Куда исчезло мясо с амурских рынков?

С начала года владельцы личных подсобных хозяйств в Амурской области не могут легально продавать мясную продукцию. Из-за этого ее количество на центральном рынке Благовещенска заметно поубавилось, а в народе начали ходить слухи о скором повышении цены.

Забивать по правилам

С 2014 года в стране действует технический регламент Таможенного союза, по которому продавать можно мясо только того скота, который был забит в специализированных цехах. Если же скот забили на частном подворье, то использовать мясо можно только в личных целях - попросту говоря, готовить дома. Хотя регламент был принят уже давно, в Амурской области эти правила начали действовать только с начала 2020 года. И вдруг оказалось, что сертифицированных убойных пунктов для животноводов-частников в области практически нет, а значит, и торговать они не могут.

- За время действия регламента крупные сельхозтоваропроизводители привели все в соответствие с ним. Они построили на своей территории сертифицированные убойные пункты, где и производят убой собственного поголовья. Но оказывать услуги по забою для населения они не вправе, - объяснил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов. - С представителями личных подсобных хозяйств также проводилась работа, но с их стороны процесс затягивался. Некоторые считали, что закон будет работать только на бумаге, но не на деле.

Работу с владельцами личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, а также глав районов и поселений вели и специалисты регионального минсельхоза. Однако пока запрет не вступил в силу, фермеры не спешили создавать скотобойни и проходить аттестацию. Из-за этого сейчас на все Приамурье работает лишь один сертифицированный убойный пункт под Белогорском, которого, конечно, недостаточно для всех животноводов региона.

Помощь с оговорками

Оказавшиеся сейчас в трудной ситуации владельцы частных подворий отчасти виноваты в ней сами. Как рассказал министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков, создавать убойные пункты предприниматели должны были самостоятельно. Со своей стороны власти неоднократно их об этом предупреждали, а также предлагали поддержку.

- В разговорах упор делался на объединение, создание кооперативов, которые могли бы получить поддержку и построить такие цеха практически за счет областного бюджета, - прокомментировал Олег Александрович. - Если говорить о мерах поддержки, то мы даем таким кооперативам компенсацию не менее 90% стоимости, но не более 3 миллионов рублей на создание цехов.

На такие деньги можно практически полностью оплатить мобильный убойный пункт - он представляет собой контейнер, уже оборудованный всем необходимым, вплоть до водяной развязки. Такой пункт достаточно подключить к электроэнергии и канализации, чтобы начать работу. При этом стоит он сравнительно недорого: три миллиона рублей для забоя пяти голов в смену, четыре миллиона - для забоя семи голов.

Получается, благодаря компенсации небольшой модуль можно приобрести всего за 300 тысяч рублей. Правда, сначала придется все-таки потратить миллионы - средства из областного бюджета предоставляются только после подтверждения покупки необходимого скотобойного оборудования. Причем получить ее могут только кооперативы, в которые входит от пяти крестьянско-фермерских или личных подсобных хозяйств.

Подорожает ли

Банальная логика подсказывает, что запрет должен бы спровоцировать рост цены на мясную продукцию в Приамурье - как минимум потому, что фермерам придется потратиться на закупку скотобойного оборудования или убой в стороннем цеху. Тем не менее, власти считают, что в области сохранятся средние цены на мясо.

- В качестве примера могу привести ситуацию с африканской чумой свиней. Было много вспышек, изымалось много поголовья, но если вы ходите на рынок, то наверняка видели, что цена-то на мясо не выросла, - вспомнил Олег Александрович. - Один из крупных производителей на тот момент объективно мог поднять цены. Но руководство компании этого не сделало и не делает сейчас. Мы обратили на это внимание, и сам руководитель компании посчитал, что наживаться на ситуации нельзя.

В региональном управлении Россельхознадзора упирают не на опыт прошлых лет и сознательность предпринимателей, а на другие сельскохозяйственные нововведения и законы экономики:

- По прогнозам увеличение цены на мясо будет связано с ввозом на территорию свинины или другой продукции из других населенных пунктов, так как поменялись условия и правила перевозки, - поделилась глава управления Россельхознадзора по Амурской области Яна Любченкова. - Теперь доставлять ее должны в специальных контейнерах, за счет чего цена может подняться. Что касается амурской продукции, то с появлением достаточного количества скотобоен мясо будет продаваться по средней цене.

Появиться в достаточном количестве убойные пункты должны к концу первого квартала текущего года. Министерство сельского хозяйства Приамурья будет стремиться к тому, чтобы к окончанию этого срока по одному убойному пункту появилось в каждом животноводческом районе области. Шансы на это есть - в областное ветуправление уже поступило восемь заявок от амурских производителей, вот-вот должна заработать скотобойня в Чигирях. Однако пока скотобойня для личных подсобных хозяйств существует в единственном экземпляре, опасаться повышения цены все-таки стоит.