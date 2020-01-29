Как в Благовещенске проходит мусорная реформа

Скоро исполнится год с тех пор, как в Приамурье вступила в силу реформа обращения с твердыми бытовыми отходами. С 1 апреля 2019 года в области появились региональные операторы, которые занимаются вывозом мусора, а плата за эту услугу стала рассчитываться исходя из количества квадратных метров жилья, а не числа человек, которые там проживают. Авторы реформы стремились упорядочить систему, хотели как лучше, но получилось, кажется, как всегда… Ситуацию обсудили на круглом столе, организованном Общественной палатой Амурской области.

Мусорят не «квадраты»

У населения больше всего вопросов вызывает расчет оплаты по квадратным метрам. Кто-то живет один в большой квартире и вносит за вывоз отходов немаленькую оплату. А кто-то, напротив, живет большой семьей в скромной однушке и видит в квитанции суммы куда меньшие. Чисто по-человечески получается не совсем честно. Правда, в министерстве ЖКХ области так не считают.

- Расчет производится исходя из квадратных метров, так положено по законодательству. Так определило правительство Амурской области, и я считаю, это правильно. Во-первых, большая часть населения в Благовещенске живет без прописки. Как определить, сколько человек по факту проживает в квартире? Грубо говоря, мусор производится, а начисления - нет. Во-вторых, значительная часть населения живет в стесненных условиях. Речь о социально незащищенных слоях. Например, семья из пяти человек в двухкомнатной квартире. Если они будут платить с человека, для их бюджета это будет ощутимый удар, - объясняет позицию властей министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

Вот и получается, что одним расчет оплаты по «квадратам» на руку, другим нет. Как бы то ни было, никаких изменений на федеральном уровне в этом вопросе не предвидится.

В контейнере мусора нет, а в счетах - тонны

Не меньше претензий у предпринимателей, чьи офисы находятся в многоквартирных домах. Дело в том, что если у компании нет возможности установить собственный мусорный контейнер, она должна пользоваться общедомовыми и оплачивать вывоз не по фактическому объему, а по нормативу.

- Мне пришли счета, якобы я столько мусора произвел. Один магазин площадью 84 квадратных метра - 11 тонн за год, второй магазин в 214 «квадратов» - 29,5 тонны. Но у нас ювелирная торговля, у нас вообще никакого мусора нет! Два наших продавца оставляют после себя ну максимум пакетики по 500 граммов, ну пусть в год это будет 200 килограммов. Но никак не тонн! - негодует один из благовещенских бизнесменов.

Простого и однозначного решения у этой проблемы опять же нет, региональный оператор обязан начислять плату в соответствии с федеральным законодательством.

Правда, как рассказала исполняющая обязанности начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Амурской области Евгения Сергеева, с этого года в силу вступили новые санитарные правила, согласно которым количество контейнеров на площадке в случае необходимости может быть увеличено. Раньше разрешена была установка только пяти баков. Это может решить проблему некоторых предпринимателей, но далеко не всех. Вспомните первый этаж в своем доме. Сколько там всяческих магазинчиков, офисов и салонов? Если поставить каждому свой контейнер, к дому будет не подойти.

«Ненормальные» нормативы

Вызывают немало вопросов у бизнес-сообщества и сами нормативы, по которым рассчитывается оплата.

- В ведении министерства ЖКХ находится очень важный процесс: процесс определения нормативов накопления отходов. Осенью прошлого года на заседании проектного офиса выяснилось, что министерство ЖКХ получило от муниципалитетов сведения об объемах накапливаемых отходов и на основании этих сведений разработало нормативы. Когда региональный оператор все эти нормативы умножил на тарифы, затраты на вывоз мусора возросли в разы, - обрисовал ситуацию председатель комиссии по экономическому развитию и экологии Общественной палаты Амурской области Борис Белобородов.

Предприниматели усомнились, что замеры были сделаны правильно и честно. Чтобы поставить точку в этом вопросе, в министерстве ЖКХ приняли решение провести повторные замеры. Чтобы избежать подозрений в подтасовке данных к процедуре привлекли Академию коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова. Кроме того, в области было создано государственное бюджетное учреждение «Экология», которое организует весь процесс. Замеры будут производить рабочие группы, в состав которых войдут, в том числе, и предприниматели. Предполагается, что такие замеры будут максимально точными и честными. Вот только воспользоваться результатами трудов рабочих групп удастся еще очень не скоро.

