Между Приамурьем и Китаем опустился железный занавес?

Благовещенск и Амурская область всегда славились своей близостью к границе с Китаем. Благодаря удачному местоположению у нас всегда можно было найти недорогую одежду и обувь, китайские овощи, фрукты и другие продукты, ставшие для нас привычной и неотъемлемой частью жизни.

Однако коронавирусу наплевать на наши привычки и комфорт – распространившись по сопредельному государству, он вынудил российское правительство закрыть границу до 1 марта. А вместе с ней лишил нас доступа ко всем перечисленным радостям жизни. Стоит ли из-за этого паниковать или Приамурью по силам справиться с происходящим, выясняла «Комсомолка».

Огурцы закончились

Овощные перемены благовещенцы ощутили в первые же выходные после закрытия границы на месяц. К вечеру 2 февраля отыскать огурцы в амурской столице стало невыполнимой миссией – в одних магазинах их совсем не было, в других на полке красовалось максимум несколько штук.

– По 500 рублей за килограмм их теперь будете брать, – заявил продавец в одном из овощных ларьков Благовещенска. – Мне теперь огурцы надо будет из Москвы заказывать, а там ценники лихие заламывают. Перец из Турции пойдет, по 400 рублей за кило. Капуста до 60 рублей дойдет, морковка с луком подорожает…

Предсказания продавца уже начинают сбываться. В соцсетях рассказывают о росте цен, прежде всего на огурцы – в некоторых магазинах и киосках области их стоимость уже перевалила за 350 рублей, а в паре киосков достигла отметки в 500 рублей. Однако это все россказни, которые мы подтвердить или опровергнуть не можем по самой банальной причине. Обойдя несколько магазинов и ларьков в Благовещенске, никаких огурцов мы вовсе не нашли. А вот насчет перца, моркови и лука пока можно не волноваться – они у нас еще есть.

«Подождите, но у нас же еще и свои овощи выращивают, амурские!» – воскликнет на этом месте иной читатель. И правда, огурцы и помидоры, морковку и лук успешно взращивают местные производители. Вопрос, хватит ли их продукции прокормить целую область.

Амурский тепличный комбинат поставляет более трех тысяч тонн овощей в год (по данным за 2019 год). При этом по подсчетам министерства сельского хозяйства области съедают амурчане около 12 тысяч тонн. Также овощи завозятся из других субъектов России и стран, в большей мере из Новосибирской области и КНР. Выходит, что полностью восполнить нехватку китайских огурцов-помидоров область не сможет.

Переоденемся в турецкое

Амурские модницы панике еще не поддались, но вопрос о завозе весенней коллекции из Китая уже висит в воздухе. Придется ли нам покупать одежду из других стран и по более высокой цене?

- Я не вижу для себя риска в сложившейся ситуации, так как мы уже некоторое время больше сотрудничаем с Москвой, где работают люди из Бишкека. При этом мы стремимся к тому, чтобы товар стал дешевле, чем завозимый из Китая – дешевле и для нас, и для покупателя. Это касается молодежной одежды. Цены на наряды для женщин у нас скорее всего не изменятся, потому что ее мы привозим из Турции, - рассказывает благовещенская предпринимательница Таня Штейн.

Похожая ситуация сложилась и у другой бизнес-леди:

- Мы сотрудничаем не только с китайскими поставщиками, но и с московскими, которые поставляют нам китайский товар, - объясняет руководитель одного из благовещенских магазинов Наталья. – Они тоже, я полагаю, сейчас приостановят ввоз товара, однако у них еще есть достаточно большой запас на складе, на весну они закупали заранее. Весенняя коллекция обуви из Китая у нас уже есть, много товара еще в пути. А одежду мы уже давно начали возить из Бишкека, из Турции, потому что китайский товар начал выходить нам очень дорого из-за изменения курса валюты и стоимости перевозок. На Китай не надеемся.

