В Благовещенске пройдет хоккейный матч на границе двух государств
Финальный этап китайско-российского кубка по хоккею пройдет прямо на границе между Благовещенском и Хэйхэ 18 января.
Площадку для соревнований начали готовить еще в конце декабря, особое внимание уделили безопасности спортсменов и зрителей. Снег на площадке, где будут располагаться хоккейное поле и зрительские трибуны, расчистили, чтобы не мешать промерзанию льда. Специалисты ГИМС регулярно проверяют его толщину. Для зрителей оборудуют не только трибуны, но и пункты обогрева.
- Младшие дети сыграют один 15-минутный период и две игры - три периода по 15 минут - юноши и ветераны. Если будет непогода, то игры у этих групп будут сокращены до двух периодов по 15 минут, - рассказал председатель областной федерации хоккея Александр Нохрин.
Наблюдать за матчем на льду смогут по 350 человек с каждой стороны. Количество зрителей ограничено из соображений безопасности. Те же, кому места на трибунах не хватит, смогут наблюдать за игрой на двух экранах - на набережной в районе маяка и на площади Ленина. К слову, в этом году трансляция впервые пройдет со звуком. Также для болельщиков организуют полевую кухню и фотозону.
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ИСТОЧНИК KP.RU