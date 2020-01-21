Вспышка пневмонии в Китае: что изменится для амурских туристов?

После Нового года на Благовещенском пункте пропуска усилили санитарно-карантинный контроль. Врачам были даны рекомендации внимательнее осматривать пациентов с симптомами ОРВИ. Причиной этому - вспышка пневмонии неизвестного происхождения в Китае.

Первый случай был зарегистрирован в городе Ухань провинции Хубэй. К 20 января от пневмонии нового типа умерли три человека. Всего заболевших в Китае 217: 198 пациентов в городе Ухань, пять - в Пекине, 14 - в южной провинции Гуандун. Также известно, что есть заболевший в Шанхае.

Пневмония появилась и в других странах, например в Сингапуре, Японии, Таиланде и Южной Корее. Все заболевшие посещали ранее Ухань.

В Китае сейчас 90 человек остаются под наблюдением медиков.

Под особым контролем

Сейчас в Благовещенском пункте пропуска с особым вниманием проверяют въезжающих и выезжающих из страны туристов на наличие симптомов заболевания, в первую очередь это повышенная температура тела. Также усилен контроль за организованными группами.

- Чтобы определить возможных заболевших, каждого туриста сканируют тепловизионными приборами. Они показывают, если температура тела выше нормы. В пунктах пропуска имеются памятки о соблюдении мер безопасности, предупредительные сообщения звучат через громкоговорители и появляются на табло в виде бегущей строки. Всех туристов, выезжающих в Китай, специалисты предупреждают о вспышке заболевания и советуют меньше бывать в местах массового скопления людей, использовать медицинские маски, а в случае подозрения на заболевание немедленно обратиться к врачу, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Амурской области. - На сегодняшний день не было случаев пересечения границы людьми с симптомами данного заболевания.

В боевой готовности

Амурским турфирмам, предоставляющим путевки в Китай, региональное управление Роспотребнадзора отправило предписание. Рекомендуется предлагать людям туры в страны с более благоприятной обстановкой и предупреждать о вспышке заболевания.

Также в Благовещенске действует готовность номер один для медицинских работников. В случае выявления заболевания на территории Приамурья, медицинские учреждения готовы обеспечить лечение и изолировать пациента во избежание распространения болезни.

Кроме того, в больницах и поликлиниках введен обязательный сбор анамнеза пациентов, которые поступают с симптомами ОРВИ и повышенной температурой. Людей в обязательном порядке спрашивают, посещали ли они Китай в недалеком прошлом.

Среди туристов паники нет

Турагентства, в свою очередь, отмечают, что, несмотря на поступающие от туристов вопросы, в Приамурье паники нет.

- Основная вспышка заболевания, по данным СМИ, в городе Ухань. Основные направления, куда едут амурчане - это ближний Китай, то есть провинция Хйэлунцзян и остров Хайнань, Санья, это совсем другие регионы. Оттуда информация о болезни не поступала и, надеемся, не поступит, - рассказала директор одного из туристических агентств Татьяна Николаева.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Приамурье зарегистрирован гонконгский грипп

На сегодняшний день в Амурской области зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая гриппа А(H3N2) у не привитых от данной инфекции. А(H3N2) - гонконгский грипп. Первые симптомы начинаются с першения в горле и слабости, температура поднимается до 39-40 градусов, появляется сильная мышечная боль и кашель. Инфекция стремительно спускается вниз, по дыхательным путям, поражая бронхи и легкие. При тяжелом течении болезнь развивается за трое суток в вирусную пневмонию. Это может привести к летальному исходу.

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