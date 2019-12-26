Чем живут спасатели в Амурской области?

Ежегодно 27 декабря в России отмечается День спасателя, посвященный одним из храбрейших людей нашей страны. В преддверии праздника «Комсомолка» поговорила с амурскими спасателями, работающими на воде, в огне и на суше.

Служба длиной в десятилетия

Если бы кто-то спросил, чем занимаются спасатели, можно было бы смело ответить, что они помогают амурчанам во всем. Вскрыть запертую дверь, вытащить ребенка из горящего дома, спасти тонущего на реке человека, найти потерявшихся в лесу - сотрудники подразделений амурского управления МЧС занимаются всем перечисленным, и это только начало списка!

- Случаев очень много, за 19 лет все не запомнишь, - говорит помощник начальника караула пожарной части № 1 города Благовещенска Андрей Безворотный. - Были и легкие, были и трудные. В этом году самым сложным был пожар на базе «Амур», но в то время я был в отпуске. За все годы работы запомнилась ситуация, когда мать ушла и оставила дома двух детей, четырех и двух лет. Они устроили пожар в комнате, мы приехали, искали их в кромешном дыму - нашли, все в порядке, дети живы.

Андрей Владимирович работает пожарным уже 19 лет. В пожарную охрану он пришел сразу после армии, втянулся в работу. В юности ему особенно приглянулась «пожарская романтика», когда едешь уставший, но с чувством выполненного долга. Сейчас же самым приятным в работе Андрей Безворотный называет благодарность за спасение жизни. Даже если во время пожара спасаемые теряются, то после многие находят того самого пожарного, который вывел их из горящего дома, и говорят ему «спасибо».

- Смена у нас начинается в 08.00, - рассказывает Андрей Владимирович. - Развод, прием дежурства, а дальше - учебные часы, тренировки, отработка нормативов, обед. После обеда идут оперативные мероприятия, выезды на объекты, например, с массовым пребыванием людей. Бывают абсолютно спокойные дни, а бывает, что с утра на пожар выехал - и до вечера не возвращаешься в часть. Особенно в пожароопасный период.

И все это время дома пожарных ждут родные. У самого Андрея Безворотного есть жена, пятнадцатилетний сын. Мальчик не раз бывал у отца на работе, интересуется ею, переживает вместе с матерью. Потому что никогда нельзя угадать, чем закончится очередное дежурство. Не случайно профессия пожарного считается одной из самых опасных работ. Но, несмотря на это, спасатели продолжают десятилетиями нести свою службу, и Андрей Безворотный живое тому подтверждение.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Из воды, из-подо льда

Почти десять лет вопросами обеспечения безопасности людей на воде занимается и Максим Сапунцов - старший госинспектор по маломерным судам, руководитель группы патрульной службы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Амурской области. Он работает в инспекции с 2011 года, пришел сюда практически сразу после института. И это тот случай, когда выбор профессии отчасти определили давние увлечения, Максим Юрьевич всегда любил плавание и все связанное с водой.

- Мы занимаемся ежедневными патрулированиями, обслуживанием техники, выезжаем в рейды на два-семь дней - опять-таки, чтобы патрулировать реки. Амурская область ими очень богата, и на каждой нужно обеспечивать безопасность жизни людей. Мы проверяем состояние пляжей, соблюдение отдыхающими правил поведения на воде, - делится Максим Сапунцов. - Зимой работаем с ледовыми переправами, следим за безопасностью граждан, которые выходят на лед во время рыбалки или иных мероприятий.

Нарушителей правил безопасности, между тем, хватает. В основном к этому влечет злоупотребление алкоголем, когда успевшие принять на грудь амурчане идут охладиться в речку или выходят на лед. Кроме того, беды иногда случаются от пресловутого русского авось: не учитывая погодных условий или не задумываясь об опасностях, которые таит в себе лед, люди смело выезжают зимой на автомобилях на водоемы и рискуют провалиться в ледяную воду.

