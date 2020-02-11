«Спасибо за доверие!»: лучшие медорганизации и врачи Благовещенска - о народном признании

7 февраля в областной столице подвели итоги и наградили лучших врачей, медклиники, поликлиники и аптеки, которые лидировали по результатам народного голосования в первом городском конкурсе среди медицинских и фармацевтических учреждений «Клиника года-2019».

Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

Этот конкурс впервые был организован Издательским домом «Дважды два» в 2018 году, и с учетом того, что он нашел отклик в сердцах тысяч амурчан, через год было решено его вновь провести.

Спасибо, доктор!

Конкурс «Клиника года» особенно интересен тем, что отбор кандидатов не проводится по каким-то стандартам или порядкам, это не взгляд чиновников, а мнение обычных людей, пациентов, которые через один клик могут сказать «спасибо» людям в белых халатах, которые ежедневно стоят на страже здоровья. «Клиника года» - это своего рода обратная связь, отзыв на работу всего медицинского сообщества нашего города для того, чтобы медицина становилась еще лучше.

Церемония награждения победителей состоялась в уютном конференц-зале гостиницы «Зея», где гости праздника смогли отдохнуть от рабочих будней и пообщаться в неформальной обстановке. С приветственным словом для собравшихся выступил генеральный директор Издательского дома «Дважды два» Николай Семашко.

Генеральный директор Издательского дома «Дважды два» Николай Семашко. Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

- Наверное, нет таких слов, чтобы в полной мере выразить ваше участие в личной жизни каждого из нас. Трудно выразить благодарность и оценить то добро, которое вы несете людям на протяжении всей своей трудовой деятельности. Участие в голосовании и определении победителей в лучших номинациях принимали все жители Благовещенска. И тот факт, что более 600 тысяч пользователей проголосовало за ведущих специалистов и лучших врачей нашего города, говорит о многом. Мы постарались сделать все честно, открыто, добросовестно. Надеюсь, что наш конкурс будет расширяться, потому что даже по сравнению с прошлым годом участников стало на порядок больше. Спасибо вам за ваш труд, за участие в нашей жизни. Низкий вам поклон, дорогие доктора! – от души поблагодарил людей в белых халатах Николай Николаевич.

Лучшая многопрофильная клиника - Лечебно-диагностический центр ДИАГНОСТ. Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

Народное голосование

С 1 октября 2019 года по 31 января 2020 посетители сайта 2x2.su могли отдать голос за лучших, по их мнению, врачей и медицинских учреждений нашего города. Среди участников были представлены доктора, клиники и лечебные учреждения Благовещенска в различных номинациях.

Лучшая клиника в области лабораторно-диагностических услуг - Медицинская лаборатория АМУРТЕСТ. Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

Голосование было по-настоящему жарким. В этом году борьба была буквально за каждый голос, а лидерство менялось каждый день.

К слову, организаторы в первую очередь были заинтересованы, чтобы выборы победителей прошли честно. А прецеденты с накруткой голосов – чего уж скрывать! – все-таки были. Неравнодушные амурчане писали, звонили в редакцию, жаловались на накрученные голоса. После проверок такие голоса, конечно же, аннулировали. А несколько нечестных участников пришлось удалить. Так что те, кто снял себя с голосования, посчитав его несправедливым, поспешили. В итоге награды ушли в руки самым достойным победителям.

Лучшая клиника в области реабилитации и восстановления здоровья - Лечебно-диагностический центр ДИАГНОСТ. Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

Лучшие из лучших

К примеру, в номинации «Лучший врач-терапевт» больше всего голосов – свыше 15 тысяч! – амурчане отдали Виктору Бардову, таким образом отблагодарив врача, который с теплом и трепетом заботится о своих пациентах.

Но, быстро перехватив свою награду, он вышел в центр зала с букетом роз. Интрига охватила всех гостей мероприятия – кому же принадлежат цветы в руках победителя. А Виктор Сергеевич попросил выйти на импровизированную сцену терапевта-травматолога Анну Переверзеву, и тут же прояснил ситуацию. Так он решил разделить свою победу с врачом, которая по результатам голосования заняла второе место, и поздравил свою коллегу с достойным результатом.

- С учетом дефицита времени, которое обычно испытывают врачи, очень сложно было регулярно отслеживать результаты голосования, о них я узнала уже практически в последний момент. Важно, что победителей в этом конкурсе выбирали обычные люди, которым мы помогаем изо дня в день, и быть в числе лидеров приятно вдвойне, ведь это признание, чувствуешь себя нужной своим пациентам. И конечно было очень приятно и неожиданно получить такое поздравление от коллеги, - поделилась после церемонии награждения Анна Александровна.

Конкурс и бюрократия

В отличие от прошлого года, на этот раз первый городской конкурс среди медицинских и фармацевтических учреждений «Клиника года» столкнулся с бюрократическими трудностями.

