Сколько маленьких амурчан ждут своей очереди в ясли

Во время послания Федеральному Собранию 15 января Владимир Путин дал понять, что он недоволен темпами создания новых ясельных мест. Так, президент сказал:

- Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях. Однако за 2018-2019 годы вместо 90 тысяч таких мест создано 78 тысяч. Из них реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тысячи мест. На остальные до сих пор просто не получена образовательная лицензия. Значит, такие ясли не готовы принять детей.

О том, как выполняется поручение президента в нашей области, рассказали в Амурском министерстве образования и науки.

118 организаций

- Услуги дошкольного образования у нас предоставляются в 118 дошкольных образовательных организациях, а также в дошкольных группах при общеобразовательных организациях, - сообщают в областном минобре. - Кроме того, на базе муниципальных образовательных организаций работают группы кратковременного пребывания.

Ясельные группы в Амурской области посещают более 40 тысяч малышей. При этом потребность в яслях удовлетворена в 28 муниципальных образованиях - очередь там отсутствует. В Благовещенске, согласно данным электронной очереди, своих мест ждут 870 маленьких горожан. Помимо них, еще 10 тысяч амурских малышей находятся в очереди по так называемому отложенному спросу.

- Родители этих детей сразу после рождения ребенка зарегистрировались в очереди, но место ребенку потребуется через год, два или более лет, - объясняют в министерстве.

Места создавались и будут создаваться

Рассказали в министерстве и о том, сколько мест в дошкольных образовательных организациях появилось в предыдущие два года:

- В 2018 году для детей в возрасте до трех лет создано 220 мест. В частности, открыт новый корпус детского сада в микрорайоне «Звездный» ЗАТО Циолковский. Детский сад рассчитан на 230 мест, из них 40 предназначены для детей ясельного возраста.

Строительство детского сада в Циолковском шло в рамках плановой застройки космодрома «Восточный» по государственному контракту, в соответствии с которым генеральным подрядчиком выступило ФГУП «Спецстройтехнологии» при Федеральном агентстве специального строительства.

Еще в 2018 году провели капитальный ремонт дополнительного помещения в детском саде «Сказка» в Магдагачах. Группа для детей раннего возраста в нем рассчитана на 20 человек. На ремонт потратили около 2,5 миллионов рублей из муниципального бюджета, более 500 тысяч рублей пошло на закупку оборудования и мебели.

- В рамках решения задачи по обеспечению местами в ДОО детей раннего возраста в Благовещенске в течение 2018 года создано 160 дополнительных мест в детских садах № 14, 28, 35, центре развития ребенка – детский сад №4, Прогимназия, - добавляют в министерстве образования.

В 2019 году в Амурской области появилось уже 520 ясельных мест, то есть в два с лишним раза больше.

Так, в Свободном открыли пристройку к зданию МДОАУ д/с № 9 на 120 мест, где для самых маленьких детей предназначено 60 мест. 165 мест создали, выкупив здания детских садов в селе Усть-Ивановка Благовещенского района, в Благовещенске и Белогорске. Также в этих двух городах добавилось 175 мест за счет перепрофилирования в ДОО. А за счет внутренних резервов в благовещенских дошкольных учреждениях № 3, 5, 35, 67 появилось 120 дополнительных мест.

Выручают частники

Ясельные места создают и в частных детсадах. В 2018 году в Благовещенске открыли четыре таких детских сада с охватом около 100 воспитанников в возрасте до трех лет. В 2019 году к ним добавили еще 49 мест. Всего же в Амурской области работают 27 негосударственных образовательных организаций с охватом более тысячи детей.

- В 2020-2021 годах будет продолжена реализация мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, - добавили в Амурском минобре. - В поселке Магдагачи и селе Екатеринославка будут построены детские сады, общее количество мест в которых составит 120.

КОНКРЕТНО

Кого возьмут в ДОО прежде всего

В соответствии со ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с действующим законодательством предоставлены особые преимущества.

Следующим группам граждан принадлежит внеочередное право на зачисление ребенка в образовательную организацию:

1) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

2) сотрудникам подразделений особого риска;

3) участникам боевых действий на территории Южной Осетии и Абхазии;

5) участникам боевых действий на территории Республики Дагестан;

6) сотрудникам Следственного комитета РФ;

7) прокурорам;

8) судьям.

На зачисление в образовательную организацию первоочередное право имеют дети:

1) из многодетных семей;

2) инвалиды;

3) у которых один из родителей является инвалидом;

4) военнослужащих;

5) сотрудников полиции;

6) сотрудников органов уголовно-исполнительной системы;

7) сотрудников федеральной противопожарной службы;

8) сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

9) сотрудников таможенных органов.