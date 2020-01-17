2020-01-17T12:03:37+03:00
Происшествия

Прокуратура выяснила, что у амурского стрелка были психические отклонения

Правоохранители пояснили, по каким причинам произошли трагедии в школе №26 и амурском колледже
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Фото: Дарья ПрокопьеваФото: Дарья Прокопьева
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Сегодня, 17 ноября, амурская прокуратура рассказала о том, как продвигается расследование дела о стрельбе в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Правоохранители отметили, что у трагедии в колледже и случае в 26-й школе всего одна общая причина.

- Проблема эта связана в первую очередь с организацией школьных психологов в образовательных учреждениях. В первую очередь, с работниками в этих учреждениях, которые должны выявлять и реагировать на факты, связанные с буллингом и незамедлительно реагировать. В этой части есть проблемы. Зачастую образовательные учреждения скрывают такие факты, не реагируют на них. Это и показали случаи в 26-й, 2-й школе. Происходят драки, однако полицию, комиссию по делам несовершеннолетних не привлекают, - говорят в прокуратуре Амурской области.

Также в прокуратуре выявили главную причину, которая привела к бойне в амурском колледже. Как оказалось, речь здесь идет о недостаточной работе врачей-психиатров, участников призывной комиссии. - Во время призывной комиссии факт девиантного поведения данного студента был выявлен, но мер никаких не было принято, - указали на это сотрудники прокуратуры.

По закону, психиатр обязан был поставить Данила Засорина на учет и работать с ним, однако этого никто не делал и делать не собирался. Стоял бы юноша на учете – разрешения на ношение оружия бы точно не получил. На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Защитники правопорядка уже точно установили, что охрана колледжа не работала как следует.

- Безобразие! Охранник работал без удостоверения, руководитель знал об этом, платил ему зарплату, а мер никаких никто не принял. Это грубейшее нарушение со стороны ЧОП. Безусловно, сработало ненадлежащим образом образовательное учреждение: не выявило конфликт, склонности у студента к таким действиям, - добавили в прокуратуре.

Кроме того, в ведомстве уверены, что конфликт в школе №26 Благовещенска, где из-за одного ученика расформировали целый класс, не может считаться разрешенным. В этом виноваты практически все: полиция, родители детей и сотрудники образовательного учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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