- В Министерстве здравоохранения не поняли важность конкурса, выдвинули свои критерии для оценки врачей и клиник. Но мы с этим не согласились, - отметили организаторы конкурса. - К сожалению, внезапно для нас изменился и состав профессионального жюри – трое из четырех членов жюри отказались участвовать в «Клинике года».

В свете этих событий отдельные слова благодарности прозвучали в адрес Владимира Анатольевича Доровских, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора кафедры госпитальной терапии с курсом фармакологии АГМА, который, несмотря ни на что, остался верен своему слову и в составе жюри выбирал лучшие клиники Благовещенска.

- Хочу выразить благодарность организаторам праздника, который они ежегодно устраивают для жителей города, для докторов. Это всегда проходит организованно. Но самое главное – всегда приятно видеть счастливые лица врачей, когда вы не от чиновников, а именно от народа, который лечите, которому помогаете, получаете благодарность в виде тех откликов, что люди присылают в Издательский дом. Это очень здорово! – в свою очередь отметил значимость конкурса Владимир Доровских.

Прорыв в медицине

Если результаты голосования были в открытом доступе, и увидеть, кто выбивается в лидеры, мог любой пользователь сайта 2x2.su, то до последнего оставалось интригой, кто завоевал доверие экспертного медицинского сообщества.

Жюри: Владимир Доровских, Наталья Салимова, Виктор Бардов. Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

В состав экспертного жюри в этом году вошли: заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры госпитальной терапии с курсом фармакологии АГМА, почетный житель Благовещенска Владимир Доровских; руководитель филиала медицинской компании «Инвитро» в г. Благовещенске Наталья Салимова; заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Благовещенской городской клинической больницы Виктор Бардов.

Профессионалы медицинской отрасли присудили победу тем, кто, по их мнению, совершил наиболее мощный и полезный для региона прорыв в работе: ООО Амурский центр микрохирургии глаза «Офтальмика», МЛДЦ «Диагност», ООО «АМУРМЕД».

Один из победителей в номинации «Выбор экспертов» ООО Амурский центр микрохирургии глаза «Офтальмика». Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

Мечты должны сбываться!

Интересно, что клинику «АМУРМЕД» в числе лучших отметило не только экспертное жюри. Второй год подряд медицинское учреждение лидирует в народном голосовании.

- Выбор экспертов стал для нас приятной неожиданностью. Но это говорит о высоком уровне нашей клиники и профессионализме наших специалистов. А вот в очередной победе среди клиник в области репродуктивного здоровья и планирования семьи не сомневались, ведь мы не стоим на месте, а из года в год растем и непрерывно развиваемся по всем направлениям. Наши специалисты обучаются на лучших европейских базах, повышая свою квалификацию, - это ведущие клиники Испании, Дании, Турции, а также Японии и центральных городов России. Мы закупаем экспертное оборудование, внедряем новые технологии и методы, у нас регулярно повышается процент получения беременностей, и, как следствие, благодаря нашим специалистам на свет появляются долгожданные малыши, - поделилась генеральный директор клиники «АМУРМЕД» Ольга Хотченкова.

Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи - Клиника АМУРМЕД. Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

Сотни амурских женщин на своем опыте убедились, что невозможное – возможно. Если не получается зачать и выносить ребенка самостоятельно, то на помощь приходят новейшие технологии, благодаря которым все больше семейных пар становятся счастливыми родителями.

- Поэтому сегодняшняя победа в конкурсе - это очередное признание всех наших достижений, это наша заслуженная награда, - резюмировала Ольга Владимировна.

Помощь неоценима!

Конечно, организовать и провести столь масштабный конкурс силами одной компании довольно сложно. Благо, что в Приамурье есть представители бизнес-сообщества, кто поддержал проект и выступил партнером мероприятия. Им стало ПАО «Промсвязьбанк».

- Ровно год назад мы попали на церемонию награждения победителей конкурса «Клиника года», увидели здесь наших клиентов, порадовались, что они оказались в числе номинантов. В 2019 году мы выступили с инициативой принять участие в данном конкурсе и внесли свою лепту в мероприятие. Мы пошли дальше, и в декабре заложили традицию – провели бизнес-завтрак для наших клиентов, кто участвовал в «Клинике года», и они с большим удовольствием послушали приглашенных спикеров, которые рассказали о важных вопросах для собственников бизнеса, руководителей компаний. Нам было интересно обозначить важные моменты, ведь многие в этом зале живут не только медициной, но и другими заботами, касающимися ведения бизнеса. Думаю, эта традиция сохранится, и «Промсвязьбанк» станет постоянным партнером «Клиники года». Уже принято решение на следующий год учредить специальный приз – «Выбор партнера», - раскрыла секреты региональный директор Благовещенского офиса ПАО «Промсвязьбанк» Лидия Сёмина.

