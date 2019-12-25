В Благовещенске на судостроительном заводе стартовало строительство малого рыболовного сейнера

На Судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Благовещенске прошла торжественная церемония закладки строительства малого рыболовного сейнера. 25 декабря участники церемонии торжественно прикрутили к одной из уже построенных секций памятную табличку.

Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

Длина будущего судна составит более 23 метров, а максимальное водоизмещение превысит 112 тонн.

- Малый рыболовный сейнер проекта 1338 предназначен для рыбаков Приморья, Камчатки и Сахалина, на нашем заводе этот проект используется уже давно, - рассказал главный строитель АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» Сергей Чайка. - На строительстве нового объекта задействовано порядка 18-20 человек, они трудятся в различных цехах. Мы планируем завершить работу до начала путины следующего года.

Главный строитель АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» Сергей Чайка. Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

В целом, срок изготовления такого судна составляет 7 - 9 месяцев.

После завершения строительства сейнер передадут рыболовному предприятию Камчатского края.

По словам гендиректора судостроительного завода Вячеслава Попова, это не первый опыт сотрудничества с рыбопромысловой отраслью Камчатского края – на полуострове до сих пор ходят сейнеры из Приамурья, произведенные в 2004-2007 годах.

- Мы закладываем еще одну серию малых рыболовных сейнеров, в 2012 году был сдан последний из серии рыбацких судов. История этого сейнера уникальная: он был создан для того, чтобы обеспечивать уловом рыболовецкие поселки в устьях рек Камчатки и Сахалина. Сегодня этот сейнер особенно актуален для западного побережья Камчатки. Новая серия даст толчок, как рыбакам, так и нашему заводу. Надеюсь, мы успешно справимся с поставленной задачей, и к началу рыболовецкой путины в следующем году сможем передать это судно владельцу, - отметил гендиректор судостроительного завода Вячеслав Попов.

Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

Сотрудничество Приамурья с Камчатским краем хоть и налажено довольно давно, но в части изготовления судов оно стало более тесным только сейчас. И есть надежда, что в следующем году у Судостроительного завода имени Октябрьской революции заказов станет больше.

- У нас заключено соглашение о сотрудничестве с Камчатским краем, в том числе и в сфере промышленного производства. Вчера мы получили обращение от правительства Камчатского края с предложением о сотрудничестве с перечнем предприятий рабовладельцев, которые работают на территории Камчатского края, готовых и к сотрудничеству по строительству судов на территории Амурской области. Мы считаем это очень перспективным направлением, - отметила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

Производственные мощности Судостроительного завода сейчас позволяют выпускать 22 единицы в год, а всего из цехов за 60 лет вышло более 450 кораблей с подобными характеристиками.

- Благовещенский судостроительный завод – одно из тех предприятий, которые составляют золотой фонд амурской промышленности, - подчеркнул заммэра Благовещенска Максим Ноженкин. - Долгие годы вы набирались опыта, в ногу со временем осваивали новые технологии. Уверен, благодаря мощному производственно-техническому потенциалу завода вы справитесь с поставленной задачей качественно и в срок.

Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

К слову, сейчас все, кто занят в рыболовецкой отрасли, рассчитывают на принятие правительством нашего государства постановления о компенсации рыболовецким предприятиям 30% стоимости новых судов, при условии, что они будут закупаться на российских заводах (см. Конкретно).

Конкретно

Постановление предусматривает возможность предоставления компенсации 30% затрат на приобретение отечественных судов именно для рыболовецких предприятий. Это дает возможность отечественным заводам быть конкурентоспособными на рынке производства судов, потому что – ни для кого не секрет – многие предприятия делали закупки судов в Китае, Японии, Южной Корее, потому что это было выгоднее. А 30% скидка позволит предприятиям переориентироваться на заказы отечественных производителей.

Справка КП

АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» – одно из старейших предприятий Приамурья. Оно является основным поставщиком рыболовных сейнеров отечественного производства для приморских регионов Дальнего Востока. За многолетнюю историю завода на воду было спущено более 600 кораблей разного назначения.