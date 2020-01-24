Благовещенские таможенники рассказали о своем нелегком труде

В Амурской областной библиотеке открылась выставка, посвященная Международному дню таможенника (26 января) и Дню образования таможни (27 января). Участие в открытии приняли руководство таможни, ветераны таможенной службы, а также студенты Амурского государственного университета.

Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

Это уже 17 выставка, организованная благовещенскими таможенниками, семь из них прошли в приграничном городе Хэйхэ. Первая прошла еще в сентябре 2001 года, и была посвящена десятилетию Государственного таможенного комитета Российской Федерации. Посетители смогли познакомиться с правоохранительной и социально-экономической деятельностью таможни.

Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

- На выставке представлены более 200 материалов. Это фотографии рабочих будней сотрудников таможни, видеосюжеты и видеофильмы об истории создания таможни, фотографии задержанных контрабандных товаров, публикации газет и журналов, пресс-релизы Благовещенской таможни, рассказывающие о деятельности таможенного органа. Представлены и творческие работы должностных лиц: картины, вышивки, поделки, - рассказал пресс-секретарь Благовещенской таможни Иван Драчев.

Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

По словам начальника таможни Михаила Сорокина, такие выставки необходимы, чтобы как можно больше людей узнали о сложной и ответственной работе таможенников, а также о творчестве ее должностных лиц.