- Но этот год прошел относительно спокойно, - замечает Максим Юрьевич. - Летом вода была большая, в воде плавали бревна, топляки, плюс практически не было нормальных мест отдыха. Люди осознавали опасность и не шли купаться.

К слову, в ликвидации последствий паводка государственные инспекторы ГИМС тоже принимают участие. Максиму Сапунцову запомнилось наводнение 2013 года, во время которого он был в долгосрочной командировке и с утра до ночи перевозил людей. Максиму не единожды приходилось спасать тонущих. Случаев таких было много, но один особенно ему запомнился.

- Мужчина отдыхал на реке, начал тонуть, - вспоминает спасатель. - Находившиеся поблизости люди заметили и вытащили его из воды, но у человека уже остановилось сердце. Наша патрульная группа как раз вниз по Зее спускалась.

Люди увидели катер ГИМС и позвали на помощь. В течение нескольких минут Максим боролся за жизнь и проводил реанимационные мероприятия. И победил! Мужчина начал дышать, можно сказать, Максим вернул его с того света.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Помните о безопасности

В систему регионального управления МЧС России входит и Амурский поисково-спасательный отряд - филиал Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России - поиска и спасения на водных объектах. Из названия кажется, что эти люди занимаются в основном поиском и спасением пропавших людей, но это не так. Спасатели помогают предупреждать и ликвидировать ЧС, тушат природные пожары, защищают от огня населенные пункты, вместе с пожарными тушат бытовые пожары, эвакуируют людей.

- Спасаем и на воде, и на земле, и в воздухе, и под водой. Наш отряд аттестован практически на все виды поисково-спасательных работ, - объясняет спасатель первого класса Амурского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России Александр Шелковников. - Сам я в Амурскую область переехал из другого региона, с профессией определился еще в школе. К нам на занятия приходили спасатели, рассказывали о своей работе, и у меня появилось желание стать одним из них. Это было в девятом классе.

Александр Геннадьевич не изменил мечте, в спасатели пошел сразу после армии, в 2006 году. Адаптироваться долго не пришлось - он уже был знаком со своими коллегами из Байкальского ПСО, так как раньше был у них внештатным инструктором по альпинизму. Там выезды нередко проходили в горах, но судьба забросила спасателя в наш равнинный регион. Впрочем, и здесь альпинистское хобби пригодилось:

- Все наши работы так или иначе завязаны на веревках, мы постоянно ими страхуемся. Поэтому умение правильно завязывать узлы, обращаться с веревками мне пригождаются, - рассказывает спасатель. - Опять же, нам необходимо уметь спускаться с вертолета, к счастью, подобные умения нам в реальных ЧС еще ни разу не пригождались, боевых вылетов с применением альпинистского снаряжения у нашего отряда не было.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Чаще всего люди в области теряются в лесах в период сбора грибов и ягод, в северных районах иногда пропадают рыбаки. Нередко к печальным последствиям приводит, опять же, привычка людей полагаться на авось: «А, я по этой речке сто раз ходил, зачем мне спасательный жилет!»

- Стихию нельзя покорить или обмануть, она наказывает за это, обращает внимание Александр Шелковников. - Мотор может заглохнуть, лодка станет неуправляемой и перевернется, и люди без жилетов рискуют утонуть. У нас были выезды, например, в Тындинский район на реку Олекма. Это очень коварная река. Как вспоминают старожилы, за многолетнюю историю поселка Олекма, из всех трагических случаев на реке даже тела пропавших людей там находили лишь трижды. Причем двое были иностранцы в спасательных жилетах, их тела вынесло на берег. Поэтому технику безопасности ни в коем случае нарушать нельзя - ни на воде, ни на суше.

Главный совет - предупреждать о своих поездках на природу знакомых, держать при себе заряженный телефон, надевать яркую одежду, чтобы вас было легко найти в том же лесу. И тогда спасателям звонить не придется.

- Этого и хочется пожелать людям в новом году, чтобы они как можно реже нуждались в помощи пожарных и спасателей, - подытоживает Александр Шелковников.

И другие спасатели присоединяются к этому пожеланию.