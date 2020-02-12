Амурские военнослужащие борются за победу в дальневосточном конкурсе «Защитники Отечества - взгляд со стороны»

Фотоконкурс ко Дню защитника Отечества организовала «Комсомольская правда – Хабаровск». Поучаствовать в нем могут военнослужащие и сотрудники Росгвардии Дальнего Востока.

- Все привыкли видеть на улицах городов мужественных, на первый взгляд суровых, защитников нашей Родины и правопорядка. Однако, в первую очередь, это обычные люди, которым не чужды простые человеческие радости: занятия творчеством и спортом, любовь к семье и необычным увлечениям, - говорят организаторы.

На конкурс участники должны предоставить две фотографии: на службе и а на отдыхе. Победителе определят путем голосования на сайте hab.kp.ru.

Амурскую область на конкурсе представляют военнослужащий Управления Росгвардии по Амурской области прапорщик Сергей Апсадиков и сотрудник ФГКУ «ОВО ВНГ России по Амурской области» старший лейтенант полиции Игорь Пивоваров.

Под фотографией каждого конкурсант можно найти его краткую анкету. Например, Сергей Апсадиков связал свою жизнь со службой в 2006 году. На протяжении нескольких лет занимал должность специалиста связи внутренних войск МВД России, а в 2017 году не меняя направления деятельности, перешел в Управление Росгвардии по Амурской области.

Военнослужащий Управления Росгвардии по Амурской области прапорщик Сергей Апсадиков Фото: hab.kp.ru

На службе Сергей зарекомендовал себя как грамотный, ответственный, надежный сотрудник и коллега. Благодаря его умелым действиям, широкому кругозору и эрудиции, он не только получил специальность в области информационных систем, но и смог найти применения своим знаниям в профессии. Сегодня его главной обязанностью на службе является обеспечение деятельности Управления бесперебойной и стабильной связью.

Военнослужащий Управления Росгвардии по Амурской области прапорщик Сергей Апсадиков Фото: hab.kp.ru

По состоянию на 12 февраля за одну из его фотографий проголосовало 164 человека, за другую – 171.

О втором конкурсанте говорится следующее: В семье Игоря Пивоварова уже восемь лет живет немецкая овчарка Полтава. Способность к дрессировке у собаки Игорь заметил, когда она была еще щенком.

сотрудник ФГКУ «ОВО ВНГ России по Амурской области» старший лейтенант полиции Игорь Пивоваров. Фото: hab.kp.ru

За это время он сформировал у нее характер и навыки. Полтава регулярно принимает участие в выставках, которые проводятся по всей стране. С недавних пор овчарка обладает титулом Чемпиона России по специальной дрессировке.

сотрудник ФГКУ «ОВО ВНГ России по Амурской области» старший лейтенант полиции Игорь Пивоваров. Фото: hab.kp.ru

В его копилке пока 8 голосов за одну фотографию и 8 за другую.

Голосование будет проходить до 24 февраля, 25 – уже объявят победителей. Участники, занявшие первые три места, получат призы.