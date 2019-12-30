Аномальное тепло и стрельба в колледже: чем запомнился амурчанам 2019 год

Январь

Год в Приамурье начался с нового назначения: заместителем председателя правительства Амурской области назначили Павла Матюхина. Теперь он курирует вопросы строительства, сферу транспорта и ЖКХ в регионе.

В чигиринском приюте «Дружок» найдены десятки трупов собак. Выжившие животные находились в ужасающем состоянии: чтобы выжить, им приходилось грызть погибших собратьев. Директора приюта Вячеслава Золотарева взяли под стражу. На него было заведено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным из корыстных побуждений, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных». Суд приговорил его к трем годам колонии-поселения.

Февраль

В феврале область потрясла новость о жестоком избиении годовалого малыша в Белогорске. Маленького мальчика три дня избивал 18-летний сожитель матери за то, что ребенок плакал. Малыш скончался через три дня в больнице. Уголовные дела завели на 17-летнюю мать мальчика, ее сожителя и органы опеки. В результате девушку приговорили к 150 часам обязательных работ. А вот в действиях органов опеки состава преступления не усмотрели. Производство в отношении белогорца продолжается.

Кроме того, февраль удивил амурчан погодой. На смену 40-градусным морозам пришла оттепель, столбик термометра поднялся до отметки +2 градуса даже в северных районах.

Март

Мэр Благовещенска Валентина Калита заняла десятую строчку в рейтинге образованности глав столиц регионов. Аналитики оценивали первое образование управленцев, количество оконченных вузов и другие показатели. В первой десятке мэр Благовещенска - единственный представитель Дальнего Востока.

15 марта на улице Ленина, 72 открылась первая библиотека искусств с уникальными фондами. Книги здесь посвящены исключительно искусству в разных его ипостасях.

Апрель

В Приамурье стартовала мусорная реформа. Услуга «вывоз мусора» «переехала» в графу «коммунальные услуги». В области были определены пять операторов, занимающихся сбором мусора. Новые квитанции амурчанам стали приходить в мае.

Две семьи из Тамбовского района побывали на программе «Пусть говорят». Амурчане рассказали, что их детей перепутали в роддоме 40 лет назад. Это подтвердил тест ДНК, проведенный каналом. Семьи надеялись получить от больницы компенсацию за то, что всю жизнь соседи подшучивали над ними из-за схожести сыновей.

Май

В мае вся область удивлялась доходу депутата Законодательного собрания Сергея Труша. В декларации за 2018 год народный избранник указал доход в три копейки. Прокуратура заподозрила подвох и провела проверку, в ходе которой обнаружилось, что депутат не указал доход за декабрь 2018 года в размере 90 тысяч рублей.

Также в этом месяце в Благовещенском кафедральном соборе появился необычный батюшка - православный священник-китаец Чжан Линсэнь, который может вести службы на китайском языке.

28 мая пост министра здравоохранения покинул Андрей Субботин.

Июнь

В июне стало известно, что глава области Василий Орлов вошел в десятку самых богатых губернаторов по итогам 2018 года. Доход губернатора Приамурья тогда состоял из денег, вырученных от продажи имущества, заработка в СИБУРе в первые пять месяцев 2018 года и зарплаты губернатора.

В то же время в Чите при попытке скрыться был задержан экс-заместитель главы УМВД России по Амурской области Михаил Робканов. Незадолго до этого полицейский экстренно уволился, предположительно из-за ревизорской проверки. Беглеца вернули в Приамурье, уголовное дело было заведено по части 3 статьи 283 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Июль

Июль для амурчан выдался тяжелым, область пережила еще один крупный паводок. Сотни домов пострадали от большой воды, ущерб оценили более чем в 900 миллионов рублей. Работа с обращениями подтопленцев продолжается и сейчас.

Также в июле благовещенцы горячо обсуждали передачу автопарка скорой помощи частной компании. Сотрудники учреждения даже выходили на митинг. Губернатор области Василий Орлов объяснил, что речь идет вовсе не о рейдерском захвате, а о пилотном проекте госкорпорации «Ростех», в рамках которого компания заменит все автомобили на более современные, сохранив при этом коллектив. Правда, в результате участником проекта Приамурье так и не стало.

Август

21 августа вся область обсуждала ЧП в благовещенском садике - в игровой комнате обвалилась штукатурка. Пострадали двое малышей. В обстоятельствах произошедшего разбирались сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Садик закрыли на ремонт, а малышей распределили по другим корпусам. В свой корпус они вернутся в январе 2020 года.

Конец месяца преподнес неприятный «подарок» для фермеров. В области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Поголовье было уничтожено подчистую. Был введен режим ЧС, продажу свинины запретили, а некоторые районы и вовсе закрылись на карантин. Ущерб, нанесенный хозяйствам, исчисляется миллионами рублей. Из бюджета области были выделены деньги на компенсацию фермерам.

Сентябрь

7 сентября после продолжительной болезни в возрасте 80 лет скончался бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов.

14 сентября состоялось открытие 17-го фестиваля кино и театра «Амурская осень». Победители были объявлены спустя неделю в большом зале Общественно-культурного центра. Лучшим спектаклем были признаны «Лабиринты сна» Глеба Матвейчука, лучшей короткометражкой - «Трасса Ноль» Марии Едемской. Гран-при фестиваля вручили картине Полины Ольденбург «Ad Libitum».

Октябрь

В октябре стало известно, что главную площадь города ждет масштабная реконструкция. Работы начнутся в 2020 году, а это значит, что снежного городка на привычном для горожан месте уже не будет. Возможно, снежные фигуры украсят в этом году площадь Ленина в последний раз, отметили в администрации Благовещенска.

Также в этом месяце произошли заметные кадровые перестановки в правительстве области. На должность министра спорта был назначен Дмитрий Кутека, а пустующий долгое время пост министра здравоохранения заняла Евгения Жарновникова. Министром культуры и национальной политики стала Надежда Доргунова.

Ноябрь

В ноябре о Благовещенске говорила вся страна, причем не единожды. 14 ноября студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ Данил Засорин открыл стрельбу по студентам, а затем покончил с собой. Кроме самого стрелка погиб еще один учащийся, трое получили ранения. После трагедии директор колледжа был уволен, также места лишился заместитель министра образования, курировавший работу с подведомственными учреждениями. Под стражу заключили директора и охранника ЧОПа, охранявшего колледж. В обстоятельствах этого дела следователи разбираются до сих пор.

Также в ноябре, 29-го числа, было завершено строительство моста в Китай. Его общая протяженность составила 1080 метров. Планируется, что в тестовом режиме переход заработает уже весной, а вот для туристов проезд откроется позже.

Декабрь

2 декабря был запущен магистральный газопровод «Сила Сибири», строительство которого началось еще в 2014 году. Проект стал крупнейшим в истории отечественной газовой отрасли. На территории России его протяженность составляет три тысячи километров. Участие в церемонии запуска в режиме телемоста приняли президент страны Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Благовещенцам декабрь запомнился и менее приятными событиями. По городу, как и по всему Дальнему Востоку, прокатилась волна «минирования» учреждений образования. Первыми эвакуироваться пришлось школьникам, а через несколько дней выбегать на мороз пришлось малышам из детских садиков. И в том и в другом случае информация о взрывных устройствах, к счастью, не подтвердилась.