Памяти светила амурской медицины

Церемония награждения прошла под знаком памяти основоположника анестезиолого-реанимационной службы в Приамурье, заслуженного врача России, члена Союза писателей России, Почетного гражданина города Благовещенска Олега Маслова (31.08.1932 – 27.05.2015).

Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

- Я сегодня анонсирую проект, который способствует духовному поднятию, и несет в себе генетическую память наших учителей, способствует консолидации нашего врачебного, медицинского сообщества. Речь идет об увековечении памяти ярчайшего человека в истории Приамурья, талантливого литератора и основателя анестезиолого-реанимационной службы в области. Благодаря инициативной группе и поддержке администрации Благовещенска, было решено установить памятник нашему выдающемуся земляку в городском парке. Сейчас ведется работа по сбору средств, - рассказал профессиональный хирург Сергей Петрухин, который возглавляет инициативную группу. - В непростое время, когда медицина порой подвергается, на мой взгляд, незаслуженной критике, образ представителя интеллигенции нашей профессии будет являться в какой-то степени консолидирующим звеном и образовательным моментом для всех будущих врачей.

Лучшая детская поликлиника - Детская поликлиника №4. Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

У страницы конкурса «Клиника года» было более 40 тысяч посетителей и свыше 200 тысяч просмотров.

Всего отдано голосов: 653 115 - за врачей

73 126 - за медицинские учреждения 29 96 - за интернет-аптеки 2 632 - за аптеки

Всего участников: 250 врачей

91 медицинское учреждение 6 аптек

2 интернет-аптеки

КОНКРЕТНО

Победители

Номинация «Клиника года»

Лучшая клиника в области лабораторно-диагностических услуг - Медицинская лаборатория АМУРТЕСТ

Лучшая клиника в области косметологии и пластической хирургии - Центр косметологии и эстетики SOLAR

Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи - Клиника АМУРМЕД

Лучшая клиника в области реабилитации и восстановления здоровья - Лечебно-диагностический центр ДИАГНОСТ

Лучшая офтальмологическая клиника - Центр микрохирургии глаза МИЦАР

Лучший стационар - Амурская областная клиническая больница

Лучшая стоматологическая клиника для детей - Детская стоматологическая клиника ДЕНТАЛЕНОК

Лучшая детская клиника - Амурская областная детская клиническая больница

Лучшая многопрофильная клиника - Лечебно-диагностический центр ДИАГНОСТ

Лучшая стоматологическая клиника для взрослых - Стоматологическая клиника ГИППОКРАТ

Лучшая поликлиника - Городская поликлиника №2

Лучшая детская поликлиника - Детская поликлиника №4

Номинация «Доктор года»

Лучший врач-терапевт - БАРДОВ Виктор Сергеевич

Лучший врач-невролог - БЕСКРОВНЫЙ Владислав Анатольевич

Лучший врач аллерголог-иммунолог - НАХАМЧЕНА Елена Владимировна

Лучший врач-пульмонолог - БАЗИЛЕВИЧ Андрей Юрьевич

Лучший врач функциональной диагностики - КОЛОТОВА Елена Вениаминовна

Лучший врач-травматолог - КУЛЕША Игорь Васильевич

Лучший врач-уролог - ВАЩУК Виталий Юрьевич

Лучший врач-онколог - КНАЛЯН Софья Владимировна

Лучший врач-проктолог - ТОРОПЧИНА Светлана Витальевна

Лучший врач-дерматовенеролог - АРИНОЧКИНА Валерия Юрьевна

Лучший врач-педиатр - ДЮ Сергей Николаевич

Лучший врач-эндоскопист - КОСОЛАПОВ Виктор Викторович

Лучший врач-офтальмолог - ДИМОВА Наталья Геннадьевна

Лучший врач-оториноларинголог - КАПЛУНОВА Ольга Владимировна

Лучший врач-кардиолог - ЗЕМЛЯНСКАЯ Екатерина Александровна

Лучший врач-хирург - ТУЗОВ Андрей Иннокентьевич

Лучший врач-гастроэнтеролог - ДУБЛИЧ Татьяна Геннадьевна

Лучший врач ультразвуковой диагностики - МАКАРЦОВ Александр Игоревич

Лучший врач-гинеколог - ПЕТРОВ Сергей Николаевич

Лучший врач-стоматолог - ИВАЩЕНКО Сергей Михайлович

Лучший врач-ревматолог - КУЦЫНА Зоя Алексеевна

Номинация «Аптека года»

Лучшая аптека - ГОСАПТЕКА ул. Театральная, 81

Лучшая интернет-аптека - ТВОЯАПТЕКА.РФ

Номинация «Выбор эксперта»

ООО Амурский центр микрохирургии глаза «Офтальмика»

МЛДЦ «Диагност»

ООО «АмурМед»