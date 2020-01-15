Пять способов избавиться от набранных в праздники килограммов

Шампанское выпито, оливье съедено, а на талии появилась пара лишних сантиметров? Не стоит паниковать! Несколько действенных способов помогут быстро вернуться в форму, и уже через пару недель вы посмотрите на весы в углу без опаски.

Прощай, живот!

Талия - это первый индикатор того, как прошли ваши новогодние выходные. Самый действенный способ вернуть прежний объем - купить абонемент в фитнес-клуб. Так и мотивация будет не пропускать тренировки, да и в компании единомышленников работать над собой гораздо веселее.

Среди наиболее действенных при похудении тренировок называют кардиофитнес. Это одно из ключевых направлений фитнеса, в которое входит любая аэробная нагрузка, укрепляющая сердце, сосуды, легкие и ускоряющая сжигание жира. Танцы, степ-аэробика, аэробика, тай-бо и другие - это все здесь.

Хороших результатов можно добиться с помощью пилоксинга. Это необычный вид тренировок, который объединяет два известных спорттечения, а именно - пилатес и бокс. Это отличное средство для похудения, стройности, осанки.

Кстати

Тренеры многих фитнес-клубов Благовещенска регулярно устраивают марафоны стройности. В зависимости от мотивации и целей женщины подбирается программа. Специалисты сделают физиологические и биологические замеры, помогут составить индивидуальный план питания. Под чутким контролем специалистов результаты не заставляют себя долго ждать: женщины довольно легко расстаются с ненавистными килограммами. Так что, если ваша цель - тонкая талия и плоский живот, то смело подключайтесь к такой программе!

Двигай телом

Тем, кому выполнять стандартные физические упражнения в тягость, в помощь пойдут танцы. Танцевать многим гораздо приятнее, ведь здесь есть элемент творчества, свободы, импровизации. Зумба, восточные танцы - кому что больше нравится!

Восточные танцы давно используются для проработки брюшных мышц. Они эффективно воздействуют на проблемные зоны, делают тело подтянутым и женственным. Благодаря плавным движениям происходит укрепление плечевого пояса, ягодиц.

За час танцевальной тренировки в быстром темпе можно сжечь 500 килокалорий и больше!

Так делает министр спорта

Ничто человеческое не чуждо и власть имущим. Министр спорта Амурской области Дмитрий Кутека в аккаунте министерства в Instagram лично продемонстрировал несколько упражнений, способных привести в норму после новогодних застолий живот.

Упражнение № 1

Качаем пресс. Упражнение выполняется лежа. Руки за головой в замке либо вытянуты над головой. Поясница прижата к полу. Стараемся не отрывать стопы от пола. Если на первоначальном этапе это делать сложно, можно их зафиксировать под диваном, батареей или воспользоваться помощью домочадцев. Выполняем 3-4 подхода по 20-25 раз.

Упражнение № 2

Положение лежа. Руки за головой, ноги приподняты и согнуты в коленях под прямым углом. Поднимаем лопатки, пытаемся достать до коленей. При этом тянуться нужно именно грудью, а не локтями. Выполняем 3-4 подхода по 20-25 раз.

Упражнение № 3

Садимся в уголок. Ноги поднимаем и держим прямо, носки вытягиваем, колени не сгибаем. Чтобы облегчить выполнение упражнения, можно опираться на руки, но постепенно стараемся уменьшать на них опору. Держим столько, на сколько хватит сил.

Упражнение № 4

Берем любой предмет - это может быть бутылка с водой, пара подушек или стопка книг. Исходное положение - тот же уголок. Держим ноги над предметом, затем опускаем, пропуская «препятствие» между них. При этом стараемся держать ноги ровными. Выполняем 3-4 подхода по 15-20 раз.

Выполнять упражнения министр советует не менее чем через два часа после еды.

Рот на замок

Но спорт спортом, а самый главный принцип похудения - планомерное правильное питание. Правильное питание должно быть сбалансированным, то есть состоять из белков, жиров и углеводов.

Многие пытаются устроить своему организму «экспресс-похудение», но лучше не впадать в крайности и дать возможность лишнему весу уходить постепенно. По словам врача-диетолога Алины Божко, она не раз видела, как резко сбросившие вес люди затем возвращались к прежним привычкам и так же быстро вес набирали. В этом и опасность многих диет, которые дают скорый результат, но вредят в перспективе.

- Снижение веса - длительный процесс. Добившись результата, мы вовсе не идем есть тортики. Мы продолжаем правильно питаться, но уже в более мягкой форме. И делаем это всю свою жизнь. Это как чистить зубы: сначала нас заставляют, а потом мы каждое утро автоматически тянемся к щетке. Я за то, чтобы люди выбирали каждодневное правильное питание, а не бездумно садились на диеты на пару дней. Многие даже не понимают последствий таких экспериментов. А их отдаленным результатом могут стать камни в печени или почках, значительное увеличение веса спустя полгода после диеты и так далее, - предупреждает врач.

Ни в коем случае нельзя полностью отказываться от ужина. Слишком длительный перерыв между приемами пищи - более 12 часов - вызывает обратную реакцию. Голодный организм начнет запасать питательные вещества впрок. Поэтому смысл поговорки «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу» заключается в следующем: нужно плотно завтракать и обедать, но скромно ужинать. Традиционно завершить вечернюю трапезу лучше до 19 часов. Однако это правило работает, если вы ложитесь спать не позже 22 часов.

Массаж в помощь

Для формирования красивого рельефа тела многие сегодня прибегают к массажным процедурам. Самые распространенные виды массажа, с помощью которых удается скорректировать линию талии, это:

- щипковый: разминает мышцы, подтягивает и повышает эластичность кожи, возвращает тонус;

- водный: тонизирует и бодрит тело, оказывает благотворное влияние на пищеварение, упругость кожи;

- баночный: выводит шлаки и токсины, эффективно борется с жировыми отложениями;

- медовый: очищает кожу от токсинов, препятствует образованию целлюлита;

- антицеллюлитный: улучшает внешний вид кожи, подтягивает ее;

- аппаратный: жиросжигательные процедуры проводятся в специализированных салонах с помощью специальных аппаратов, во время сеансов массажа жировые клетки рассасываются, кожа подтягивается.

Очень распространены в благовещенских салонах красоты и косметологических центрах такие процедуры, как миостимуляция, электролиполиз, криолиполиз. Они дают долговременный пролонгированный эффект. Результат не заставит себя долго ждать, килограммы будут таять практически на глазах.

На заметку

Сам по себе массаж не способствует похудению, но он является дополнительным методом на пути к нему и только в совокупности с физическими нагрузками и рациональным питанием дает хороший результат.