По мнению предпринимательницы, в ближайшие месяцы нехватки одежды и обуви даже китайского производства амурчанкам ждать не стоит. Но если закрытие границы продлится не месяц, а полтора или два, могут возникнуть проблемы: запасы закончатся, и предпринимателям придется заказывать более дорогую турецкую обувь.

Запретная Санья

Наконец, серьезные опасения вызывает ситуация с туризмом в Амурской области, ведь ввиду близости Китая он стал для нас одним из самых популярных направлений. Власти считают, что подсчитывать убытки в этой сфере пока рано:

– Говорить о больших потерях для туристической сферы Приамурья преждевременно, – считает первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева. – Мы внимательно наблюдаем за ситуацией, анализируем. Видим, что есть определенная позиция у федерального Ростуризма, который говорит о том, что туроператоры не должны остаться без поддержки в случае, если ситуация с новым вирусом будет развертываться. Если все-таки прогнозы будут неблагоприятные, тогда будем прорабатывать мероприятия по поддержке наших операторов. В том числе переориентируя наших туроператоров и турагенств на другие направления, на внутренний туризм.

По словам Екатерины Петровны, январь и февраль считаются в области низкими сезонами, судить по которым о проблемах в туристической отрасли Приамурья никак нельзя. И представители туристических фирм с ними отчасти согласны.

- У нас в Амурской области два основных туристических направления по Китаю. Во-первых, санаторный отдых - Удалянчи, Бейго, Шуйши - которые зимой пользуются не таким спросом, как летом – условно говоря, вместо десяти выездов в теплое время года, зимой могут набираться группы на три-четыре выезда. Так что по этому направлению потери есть, но не такие, какие могли бы быть в сезон, - полагает представитель одного из амурских туристических агентств Татьяна Николаева.

Второе направление – это Санья, куда прямые рейсы из Благовещенска поставили этой осенью.

- Эти рейсы пользовались спросом, и немало туркомпаний делали на них ставку, активно бронировали туры вплоть до марта или апреля. Конечно, на фоне происходящего у тех, у кого много броней по Китаю, могут возникнуть серьезные сложности. Но при этом у нас все же есть альтернатива - остаются Вьетнам и Таиланд, куда вылеты продолжаются, поэтому, надеюсь, выездной туризм в Амурской области не сильно пострадает.

КОМПЕТЕНТНО

Самый серьезный кризис за десятилетия

Виктор Черемисин, предприниматель и экономист:

– Безусловно, это серьезный удар по экономике. Нарушатся поставки овощей и фруктов из Китая – наверняка наши предприниматели смогут найти альтернативу, однако на это потребуется время. Это что касается в какой-то мере бытовой стороны вопроса. Однако будут затронуты и иные аспекты.

На какой-то период остановится строительство канатной дороги. Приостановятся все проекты, которые требуют физического контакта, переговоров, а таких проектов много. Ситуация затронет и общественные мероприятия – мы уже отменили международную гонку на Амуре, которая должна была пройти в конце февраля. Так что нас ждут серьезные экономические проблемы и убытки, которые навряд ли можно будет быстро оценить.

По мнению некоторых экономистов это будет самый сильный финансовый кризис в мире за последние 15-20 лет. Он коснется не только взаимоотношений России и Китая. Вы же понимаете, что сегодня самое страшное – это то, что не Китай является источником коронавируса. В 15 странах есть зараженные, которые являются геометрически прогрессирующими источниками. Соответственно, даже отменив перевозки в Китай, мы не можем утверждать, что с другой стороны не будет пораженного инфекцией человека, и мы должны быть к этому готовы. А затраты на решение социальных вопросов, медицинское и санитарное обеспечение всех государственных, общественных и иных учреждений – это все минус для экономики. Конечно, самым страшным будет, если пострадают люди. Но и по финансовым, и экономическим затратам ситуация будет очень серьезной.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Благовещенцы не могут найти медицинские маски

Купить их можно в двух аптеках из четырех

Василина ВАСИЛЬЕВА

На прошлой неделе для защиты от опасного вируса в некоторых заведениях амурской столицы ввели масочный режим. В частности, нововведения коснулись школ, китайских торговых центров и рынка. Желающие обезопасить себя тут же ринулись в аптеки, спрос оказался столь высоким, что масок хватило не на всех.

