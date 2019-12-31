Санта-Клаус, диснеевские принцессы и пельмени: как амурчанка Новый год в Китае отмечает

Что делают амурчане на Новый год, все прекрасно знают: скупают мандарины, готовят тазики оливье, одевают селедку в шубу. А как там, за Амуром, в Китае? Совершенно по-другому!

Фото: архив героини

Об особенностях Нового года и Рождества в Поднебесной рассказала Екатерина – благовещенка, которая уехала в Китай получать степень магистра. Живет и учится она там уже два года.

Как и в Благовещенске, китайский город Сиань преображается перед праздниками. В украшательстве китайцы, по мнению Екатерины, превосходят русских. На улицах не просто висят гирлянды и стоят светящиеся снеговики и деревья. Там возводят огромные фигуры драконов и прочих волшебных существ. И без того немеркнущий Китай становится в разы ярче.

Фото: архив героини

- У нас всегда Новый год был семейным праздником. Мы дома отмечали. Иногда ходили к друзьям, конечно, к родителям. Но тут для семейного празднования есть китайский Новый год, а на международные новогодние праздники они смотрят иначе. И Рождество (его отмечают 25 декабря), и обычный Новый год китайцы обычно празднуют где-нибудь на улице или в клубах. В больших торговых центрах проводятся крутые концертные программы с певцами, танцорами и даже воздушными гимнастами, - восторженно рассказывает Катя.

Но забавно, по словам девушки, не это. В самом большом ТЦ города с 25 по 31 декабря каждый вечер показывают шоу-программу. Сама программа достаточно стандартная для Китая – концерт, на котором иностранки танцуют самбу и канкан, выступают известные музыкальные группы, кружатся гимнасты. Удивительной для благовещенки стала концовка представления.

- Выходит Санта-Клаус, а вместе с ним толпа диснеевских принцесс! Там была Белль, Жасмин, Золушка, Ариэль, Белоснежка… - перечисляет Екатерина. - Очень «новогодние» персонажи, правда? Они танцевали с детьми, а после выступления ходили по торговому центру и фотографировались со всеми.

Фото: архив героини

В принцессы, как правило, набирают иностранок. И в целом на праздники приглашают аниматоров с европейскими чертами лица. «У них глаза большие», - пожимает плечами наша собеседница на вопрос: «Почему?». Многие приезжие, желающие подработать на подобных мероприятиях, часто даже надевают линзы или перекрашивают волосы – становятся блондинами.

Внимание привлекают не только принцессы, но и просто иностранцы в толпе. Екатерина сама не раз сталкивалась с чрезмерным интересом в свой адрес.

- Их много, и они все время дергают тебя во все стороны как тряпичную куклу, чтобы ты с ними сфотографировалась, - со смехом вспоминает студентка. - Но диснеевским принцессам доставалось сильнее. Им постоянно наступали на подол платьев, хватали за парики. Некоторые из них убегали от толпы.

После детского представления начинается взрослое.

- Когда принцессы уходят, в ТЦ устраивают дискотеку с ди-джеем и МС - это такой темнокожий парень, который бегает с микрофоном и «подогревает» толпу, - объясняет Катя.

Перед самым Новым годом на экраны торгового центра выводится отсчет до полуночи, и ровно в 00.00 взрывают пушки с конфетти и пиротехнику.

Фото: архив героини

Русские студенты отмечают праздник по-разному. Кто-то вливается в китайскую компанию и веселится с друзьями из Поднебесной в клубах и торговых центрах. Кто-то предпочитает хранить родные традиции и скромно собирается с соотечественниками в комнатах общежития.

Сильнее всего отличается застолье. В Китае нет привычных для русского салатов, поэтому никаких оливье, селедок под шубой и холодцов. Чаще всего едят пельмени.

- Нас даже в университете 31 числа всех угощали пельменями. У них это больше праздничное блюдо, чем оливье. Но мы так скучаем по нашим блюдам, что стараемся закупить продукты и сделать что-нибудь на стол. Но тут другая проблема – не все можно найти. Например сыр нарезать… Пойди и поищи этот сыр, мы его через интернет заказываем, - жалуется студентка. - Но Новый год все равно проходит обычно весело и душевно. Может быть потому, что у нас самих такое отношение к празднику.

Фото: архив героини

Екатерина отмечает, что, несмотря на веселье, по дому и семейному Новому году все равно невозможно не скучать.

- Хотели в этом году приехать на праздники домой, но не уверены, что получится. Если не выйдет на сам Новый год, постараемся хотя бы на каникулы вырваться в Благовещенск.