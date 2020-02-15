Непобедимая корейская народная армия

В чем же секрет ее непобедимости? Во-первых, это заключается в том, что ее возглавляли и возглавляют выдающиеся Полководцы.

Президент Ким Ир Сен (1912 – 1994), основатель КНА, был общепризнанным миром всепобеждающим прославленным Полководцем. Он в одном поколении победил в войне с двумя империалистическими хищниками – США и Японией. И японские империалисты, считавшие себя «лидером Азии», встали на колени, и американские империалисты, бахвалившиеся своим мировым «всемогуществом», не смогли избежать поражения.

Председатель ГКО Ким Чен Ир (1942 – 2011), который уже давно проводил оригинальную политику сонгун (приоритет военного дела), тоже был выдающимся Полководцем. В условиях ужесточения попыток коалиционных сил империализма изолировать и удушить КНДР, он еще выше поднял знамя сонгун, одержал победу за победой в войне без орудийного гула с империалистами.

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ким Чен Ын, продолжающий дело Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, – знаменитый Полководец, обладающий незаурядным военным умом, выдающимся искусством руководства войсками и несравненным дерзанием. И в гаммах перепутанных, сложнейших событий он с находчивостью выдвигает победоносные приемы, непрерывным наступлением заранее обуздывает безрассудные агрессивные, военно-поджигательские акции империалистов, и тем приносит победы без схватки. Он, всегда находясь в гуще солдат, вселяет им веру в победу и беспримерную отвагу, заботится об их жизни с родительской душой – вот в чем его личные качества как несравненного стратега и гения военного дела.

Во-вторых, секрет – в идейно-политической и неиссякаемой военной мощи КНА.

Верховный Главнокомандующий Ким Чен Ын обращает первоочередное внимание на превращение КНА в стальной отряд, крепко сплоченный чувством морального долга и привязанности, на идейно-духовную подготовку военнослужащих.

Он часто руководит на месте делами армейских подразделений и каждый раз посещает прежде всего красный уголок, смотрит художественный концерт, отражающий идейно-духовное состояние воинов, и подчеркивает необходимость налаживания их идейного воспитания. Такие картины можно часто посмотреть. Благодаря его руководству все военнослужащие КНДР крепко вооружились духом защиты Родины и народа.

КНА крепко сплочена вокруг своего Верховного Главнокомандующего и для выполнения его приказов и распоряжений без колебания идет в огонь и воду – вот в чем ее идейно-духовные характерные черты.

Командиры, конечно, способны умело вести любые операции и бои, а солдаты через усиленную боевую подготовку подкованы в физическом и тактическом плане, чтобы справиться с любыми боевыми заданиями в случае ЧП. Все виды вооруженных сил и роды войск оснащены современными вооружениями, отличающимися большой ударной силой и высокой маневренностью. Именно КНА является непобедимой сильной армией, обладающей мощной силой сдерживания войны, подготовленной и к атаке и к защите, способной немедленно и в совершенстве реагировать на любую обстановку современной войны. И неслучайно, что враждебные силы, считая КНДР, как бельмо на глазу, не смеют трогать ее.

В-третьих, в единодушной сплоченности КНА и великой консолидации армии и народа.

Единство командиров и бойцов, единство армии и народа – это присущие КНА характерные черты и прекрасная традиция. КНА с первых же дней своего основания высоко проявляла благородную нравственность единства командиров и бойцов, единства армии и народа. Эта традиция сегодня благодаря Верховному Главнокомандующему Ким Чен Ыну достигла наивысшего рубежа.

Командиры заботятся о здоровье бойцов и обращают неослабное внимание на все, даже на мелочи, что их беспокоят. Неисчислимо много примеров, что в неожиданный критический момент командиры, жертвуя собой, спасли бойцов. Таких командиров солдаты сердечно уважают, следуют за ними, безоговорочно и последовательно выполняют приказы и распоряжения командиров, считая это скорее моралью и совестью, чем обязанностью. В увеселениях, проводящихся в перерывах боевой подготовки, можно часто видеть, что командиры и солдаты вместе поют и танцуют. Это, вернее будет сказать, является живой картиной, показывающей отношения между вышестоящими и нижестоящими в КНА.

Единство армии и народа Кореи – означает не только их взаимную помощь. Это их великая консолидация, основанная на стойком и благородном духе, проявляемом военнослужащими. Армия и народ любят друг друга и помогают друг другу, как члены одной семьи и родные братья, и сестры, вместе делят помыслы, общую судьбу. Таков сегодняшний настоящий облик корейского общества.

Народноармейцы с высоко поднятым лозунгом «Помочь народу!» делают многие хорошие дела на благо народа и играют ведущую роль в укреплении единства армии и народа, этого корня корейского общества. Благодаря их самоотверженным усилиям и в последние годы построено много монументальных творений и современных комплексов для культурно-эмоциональной жизни – Самчжиён, Чунпхёнский тепличный овощеводческий сельхозкооператив и Яндокская бальнеологическая зона культурного отдыха, что в северном районе Кореи.

КНА, ведомая Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ким Чен Ыном, вечно будет демонстрировать свою мощь как непобедимая сильная армия.