«Комсомолка» решила проверить, действительно ли Благовещенск охватил масочный дефицит. Мы выбрали несколько популярных аптек, проверили их сайты и дозвонились до справочных, и вот что разузнали.

– Товар пока идет на склад, ориентировочно придет к 9 февраля, только потом пойдет на аптеку. То есть будет к середине месяца. Но можно оформить предзаказ. В таком случае, как только товар поступит на склад, вам придет смс, – рассказал оператор «горячей линии» «Аптеки миницен». – Упаковка из 5 штук стоит 32 рубля, из 50 – 230 рублей.

В «Аптеке.ру» масок на данный момент тоже нет. Как рассказал специалист компании, поступление на сайт планируется к 5 февраля. Когда маски доберутся до аптек и сколько они будут стоить – увы, неизвестно.

Однако отчаиваться благовещенцам не стоит. Маски еще можно найти в сети «Твоя аптека», они продаются в упаковках по пять штук за 50 рублей, по три штуки – за 30 рублей. Также приобрести средства защиты можно в сети «Амурфармация», но только непосредственно в аптеках, а не на сайте. Там за штуку просят 8 рублей.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Маска из марли своими руками

В связи с тем, что медицинские маски в аптеках периодически раскупают, отдел опеки и охраны здоровья администрации г. Благовещенска опубликовал инструкцию по самостоятельному изготовлению маски.

Вам понадобится:

– 2 отрезка широкого бинта 70 см x 10 см;

– 4 отрезка марли 17 см х 7 см.

Перед тем, как приступать к изготовлению марлевой маски, нужно определиться с ее размерами. Стандартная повязка, которую можно увидеть в аптеках, имеет размеры 9,5 сантиметров в высоту и 17 сантиметров в длину. Если же нужно сшить марлевую маску для ребенка, все зависит от его возраста: для малышей до 6 лет можно применить размеры 12 х 5, а ребенку десяти лет будет впору и взрослая повязка.

Инструкция по изготовлению:

1. Возьмите две длинные полоски и три раза их сверните. Прошейте полоски по всей длине.

2. Возьмите четыре одинаковых лоскутка, сложите их вместе и обшейте их по краям наметочным швом. После этого подверните края по 1 сантиметру внутрь и аккуратно прошейте.

3. Возьмите готовые завязки и пришейте вдоль маски – одну снизу, другую сверху. Следите за тем, чтобы завязки оставались одинаковой длины. Нижние завязки должны располагаться под ушами, а верхние – над ними.

4. Чтобы марлевая маска послужила профилактикой гриппа и других вирусных заболеваний, нужно знать, как ее правильно одевать и носить: маска должна обязательно прикрывать и рот, и нос; ее следует завязывать достаточно плотно. Однако не перестарайтесь, иначе может разболеться голова.

5. Менять маску во время подъема заболеваемости нужно каждые 3-4 часа, иначе на ней могут начать скапливаться бактерии, от которых вы как раз хотите защититься. Если же вы находитесь на работе или в общественных местах, где мимо вас проходит много людей, маску необходимо менять каждые 2 часа.

6. Марлевая повязка для многоразового ношения также требует определенного ухода. После использования ее необходимо прокипятить в течение 15 – 30 минут в растворе 2% соды. Для приготовления раствора следует положить 1 столовую ложку соды на 1 литр воды. После кипячения маску следует прополоскать в чистой воде, расправить и высушить. Хранить многоразовые марлевые повязки следует в мешке. Перед применением маску нужно отпарить утюгом.