История с запашком: в Благовещенске обсуждают проблему с вывозом жидких бытовых отходов

Нелегальные перевозчики вносят смуту в сферу оказания услуг по вывозу жидких бытовых отходов. По оценке специалистов, половина этого рынка находится в тени, то есть часть предпринимателей работает по всем правилам, оформляет лицензии и платит налоги, а часть - предпочитает работать тайно и уклоняться от всяческой ответственности. Это наносит вред не только лицензированным предпринимателям, но и потребителям. Проблему обсудили в ходе круглого стола представители надзорных органов, «Амурских коммунальных систем» и предприниматели.

Дело нечисто

- К нам обратились предприниматели, которые большей частью оказывают услуги по вывозу жидких бытовых отходов населению в Благовещенске, с жалобами на недобросовестную конкуренцию со стороны других участников рынка: граждан либо не зарегистрированных как предприниматели, либо являющихся предпринимателями, но не оформивших лицензии на данный вид деятельности, - рассказывает председатель по экономическому развитию и экологии Общественной палаты Амурской области Борис Белобородов. - Страдают как лицензированные предприниматели, так и потребители, которые в случае некачественного оказания услуг не могут даже пожаловаться на исполнителя. Кроме того, невозможно осуществить санитарный контроль за такими перевозчиками, они сливают отходы в не предназначенных для этого местах. По примерным подсчетам сумма не уплачиваемых ими налогов составляет около двух миллионов рублей.

Несмотря на очевидность проблемы с вывозом нечистот, решить ее быстро и эффективно едва ли представляется возможным. Всему виной лазейки и разночтения в законе.

Ясно, что ничего не ясно

Основная проблема заключается в труднодоказуемости нарушения. Дело в том, что сливать бытовые отходы в сливную яму, находящуюся в ведении АКС, могут все. Это и сами коммунальщики, и предприниматели, занимающиеся вывозом ЖБО, и обычные потребители, самостоятельно откачивающие септик со своих участков. Как правило, под видом последних отходы сливают и перевозчики-нелегалы. Вот только если лицензированные предприниматели оплачивают сброс нечистот по договору, а обыватели по квитанциям, нелегалы не платят ничего и никому. Но как определить, кто именно подъехал к сливной яме - нелегал или мирный горожанин? Добровольно в нарушении не признается никто.

Разночтения есть даже в определении, чем считать содержимое септика - сточными водами или жидкими бытовыми отходами.

- Все зависит от способа удаления отходов. Если отходы везут на станцию очистки и в последующем они очищаются и сбрасываются в реку, это сточные воды. Если их сливают где-то на полигоне, тогда это отходы, и это уже нарушение. Получается, что бочка одна, содержимое одно, а классификация разная, - разводит руками начальник отдела разрешительной деятельности управления Росприроднадзора по Амурской области Дмитрий Чугайнов.

Но чтобы установить нарушение, перевозчика необходимо поймать с поличным, а это не так-то просто.

Запретить нельзя сливать

В ходе заседания круглого стола стороны поделились своими предложениями решения проблемы. В частности, предприниматели, работающие легально, считают, что недобросовестным конкурентам необходимо запретить доступ к сливной яме.

- Предлагаем талонную систему сделать, как на водозаборе. То есть, чтобы те же самые нелегальные перевозчики, у которых нет лицензии, не смогли туда заехать слиться. Поставить дополнительно человека от АКС, который будет пропускать или не пропускать машины. Тем самым мы стабилизируем цену и качество наших работ, - говорит предприниматель Михаил Ворушило.

Казалось бы, логично, но, по мнению коммунальщиков, ни к чему хорошему это не приведет.

- В городе нет больше подходящих мест для слива бытовых отходов. Да, наша сливная яма не отвечает всем санитарным нормам. Сливная станция, отвечающая всем требованиям законодательства, будет построена к 2022 году и будет располагаться далеко за городом. Но, по крайней мере, подъезд к нынешней сливной яме забетонирован, что предотвращает эрозию почвы. Мы регулярно обрабатываем все хлоркой, чтобы не допустить распространения кишечных инфекций. Если мы закроем въезд к сливной яме для всех, сливать начнут в других не предназначенных для этого местах: в районе тюрьмы, молокозавода, в Бурхановку, в Чигиринку. Город утонет в сточных водах, как это было около десяти лет назад. Экологическое равновесие будет нарушено. К тому же, представьте, сколько заразы развезут на колесах по городу, - объясняет главный технолог АО «Амурские коммунальные системы» Галина Курочка.

Городские власти, к которым также регулярно поступают сообщения о перевозчиках, сливающих нечистоты в неположенных местах, считают, что решение проблемы в упорядоченной системе.

- Мы год переходили на новую систему вывоза твердых коммунальных отходов, теперь у нас есть региональный оператор, который занимается вывозом мусора. Я думаю, с жидкими бытовыми отходами путь должен быть такой же. Мы должны понимать, кто перевозит, что перевозит, куда и когда. Необходимо все это упорядочить. А для нелицензированных перевозчиков ввести серьезные штрафы, - говорит начальник управления ЖКХ города Сергей Казанцев.

Итоги

Быстрого и эффективного решения участники круглого стола не нашли, но выработали несколько предложений, которые должны хоть как-то стабилизировать ситуацию.

Сотрудникам прокуратуры и Росприроднадзора было поручено разобраться в правовой коллизии и исключить разночтения в законодательстве.

«Амурским коммунальным системам» рекомендовано передать видеозаписи со всеми машинами, приезжающими на сливную яму (на месте ведется видеонаблюдение) в налоговую службу. Сотрудники УФНС по Амурской области, в свою очередь, попытаются вычислить предпринимателей-нелегалов. Перевозчикам предложат официально оформить свою деятельность либо составят на них протоколы об административном нарушении. Также налоговики готовы принять от граждан сообщения о нелегальных сбросах нечистот в неположенных местах. Фото- и видеодоказательства приветствуются.

На выполнение всех поручений участникам выделено 30 дней.