Огурцы из КНР вновь появятся в магазинах Благовещенска

С сегодняшнего дня открывается запуск грузового сообщения с КНР через пункты пропуска Благовещенск-Хэйхэ и Поярково-Сюнькэ.

- Движение на грузовом направлении с учетом прохождения санитарно-эпидемиологического контроля осуществляет порядка 10 российских машин. Схема открытия такого коридора новая. Рассчитываем, что в дальнейшем число задействованных грузовиков увеличим до 20, - рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева. - Напоминаем, что погрузка в таком режиме осуществляется непосредственно на пункте пропуска. Китайские коллеги говорят, что в общей сложности на складах временного хранения сейчас находится порядка 600 тон продукции.

Таким образом, первая партия овощей из Поднебесной уже сегодня поступит на прилавки некоторых торговых точек Благовещенска. При этом изначально вся продукция будет тщательно проверена Роспотребнадзором.

Пополняться помидорами и огурцами прилавки в магазинах амурской столицы будут и впредь. Так, по сообщению Минэкономразвития региона, к выходным в область прибудет крупная партия томатов из других регионов страны. А во второй половине февраля можно будет купить и местные огурчики от благовещенского тепличного комбината – к тому времени там созреет новый урожай.

- Все эти факторы позволяют говорить о насыщении рынка и, как следствие, выравнивании цен на овощную продукцию в ближайшее время, - отметила первый заместитель председателя Правительства Амурской области Татьяна Половайкина.

Что с ценами сейчас?

До сегодняшнего дня на прилавках находилась продукция преимущественно российского производства, а также Турции и стран Ближнего зарубежья. Цены били все рекорды и заставляли многих амурчан отказываться от покупки сезонных овощей.

- По словам некоторых представителей торговых объектов, основная причина повышения цен заключается в недобросовестной работе ряда поставщиков, которые видя дефицит на продовольственном рынке региона, необоснованно поднимают цены, - отмечают в пресс-службе министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

К слову, повышение цен взято на контроль в управлении Федеральной антимонопольной службы. После получения нескольких жалоб были проведены проверки, и значительный рост цен, причем необоснованный, действительно подтвердился в нескольких случаях. Недобросовестным предпринимателям были выписаны штрафы.

- Еженедельный мониторинг подтвердил рост цен по отдельным видам овощной продукции. Информацию об этом уже направили в федеральный минэкономразвития. Кроме того, каждый день будет проводится анализ объема запасов овощной продукции первой необходимости. С крупными оптовыми сетями налажен тесный контакт для оперативного взаимодействия. Стоит отметить, что в сложившейся ситуации несколько торговых компаний, не осуществляющих до этого поставку овощей, переориентировались и включили в свой ассортимент данную категорию продуктов, помогая насыщать рынок, - рассказала заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Татьяна Величко.

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О ценах на новую партию огурцов и помидоров пока не сообщается

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