- По нормативу замеры необходимо делать четыре раза в год, каждый сезон. Но область вступила в реформу с 1 апреля, а замеры понадобились уже в мае. То есть в 2019 году мы никак не могли уже сделать зимние замеры. Поэтому было принято решение начать с 2020 года, - разъяснил Сергей Гордеев. - Что же до возросших расходов на вывоз мусора: увеличение платы даже в разы не всегда необоснованное. У нас есть населенные пункты, где люди всю жизнь брали горячую воду из теплоносителя и никогда не платили за это. А потом установили приборы учета, им стали приходить счета. Конечно, они были недовольны и считали, что плата необоснованно высока. Но это не плата выросла, это они до этого просто не платили. Так и здесь.

Таким образом, новые нормативы будут готовы не раньше чем в конце 2020 года. Но вот будут ли они актуальны к этому времени, вопрос совсем другой. Дело в том, что в 2021 году область должна перейти на раздельный сбор мусора. То есть из общей массы отходов необходимо будет вычесть пластик, бумагу, стекло и прочее вторсырье, вследствие чего фактический объем ТКО снова изменится. Министерство же обязано при замерах строго следовать федеральным нормативам, которые изменения будущего года пока не учитывают.

Разделяй и выбрасывай

В Приамурье, и в частности в Благовещенске, уже была предпринята попытка перехода на раздельный сбор мусора. Несколько лет назад компания «Балтика» установила в городе контейнеры для сбора стекла, но на лад дело не пошло.

- Первый год работы был достаточно динамичным, далее ситуация по каким-то причинам изменилась, частота вывозов сократилась, и сейчас мы рассматриваем вопрос об уборке этих контейнеров, - вспоминает начальник управления ЖКХ Благовещенска Сергей Казанцев. - Но вместо них стали появляться другие, сетчатые контейнеры. Их устанавливает региональный оператор опять же для сбора стеклотары. Если у «Балтики» контейнеры были закрытые и люди бросали туда все что угодно, то сейчас видно, что лежит в сетках, и людям проще сориентироваться, какой мусор туда выбрасывать. Соответственно, постепенно мы придем к раздельному сбору.

По словам замдиректора ООО «Полигон» (региональный оператор) Ольги Филипченко, пока в контейнерах со стеклом попадается и другой мусор. Но в будущем планируется активная пропаганда раздельного сбора, которая должна научить благовещенцев выбрасывать отходы правильно.

Кроме того, одно из предприятий, занимающихся переработкой вторсырья, установило в некоторых районах города баки для сбора пластика.

- Контейнеры пользуются популярностью у горожан и заполняются довольно быстро. Нам кажется, Благовещенск готов к раздельному сбору мусора, - рассказала представительница компании.

Такого же мнения придерживаются и общественники.

- Мы провели уже две акции по раздельному сбору и пришли к выводу, что у жителей города стойкое внимание к этой теме. Всем надоели летающие по городу пакетики. Очень много вопросов задается, когда будут установлены во дворах эти цветные контейнеры, - сообщила руководитель инициативной группы НКО «РазДельный сбор» Светлана Тарасова.

Но и здесь не обойтись без ложки дегтя. Несмотря на готовность амурчан сортировать мусор, предприятий, которые бы занимались переработкой отходов, в регионе до сих пор нет. Пока принимать вторсырье готовы лишь несколько частных предприятий.

КСТАТИ

Согласно санитарным правилам, вывоз мусор в теплое время года (при температуре выше +5 градусов) должен производиться ежедневно, в холода - раз в три дня. Если же за это время контейнер успевает заполниться до краев, частота вывоза должна быть увеличена.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Благовещенске пройдет третья акция по раздельному сбору мусора

Принимать вторсырье участники инициативной группы НКО «РазДельный сбор» будут 15 февраля, ориентировочно возле Амурской областной научной библиотеки. Первая такая акция собрала около 30 участников, вторая уже порядка 100. С каждым разом интерес горожан к разумному потреблению увеличивается, отмечают организаторы.

Во время акции сдать можно будет: макулатуру; пленки ПВД (полиэтилен высокого давления, маркировка 4HDPE, это пленка-покрытие теплиц, пленка, в которую упаковывает бутылки воды производитель), пакеты на застежке «зиплок» (от одежды, электроники), упаковка гигиенических средств, пакеты от стирального порошка с маркировкой 4LDPE; канистры, ведра ПНД и ПП (полиэтилен низкого давления и полипропилен, маркировка 2HDPE либо 5 РР); пакеты фасовочные; пищевая пленка от овощей и фруктов (от мяса и сыра не принимается); ПЭТ-бутылки любого цвета, с крышками; алюминиевые банки; бутылки и тому подобное от бытовой химии 2HDPE; крышки от ПЭТ-бутылок и TetraPack (от коробок соков и молока); тюбики от зубной пасты, корпусы от дезодорантов твердых и роликовых; батарейки.