Амурские следователи рассказали о самых резонансных преступлениях против детей 2019 года

7 января в Следственном управлении СК РФ по Амурской области прошла пресс-конференция. Сотрудники ведомства рассказали о самых резонансных преступлениях за 2019 год.

Гибель годовалого малыша в Белогорске

Много внимание уделили преступлениям против детей. Так, по делу жителя Белогорска, который истязал своего полуторогодовалого пасынка, вынесли обвинительное заключение. В настоящее время материалы переданы в суд. Молодого человека обвиняют в трех преступлениях: по части 2 статьи 112 «Причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего», части 2 статьи 117 «Истязание малолетнего» и части 2 статьи 105 «Убийство малолетнего». Последняя статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненно, по статье 112 - до пяти лет лишения свободы, по статье 117 – от трех до семи лет лишения свободы. Дело рассмотрит Амурский областной суд.

ЧП в аквапарке Благовещенска

Также к ответственности привлекут инструктора-спасателя благовещенского аквапарка. В его смену в бассейне чуть не утонул ребенок. Инцидент произошел 3 декабря прошлого года. Ребенок пришел с родителями друга, у которого был день рождения. Мальчик ушел под воду и пролежал там больше трех минут. Заметили его по шапочке, что плавала на поверхности. Очевидцы вызвали скорую. До приезда медиков помощь ему оказала дежурная медсестра.

Следствие установило, что инструктор-спасатель нарушил должностные обязанности и покинул свой пост. Следователь вынес постановление о привлечении спасателя к уголовной ответственности по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Смерть от сухого молока

Дисциплинарное наказание получили три медработника из Зеи, которые не заметили, что молодая мама не правильно кормит ребенка. 24-летняя мать, не имея достаточных средств к существованию, посчитала, что ребенку можно давать сухое молоко, разведенное водой.

- Эксперт дал однозначное заключение, что подобное питание привело к развитию определенных патологий, несовместимых с жизнью. По словам медработников, они видели в квартире банку от детского питания одной известной марки, но что в ней находилось на самом деле, им известно не было, и чем кормила мать, им также было неизвестно, - уточнили причины смерти в Следственном управлении.

Гибель ребенка в детском лагере

Другого врача могут наказать за то, что медик допустил ребенка к занятиям спортом без тщательного обследования.

Случай произошел в детском лагере 2 июня прошлого года. Подросток приехал в лагерь в рамках спортивной профильной смены, организованной Амурской областной спортшколой. Ребенку стало плохо во время утренней зарядки. Врачи провели необходимые реанимационные действия, однако спасти мальчика не удалось.

В настоящее время следствие решает вопрос о привлечении врача к уголовной ответственности по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Умер сам

А вот благовещенка, которая выбросила новорожденного ребенка в мусорный контейнер 25 июля прошлого года, оказалась невиновна. Следствие установило, что ребенок родился мертвым, и состава преступления нет. Поэтому в возбуждении уголовного дела было отказано.

Подростков вербовали в секту

Также в Следственной управлении дали уточнение по делу вербовки подростков в секту «Свидетели Иеговы», которая запрещена на территории России.

Данное уголовное дело находилось в производстве управления ФСБ. В настоящее время оно направлено в суд. Однако из уголовного дела был выделен эпизод по несовершеннолетним, которые тоже ходили на собрания. Эти обстоятельства сейчас проверяются.

Стрельба в колледже

Упомянули и о громком деле по стрельбе в Амурской колледже строительства и ЖКХ.

- Расследование этого дела находится в федеральной информационной повестке и Следственный комитет не уполномочил нас давать комментарии по данному поводу. Единственное, что я могу сказать, что следствию достоверно известны причины совершенного преступления и совершенного самоубийства, достоверно установлены мотивы поведения. Но говорить о них мы не можем, поскольку идет следствие, и о его результатах расскажет центральный аппарат СК РФ, – пояснил Станислав Белянский, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области.

Также в ведомстве добавили, что версии, выдвигаемые в СМИ и соцсетях, о травле и другие не нашли подтверждения в ходе следствия.