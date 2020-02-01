Амурские власти отслеживают, какие сферы бизнеса страдают из-за закрытия китайской границы

В Амурской области ведется контроль отраслей, которые, так или иначе, затрагивают отношения с Китаем. Через пункты пропуска в Приамурье проходит большое количество поставок, в основном, это сельскохозяйственная продукция – соя и продукты ее переработки.

- Все экспортеры понимали, что будет китайский Новый год, поэтому, естественно, планировали свои потоки с выпадением этого временного периода, фактически до двух недель. Зона риска здесь тоже пока небольшая, - рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

На данный момент минэкономразвития области анализирует ситуацию. Очевидно, что в какой-то момент из-за временного ограничения движения через границу произойдут задержки отправки продукции через пункты пропуска Дальнего Востока. Но и это пока находится на контроле министерства.

- Будем работать с областным минсельхозом, с российским экспортным центром, искать меры поддержки для наших производителей и отправителей, - заверила Екатерина Киреева.

Пока рано делать выводы и подсчитывать убытки и в сфере туризма, считают власти.

- У нас традиционно январь-февраль низкие сезоны, по которым нельзя еще сейчас оценивать, что отрасль пострадает. Это пока кратковременное явление для туристической отрасли. Пик туристического сезона традиционно начинается в более теплое время. Как правило, самый пик - это июнь-июль. По оперативной статистике, в январе, за тот период, когда пункты пропуска еще работали, у нас выезжало больше российских граждан, чем заезжало китайских граждан. Россиян выехало даже чуть больше по сравнению с январем 2019 года – больше тысячи человек. Что касается прибытия китайских туристов, то в этом январе мы фиксировали спад. Но это не было связано с развертыванием ситуации по санитарно-эпидемиологической обстановке. Это традиционные даты празднования китайского нового года. В этом году он ранний, праздновался с 24 по 25 января, тогда как в прошлом году этот праздник в Китае отмечали в феврале. Таким образом, небольшой спад был уже изначально по этой причине, - прокомментировала Екатерина Киреева.

Туристические организации Приамурья в связи с неблагополучной ситуацией в Китае по рекомендации Роспотребнадзора пока прекратили формирование организованных групп. В этом направлении в области работало больше 20 операторов. Отправкой российских граждан в Китай занимается 5-6 организаций.

- Говорить о больших потерях для туристической сферы Приамурья преждевременно. Мы внимательно наблюдаем за ситуацией, анализируем. Видим, что есть определенная позиция у федерального Ростуризма, который говорит о том, что туроператоры не должны остаться без поддержки в случае, если ситуация с новым вирусом будет развертываться. Если все-таки прогнозы будут неблагоприятные, тогда будем прорабатывать мероприятия по поддержке наших операторов. В том числе переориентируя наших туроператоров и турагенств на другие направления, в том числе на внутренний туризм. Сейчас оно набирает все большую популярность. Уже есть много хороших предложений по новым маршрутам в этом направлении, - отметила Киреева.

По сообщению правительства Амурской области, в начале февраля в Благовещенске в «Точке кипения» пройдет рабочая встреча с амурскими экспортерами. Эта традиционная встреча, запланированная заранее. На ней подводят итоги работы прошлого года, намечаются планы на будущее и параллельно обсуждаются проблемные вопросы, с которыми экспортеры сталкиваются системно. Планируется, в том числе, обсудить решение вопросов, возникших в связи с новой ситуацией.

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