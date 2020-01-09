Гульчера Быкова: Мечтайте правильно, друзья!

Жизнь ее такая же насыщенная, яркая и интересная, как и творчество. Рассказать обо всем за пару часов интервью невозможно, но можно поговорить о самом главном и сокровенном. Тем более, приятно это сделать накануне юбилея, который Гульчера Быкова отмечает 12 января.

«Ваш учебник написан неправильно!»

- Гульчера Вахобовна, в одном из интервью вы рассказывали, что в науку пришли после сорока, а писать рассказы стали и того позже. Не страшно было менять устоявшуюся жизнь и начинать с чистого листа?

- В том-то и дело, что жизнь на тот момент перестала быть устоявшейся. В личной жизни произошла катастрофа. Погоревала я, поплакала, а потом - не поверите, обрадовалась, что наконец-то могу себе позволить все, о чем раньше только мечтала. И решилась. В Российскую академию образования, действительно, поехала поступать после сорока. Знала, попасть в академию непросто - но неожиданно для себя оказалась там вне конкурса. Так получилось. Академик Шанский, прочитав письмо, в котором я написала, что раздел «Фонетика» в учебниках русского языка написан неправильно - звуки надо изучать по-другому, и изложила, как именно - так заинтересовался моей идеей, что пригласил в Центр обучения русскому языку как родному.

Вообще, если заходит речь о том, когда лучше учиться - в молодости или в зрелом возрасте, я говорю: тогда, когда подросли дети. Ведь это самые благодарные спонсоры! К тому моменту у меня уже было трое сыновей. Старший вернулся из загранплавания и накануне моей поездки в Москву дал мне доллары, сказав, что с ними я открою любую дверь. Как знал, что зеленые бумажки и впрямь выручат! Был канун новогодних праздников, никто не брался печатать автореферат диссертации за рубли… А за доллары взялись гораздо охотнее. Неожиданно для себя, приехав всего лишь на консультацию, я защитила тогда кандидатскую диссертацию.

- Спустя несколько лет вы успешно защищаете еще и докторскую…

- О докторантуре тогда даже не думала. Но любовь к науке да еще упорство взяли свое. И через три года защитила докторскую диссертацию на тему «Лакунарность как категория лексической системологии». Лакуны - это несуществующие слова, пробелы, пустые клетки языка. Например, тех, кто недавно в браке, называют молодоженами, а тех, кто несколько лет и больше, как назвать однословно? Нет такого слова! Это и есть лакуна.

Большую роль в моем становлении сыграл Борис Алексеевич Виноградов, в то время - ректор АмГУ. Можно сказать, что сделать из меня доктора наук была его инициатива. Он оказал мне содействие буквально во всех вопросах, начиная от билета на самолет до Воронежа. Я с энтузиазмом работала над докторской, мне так понравилось писать ее и монографии - сама не ожидала! Позже еще несколько монографий написала по этой проблеме.

Без желания да цели и талант не поможет…

- В свое время в вас заметили потенциал другие ученые. А вы видите среди своих студентов талантливых людей?

- Можно быть и талантливым, и способным, но если у человека нет желания да упорства, ничего не выйдет. Причем как в науке, так и в других областях. В нашем университете немало талантливых студентов. Мы любим их и гордимся ими. В последние годы моими аспирантами были граждане КНР, и один из них, Хань Чжипин, действительно рвался к знаниям. Такой целеустремленности и упорству даже я завидовала. Мы провели с ним исследование, посвященное ассоциативной лакунарности русского и китайского языкового сознания, и он успешно защитился в центре когнитивной лингвистики в Тамбове.

- Вы являетесь соавтором уникального «Словаря лакун русского языка». Он действительно не имеет аналогов?

- Да. Центр лингвистики БГПУ зарегистрирован как ведущий в отечественной лингвистике вуз по исследованию лексической лакунарности, а также по спасению и описанию языка амурских эвенков. Язык этот до 2012 года не был документирован, а последних носителей к началу века оставалось совсем мало. К сожалению, языки погибают быстрее, чем ученые успевают их записывать. В 2001 году мы начали проект по спасению, т. е. документированию исчезающего языка амурских автохтонов, которые активно нам помогали. Успешно провели проект, системно описали лексику и создали толковые эвенкийско-русские словари джелтулакского, зейского и селемджинского говоров.

Сейчас мы работаем над созданием словаря топонимов, доставшихся нам от эвенков. Они с древности жили на территории нынешнего Приамурья и назвали здесь горы, долины, реки, озера, равнины, урочища и т. д. В их экзотической лексике есть такие слова, значения которых не известны русскоговорящим, их трудно произносить, но мы пользуемся ими по сей день. Вот поэтому лингвисты БГПУ спешат завершить работу над толковым нормативно-этимологическим «Словарем географических названий Амурской области. Географические объекты». Словарь населенных пунктов региона сделали и даже на английский язык перевели, а денег на его издание пока нет.

- Вы доктор наук по теории языка и психолингвистике, профессор, но помимо научной деятельности являетесь консультантом Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам в нашем регионе. Насколько сейчас востребованы лингвистические экспертизы?

- Сейчас распространены лингвистические исследования. Но мне кажется, что будущее именно за психолингвистическими экспертизами, потому что в акте коммуникации в момент общения информация распространяется сразу по нескольким каналам. Самый узкий - вербальный (словесный) канал, по нему проходит лишь 7% информации, через невербальный - мимику, жесты, телодвижения - 55%, а через вокальный, или аудиальный канал поступает 38% информации.

