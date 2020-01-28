Кому проще найти работу в Приамурье?

Международный день безработных 28 января Амурская область должна встречать с позитивным настроем - в этом году отмечать праздник будет куда меньше людей, чем в предыдущем. Если в прошлом году по данным Амурстата на учете в региональных центрах занятости состояли 11,1 тысячи человек, получивших официальный статус безработных, то в начале 2020-го - всего 8,5 тысячи безработных.

Однако число амурчан без работы по-прежнему трудно назвать небольшим. Кто эти люди, какие профессии они когда-то получили и как все-таки искоренить безработицу в Приамурье, разбиралась «Комсомолка».

Безработица в Приамурье

Типичный безработный

Кто востребован

Рабочие: электрогазосварщик, монтажник технологических трубопроводов, подсобный рабочий, сварщик-оператор, монтажник наружных трубопроводов, изолировщик труб на линии, каменщик, сварщик арматурных сеток и каркасов, монтажник технологичного оборудования, монтажник стальных и железобетонных конструкций, штукатур, плотник, повар, бетонщик, арматурщик, слесарь строительный.

Специалисты и служащие: мастер строительных и монтажных работ, торговый агент, мастер ремонтно-строительной группы, специалист, инженер, электрик участка, военнослужащий, инженер-технолог, охранник, инспектор, прораб в строительстве, инженер-проектировщик, инженер по проектно-сметной работе.

Вакансий нет

Машинистка, обозреватель, оптометрист, киоскер, счетовод, художник-бутафор (-декоратор, -модельер), экономист по сбыту, электронщик, кузнец.

Меры поддержки

Пособие по безработице

Минимальное - 1500 рублей

Максимальное - 8000 рублей

Пособие для предпенсионеров

Минимальное - 1500 рублей

Максимальное - 11 280 рублей

По данным управления занятости населения Амурской области на 01.01.2020.

КОМПЕТЕНТНО

Подстройтесь под рынок труда!

Политолог, социолог, кандидат философских наук Юрий Магницкий:

- Безработица в Приамурье носит структурный характер и связана с тем, что люди, поступающие в различные учебные заведения, не интересуются актуальными на данный момент профессиями. Соответственно, когда они заканчивают среднее или высшее учебное заведение, им не удается устроиться по специальности.

Первое, что нужно сделать, поступая в какое-либо учебное заведение: четко определиться, какие специальности к окончанию обучения будут востребованы. Сейчас, например, востребованы многие рабочие, инженерные, научные специальности. Молодежи нужно уметь делать прогнозы, и тогда безработица отчасти сократится.

Второе, что касается лиц среднего возраста. Рынок труда у нас достаточно насыщен предложениями, но мы видим, что некоторые люди, увидев, что та или иная работа неинтересна, трудоемка, требует дополнительного обучения, не идут работать, а просто ложатся на диван. А нужно переобучаться и идти, куда зовут, чтобы кормить свою семью. У нас не хватает людей, которые выполняли бы тяжелую работу в сфере обслуживания, у нас не хватает дворников, не хватает водителей. А свято место пусто не бывает, так что к нам приезжают из других государств, занимают эти места, заполняют рынок труда, который абсолютно необходим, чтобы экономика существовала.

Ну и, конечно, что касается людей предпенсионного возраста - к этому возрасту нужно готовиться заранее. Нужно овладевать IT-специальностями, разбираться в компьютерных технологиях. Не просто сидеть в интернете и переписываться в WhatsApp, а использовать эти технологии так, чтобы они позволяли зарабатывать деньги. Сегодня без этого хорошо не заработаешь.

Должен сказать, что на самом деле безработица в Амурской области, по сравнению с другими регионами, не является такой уж высокой. У нас открывается большое количество проектов, предприятий. Но чтобы работать на них, требуется специальная подготовка. И тут вспоминается самое главное, еще один совет: не стесняться поступать в средние учебные заведения. Потому что после многих вузовских специальностей человек может не получить никакую работу, а после среднего учебного заведения он получит специальность, которая часто бывает востребована на рынке. С ней человек будет чувствовать себя комфортно, станет обладателем диплома, который не только позволит ему работать, но в дальнейшем получить и высшее образование по востребованной специальности.