотники и бетонщики.

Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Кроме постройки ВПП идут работы по строительству нового перрона и контрольно-пропускного пункта. Они будут находиться на месте старых объектов.

- На данный момент идет реконструкция будущего перрона, производятся демонтажные работы старого бетонно-асфальтного дорожного покрытия, выемка грунта под замену пучинистым слоем шириной 1,5 метра. Работы производятся в зимний период, так как весной и летом здесь очень высокий уровень грунтовых вод и работы вести затруднительно, - рассказал руководитель подрядной организации АО «Гидроэлектромонтаж» Евгений Малафеев.

Кроме того, здесь будет оборудована стоянка, рассчитанная на шесть воздушных судов, и одна площадка отдельно - для обработки самолетов противообледенительной жидкостью. Это поможет им летать на высоте «спокойно». На дополнительной стоянке организуют резервуар, куда будут стекать стоки во время обработки, а также насосные станции для подачи жидкости и обработки специальным устройством.

Параллельно с этим строится новое здание КПП-2. Сейчас пока идет демонтаж старого строения. Все действия подрядчикам приходится согласовывать со всеми службами аэропорта, чтобы не вызывать затруднений в работе каждого.