Получается, что лингвистическая экспертиза, построенная на анализе информации вербального канала, не касается всего остального. При этом посмотрите те же блоги, например. Все они сопровождаются видеорядом в цвете, звучанием, мощным подтекстом, т. е. целенаправленно скрытой информацией. Все это в совокупности может проанализировать только психолингвист.

- А приведите примеры того, что именно вы можете проанализировать с точки зрения психолингвистики?

- В силу своей биологической природы человек подвержен внушению, подражательности, заразительности, страху и панике. Однако природа внушения не может быть сведена только к физиологическим и психологическим явлениям. Она зависит от взаимодействия и взаимовлияния противоборствующих сил, а также от целенаправленного речевого воздействия.

Под речевым воздействием понимается регуляция деятельности одного человека другим при помощи речи. В значениях слов, употребляемых человеком, происходит фиксирование и накопление информации о том или ином предмете или явлении, моделях и стереотипах его поведения, а также способах речевого воздействия на других людей, важнейшие из которых - шантаж, угроза, провокация, манипулирование, суггестия и дискредитация с целью принуждения к чему-либо, т. е. агрессивное воздействие одного или нескольких лиц на другого. В процессе психолингвистического анализа выявляется то, что с первого взгляда не заметить. Особенно в экстремистских текстах - они настолько насыщены суггестивным (внушающим) воздействием, через них идет столь массированная обработка сознания, что молодежь часто не выдерживает прессинга и нередко оказывается в рядах запрещенных группировок. Психологическое давление с помощью речи применяется в случае, когда необходимо повлиять как на мнение другого человека, так и на его решения и даже действия.

Желающего судьба ведет

- В психолингвистике считается, что у каждого человека своя судьба и определенный сценарий. В вашем романе «Ника из созвездия Козерога» даже есть такая глава…

- У каждого своя судьба, т. е. человек должен стать тем, кем рожден. Но часто обстоятельства уводят его в сторону от высшего предназначения. И он попадает в злополучный сценарий, уготованный жизненными обстоятельствами. Человек мучается, но при этом уверен, что это и есть его судьба, нужно с этим как-то жить и смиряться. И если у него нет сил, желания или возможности уйти от этих самых обстоятельств, он плохо закончит. А желающих изменить свою жизнь к лучшему судьба всегда выведет.

Еще со школьной скамьи запомнились мудрые слова римского философа Сенеки: «Желающего судьба ведет, а нежелающего - тащит». И мне кажется, надо не перечить судьбе, идти навстречу мечтам, и тогда матушка-судьба поддержит, поможет, поведет...

Конечно, человек тяжело расстается со своим сценарием. Но я взбунтовалась. И правильно сделала! У меня так здорово все пошло! Господь как-то все так устроил, что все мои желания постепенно превратились в реальность. Каждый день думаю: как хорошо, что вырвалась из проклятого сценария и вернулась к щедрой своей судьбе!

Кстати, нужно мечтать правильно, так, как это делала героиня моего романа «Ника из созвездия Козерога». Она случайно познакомилась с работами американского физика Аткинсона, который, исследовав закон всемирного тяготения, пришел к выводу, что мысли материальны и подчиняются этому закону, как все сущее на Земле, и даже сильнее. Только мечтать надо неистово, представляя желаемое в мельчайших подробностях. Человек без мечты, что птица без крыльев!

- А сейчас-то у вас есть крылья за плечами?

- А у кого их нет? Не зря же купила просторный дом под пушистыми елями на берегу красавицы Зеи. На участке кедры, лиственницы, дикоросы, фруктовый сад. Три года все кардинально переделывала: новую веранду пристроила, большую теплицу поставила, роскошную финскую сауну, сейчас баню из кедров строю. Оранжевый дом моей мечты просторный и очень солнечный. Хочу туда окончательно перебраться, чтобы жить - не тужить и отвести душу на любимом: писать, писать, писать… Вот отмечу юбилей и прямиком, никуда не сворачивая, - к своей новой мечте!

- Юбилей для каждого человека - знаменательное событие. А какие у вас ассоциации, как у психолингвиста, вызывает это слово?

- Ассоциации самые позитивные, как у всех счастливых людей. Это и радость, и грусть, это завершение карьеры, научного пути, но грусть эта в светлых тонах - я точно знаю, что не буду сидеть сложа руки. У меня пятеро внуков - такие мальчишки славные! - им необходимо мое внимание. И недописанный роман «Поздний цвет граната», на завершение которого всегда не хватало времени, и сад, и огород, и теплица… На реке чаще стану бывать, опять рыбачить начну…

- Как планируете отмечать круглую дату?

- В юбилейный день рождения я жду в числе гостей не только родных и близких, но и коллег, студентов, а самое главное - дорогих сердцу читателей. Торжество состоится в актовом зале областной научной библиотеки, и, пользуясь случаем, приглашаю всех друзей на веселый юбилей 16 января в 16.00.

Досье КП

Быкова Гульчера Вахобовна - российский языковед, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы БГПУ, академик РАЕН, член Союза журналистов России, член Союза писателей России, действительный член Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам (г. Москва).

Имеет более 180 публикаций, в числе которых монографии, словари, учебные пособия, научные статьи. Внесена в энциклопедии: Славянская энциклопедия (серия «Теоретическое и прикладное языкознание. Славянское языкознание», М., 2005 г.), «Лучшие люди России» (М., 2006 г.); «Ученые Амурской области» (Благовещенск, 2009 г.), «Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX—XXI веков» Благовещенск, 2015).

Является автором романа «Ника из созвездия Козерога», сборников рассказов и повестей «Берега моей реки», «Поздний рейс на Чагоян», серии рассказов и эссе. Все произведения опубликованы на крупнейшем портале современной прозы «Проза. ру».