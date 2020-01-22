2020-01-22T07:51:37+03:00
Общество

Амурские общественники: у родителей должна быть возможность контролировать питание в школах

Не все образовательные учреждения Приамурья справляются с обеспечением школьников горячими завтраками
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: Сергей ПетровФото: Сергей Петров
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В общественной палате Амурской области прошла рабочая встреча с представителями разных ведомств и общественности, на которой обсудили обеспечение школьников 1 - 4 классов горячими завтраками. Не везде этот процесс проходит гладко. Муниципалитеты, в которых есть комбинаты питания, с задачей справляются, а вот школы в отдаленных районах вынуждены прибегать к услугам частников и в бюджет уже не укладываются.

- Я проехал по всем районам области. В частности, зашел в школу в Магдагачи. У них в меню - в понедельник каша, во вторник еще какое-то блюдо, а в пятницу - чай с печеньем. Это горячее питание. Объясняют тем, что их кормит частник, и на пятницу им денег просто не хватает, - поделился наблюдениями председатель комитета по вопросам социальной политики Законодательного собрания Амурской области Андрей Рудь.

Трудности в организации питания отметила и председатель Амурского регионального отделения общественно-государственной организации «Союз женщин России» Жаккелина Орлова. По ее словам, был проведен срез по трем ближайшим к Благовещенску районам, который показал, что наценка на продукты составляет от 20 до 400%. Обеспечить школьников нормальным питанием при такой наценке весьма проблематично.

Министерство образования и надзорные органы следят за ситуацией, но заглянуть в каждый уголок области удается не всегда. А потому общественники предлагают создать на местах систему родительского контроля.

- Необходимо сконцентрироваться как на системе контроля расходования бюджетных средств, так и на организации самого питания, его качестве. Но мы же с вами понимаем, что с улицы мы не можем запустить любого родителя, поэтому должна быть создана нормативная база. С этим предложением мы должны выйти на первое лицо региона, - подчеркнула Жаккелина Эдуардовна.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Питанием обеспечат 100 процентов младшеклассников

Министерство образования Амурской области провело межведомственное совещание по вопросам школьного питания, на котором также обсудили предложение президента страны Владимира Путина, высказанное в его послании Федеральному Собранию.

- Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех российских школьников с 1 по 4 класс. В нашей области такая инициатива действует с 1 октября прошлого года. Сегодня же нам необходимо решить такие вопросы, как модернизация школьных столовых, повышение квалификации сотрудников пищеблоков, - отметила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Сейчас в Амурской области горячим питанием обеспечено 83,4 процента школьников, в планах - достичь 100-процентного показателя. В прошлом году на эти цели выделили почти 63 миллиона рублей, в 2020 - уже более 188 миллионов. В южных районах на каждого ребенка тратят по 25 рублей, в северных - по 35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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