Амурчане могут поучаствовать в формировании стратегии развития Приамурья до 2035 года

В Приамурье формируют долгосрочную стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года. На помощь амурским властям прибыла группа экспертов из компании «Финансовый и организационный консалтинг» из Москвы. Но поучаствовать в создании программы приглашают и амурчан.

Каждый житель области может пройти открытый опрос и высказать свои предложения и мнения по этому вопросу.

- Подготовка стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года – процесс очень важный и комплексный. Практически, здесь определяется будущее области на ближайшие 15 лет. Мы хотим сделать этот процесс максимально открытым для населения, чтобы у каждого была возможность поделиться своими соображениями, а у нас – лучшее понимание направлений для развития всего региона, - отметила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

В области эксперты будут работать в течение десяти дней. В их планах

встречи с руководителями региональных управлений и министерств, главами ряда муниципалитетов и представителями крупных организаций области. Также им предстоит изучить ключевые промышленные и инвестиционные проекты в Приамурье.

Разработка стратегии продолжится до 1 апреля, а пошаговый план мероприятий будет готов лишь в начале августа.

Амурчане же должны пройти опрос до конца февраля. Сделать это можно здесь.