Благовещенка застряла в китайском городе Ухань

В китайском городе Ухань, с которого начал распространяться коронавирус, живет благовещенка Виктория. Некогда позитивная девушка уже не знает, как сохранить силу воли: уехать из города невозможно, посольство лишь «кормит» обещаниями. Сейчас в Ухане осталось около 150 русских, остальных иностранцев уже эвакуировали.

- Моего оптимизма уже не хватает. Медработники увозят людей в капсулах с соседних домов прямо на глазах. Улицы, некогда кишащие толпами народа, опустели. После пяти вечера на них редко можно увидеть машины. Пахнет хлоркой... Три района города разделили. Теперь между ними пропускные пункты. В городе масочный режим, в госпиталях толпы больных людей... Проснувшись, первым делом я проверяю телефон: нет ли важных сообщений от посольства, смотрю статистику распространения вируса. На данный момент не осталось ни одной провинции, где бы не было зараженных, - пишет девушка у себя на странице в инстаграм.

Фото: instagram.com/what_does_the_fox_say4

Пока остается лишь ждать. Россияне написали сообщения уже всюду, куда только можно. И написали бы туда, где нельзя, была бы возможность, отмечает Виктория. Пока ответ один: ведутся переговоры.

- Каждый день в городе находиться опаснее. Количество зараженных растет в геометрической прогрессии. Если вчера зараженными были 800 человек, то сегодня плюс тысяча, - рассказывает Виктория.

Девушку уже пригласили стать участницей шоу «Пусть говорят». С помощью видеосвязи она пообщалась с ведущим. На логичный вопрос: «А что вам говорят власти Китая?» девушка ответила просто: «Как и при любом респираторном заболевании – мыть руки перед едой, соблюдать правила гигиены, не выходить на улицы без маски».

Фото: instagram.com/what_does_the_fox_say4

С 23 января Ухань в карантине. Все рейсы между городами отменены до конца февраля, возможности куда-то выехать нет никакой. КПП перекрыли. Закрыты увеселительные учреждения, магазины сократили привычный график.

А В ЭТО ВРЕМЯ

У амурских туристов возникли проблемы с гостиницами в Хэйхэ

Руководство отелей просит россиян освободить номера. Министерство экономического развития и внешних связей рассказало, что после обращения туристов с жалобами оно связались с управлением по туризму канцелярии иностранных дел Народного Правительства города Хэйхэ. Один эпизод подтвердился, но в целом ситуация нормальная.

Комитет по туризму Хэйхэ просит сообщать о подобных случаях напрямую на рабочий номер сотрудника комитета по туризму +86 15326600016. Каждый случай при указании названия гостиницы будет проверен.

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