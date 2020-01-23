Преподаватель каллиграфии: Исправить почерк может каждый!

Благодаря гаджетам большинство из нас все реже пишут от руки. Из-за этого недалеким кажется то время, когда ручная письменность станет скорее редкостью и искусством, чем необходимостью. Напоминать об этом искусстве призван День ручного письма, который отмечается 23 января. В преддверии праздника мы побывали на занятии каллиграфией в Амурском педагогическом колледже и узнали, как можно сделать почерк идеальным.

Научиться может каждый

Каллиграфию в педагогическом колледже преподают будущим учителям начальных классов. Чтобы обучать первоклассников грамоте и письму, сами они должны писать красиво, одинаковыми по размеру буквами, с точно выверенным наклоном вправо - в общем, так, как порой мечтает каждый из нас. И этот навык можно освоить. По словам преподавателя каллиграфии Валентины Давыденко, за всю историю ее работы только два студента так и не научились писать в соответствии со всеми правилами.

- Для этого нужно соблюдать несколько приемов письма, - говорит Валентина Николаевна сначала своим студентам, а затем и корреспонденту «Комсомолки» в личной беседе. - Наклон вправо, одинаковая ширина маленьких и больших букв, одинаковая высота, одинаковое расстояние между буквами, между словами.

Готовьте ваши прописи

Чтобы научиться всему этому, нужно много практиковаться - другого рецепта нет. Сами студенты по многу раз переписывают тексты в своих тетрадях, пока не добьются того самого, идеального с точки зрения каллиграфии начертания. И если вы задумали провернуть то же самое, остается только купить прописи как образец для подражания и приступать.

- Ваша рука по прописям вспомнит, как правильно писать, и потом вы сами себя не узнаете, - считает педагог. - За редким исключением, все люди забывают, как их учили писать в школе. Потому что уже в средних классах поступает очень много информации, которую нужно быстро записывать - за счет этого почерк постепенно искажается. Также гаджеты отучают руку писать, мы все чаще полагаемся на них.

И это снова возвращает нас к практике. Тем, кто желает исправить свой почерк, Валентина Давыденко советует купить тетрадь в частую косую линию, которая поможет соблюдать правильный наклон и размер букв, и работать в ней. Причем работать придется систематически и долго: осваивая искусство каллиграфии со второго курса, писать идеально многие студенты выучиваются только к третьему. Зато видели бы вы тетради этих третьекурсников - таким красивым почерком похвастаться могут очень немногие!

КОМПЕТЕНТНО

Буквы с завитушками как признак индивидуальности

Психолог Максим Чекмарев:

- Надеяться, что почерк станет надежным ключом к характеру, не стоит. Но почерк, как и любой продукт деятельности, несет на себе отпечаток личности пишущего и его текущего состояния. Поэтому мы не столько исследуем нюансы, сколько задаемся вопросом: «Какое впечатление у меня создает текст? Кому он мог бы принадлежать?». А потом мы проверяем возникшие предположения, выискивая доказательства через анализ текста или в личной беседе. Причем хорошо бы иметь несколько образцов почерка.

Предположим, мы видим аккуратно выписанные буквы или, наоборот, небрежный почерк. Мы можем думать в первом случае о педантичном человеке, требовательном к себе, а во втором - о том, кто уделяет внимание содержанию больше, чем форме. Но если почерк зависит от обстоятельств, разные образцы содержат разные закономерности, мы предполагаем, что это не постоянное свойство характера, а всего лишь реакция человека на ситуацию, в которой он писал.

Из общих моментов могу сказать, что мелко обычно пишут бережливые люди, склонные копить ресурсы, дозировать усилия, а крупный почерк свойственен людям, больше склонным отдавать, чем получать. Нажим при письме может коррелировать со способностью «давить» и на людей, но может свидетельствовать и о склонности «давить» на самого себя. Чем больше у человека оригинальной формы букв и соединений между ними, тем больше он стремится к индивидуальности. Тот, кто украшает буквы завитками, часто стремится нравиться другим. Угловатый почерк чаще принадлежит лицам с математическим умом, а округлый - гуманитариям. Здесь очень важно изучать почерк человека, не фантазировать насчет эмоциональных состояний по одному образцу, потому что в таком случае влияют целых четыре фактора - характер, привычки письма, эмоциональное состояние и внешние обстоятельства.

МНЕНИЕ БЫВАЛОГО

За «корявки» - линейкой по пальцам!

Евгений, благовещенец:

- Учился я давно, в школу пошел аж в 1952 году. И тогда у нас был не просто русский язык. Было чистописание. И писали не как сейчас - ручками, а перьями. И там надо знать, когда надавить на перо, когда ослабить, чтобы клякс не наставить и красивые буквы и цифры вывести. Нас же заставляли каждый крючок, каждую петельку выводить. Если что не так - в школе ругали, сообщали родителям, что вот так, ребенок не старается. Тетрадь была лицом ученика, поэтому дома, не знаю, как остальные, но я получал за плохой почерк. Особо старательным учеником я никогда не был, прописывать буквы ленился, отсюда и почерк был не очень. Он как бы понятный, но не по правилам, ближе к печатным буквам, а нужно же кругленько, с петельками! Поэтому дома отец брал линейку и бил по рукам. Не скажу, что было очень больно, но обидно и неприятно. Конечно, сами наказания почерк не исправили, но нежелание снова получить заставляло стараться и слова прописывать, поэтому почерк у меня выровнялся, но все равно остался квадратным немного, линии не такие плавные, как учили. Но более красиво у меня уже не получалось, в итоге просто оставили в покое, да и в классах постарше не так пристально за почерком следили.