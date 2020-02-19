Как заглянуть в столетнюю аптеку и вернуться в Советский Союз

Когда долго живешь в каком-то городе, начинает казаться, будто знаешь о нем абсолютно все. Но это, конечно, не так. Скажем, знаете ли вы, чем занимался Антон Чехов в Благовещенске в июле 1890 года? А может быть, вам известно, как амурчане лечились от кашля сто лет назад?

Об этом благовещенцы узнавали прошлым летом во время проекта «Народный экскурсовод». Непрофессиональные экскурсоводы рассказывали об истории любимого города, показывали закрытые для большинства благовещенские музеи и удивляли неожиданными фактами. К Всемирному дню экскурсовода, который отмечают 21 февраля, «Комсомолка» разузнала подробности о самых интересных экскурсиях проекта.

Райский сад за городом

Одной из самых интересных участники «Народного экскурсовода» назвали экскурсию в Амурский филиал ботанического сада-института ДВО РАН. Гостей ждала живописная территория с фонтанами площадью почти 12 гектаров, где насчитывается около тысячи живых растений – в том числе коллекция редких, краснокнижных видов.

Фото: "Народный музей"

- Изначально мы предполагали провести экскурсию для группы из 30 человек, а в итоге пришлось организовать несколько групп – столько было желающих, - рассказала куратор проекта «Народный экскурсовод» Елена Пастухова. – Экскурсию проводили сами ученые, и слушать их было очень интересно. Хотя при этом чувствовался и игровой подход – участникам предлагали потереть одно растение, потрогать другое.

Где посмотреть: Ботанический сад находится на Игнатьевском шоссе, 2-й км. Доехать можно как на личном автомобиле, так и на автобусе №8 до остановки «Станция Широтная». Посещение возможно только по предварительной записи по телефонам: 8-914-380-32-23, 209-609, 209-600.

Музей аптечного дела

Узнать об истории аптечного дела можно в здании, где сто лет назад в действительности находились сначала аптечный склад, а потом и аптека. Сам музей открыли в 2004 году на цокольном этаже специалисты известной в городе современной сети аптек. Сейчас там можно увидеть старинные аптечные флаконы и колбы, фотографии и справочники, где можно прочитать рекомендации по лечению заболеваний столетней давности.

Фото: "Народный музей"

- Мы предлагали сделать рассказ еще интереснее – дать возможность посетителям музея самим «приготовить» какое-нибудь снадобье, растереть ингредиенты, но в результате от этой идеи отказались, - вспомнила Елена Ивановна. – Однако и без этого посещение музея пришлось гостям по душе, также пришлось увеличить количество запланированных экскурсий.

Где посмотреть: Музей аптечного дела расположен в старинном здании на улице Пионерской, 33. Экскурсии возможны по договоренности, телефон 52-23-87.

Квартирка из СССР

Частный музей СССР находится в жилом доме, в одной из благовещенских квартир. Его история началась со школьного проекта Елизаветы Вороновой, предметом которого стало создание домашнего музея. Но родителям так понравился процесс, что они продолжили собирать экспонаты. Музей работает до сих пор.

Фото: "Народный музей"

- Семья увлекается историей, коллекционированием. Они собирают деньги, значки, игрушки, предметы быта, - рассказали организаторы проекта «Народный экскурсовод». – Все работает, все можно трогать. Владельцы открывают для гостей альбомы марок, показывают значки. И они делают все это бесплатно.

Где посмотреть: Домашний музей находится на улице Шевченко, 117. Попасть в него можно по предварительной записи по телефону 8-963-814-06-86.

Пешком по городу

Частью проекта «Народный экскурсовод» стало немало пешеходных экскурсий по Благовещенску, которые проводила известный в городе краевед, журналист Валентина Кобзарь. Во время первой из них участники изучили символы областной столицы, отыскали бывший пансион женской гимназии и Чуринскую площадь. Во время второй - проследили путь Антона Чехова по Благовещенску, где он остановился по пути на Сахалин. Третья экскурсия была посвящена бывшему амурскому базару, который существовал в городе с царских времен.

Всего Валентина Петровна провела 11 пеших экскурсий по семи маршрутам. Памятные и исторические места амурской столицы посетили более 600 горожан.

КСТАТИ

Проект «Народный экскурсовод» возобновится в 2020 году. План экскурсий пока не составлен, поэтому неизвестно – смогут ли благовещенцы повторно пройти по пешеходным маршрутам прошлого года. Зато заглянуть в неизведанные музеи можно в любое время, их список и контакты вы найдете в путеводителе «Музейное пространство Благовещенска» на сайте Муниципальной информационной библиотечной системы Благовещенска biblioblag.ru в разделе «Краеведение».

НОУ-ХАУ

В Благовещенске проведут экскурсию-спектакль

Подобное новшество разрабатывают в библиотеке им. Бориса Машука. За основу будут взяты воспоминания писателя Дмитрия Стахеева о его пребывании в Благовещенске. Каждую главу, посвященную нашему городу, представят в виде сценария с различными действующими лицами, а после поставят прямо на улицах амурской столицы.

- Такой тип экскурсии указан в классификации, но у нас до сих пор не использовался. Мы будем первопроходцами, - рассказала куратор проекта «Народный экскурсовод» Елена Пастухова. – И мы обязательно пригласим автора экскурсии на одно из занятий школы народного экскурсовода, чтобы она поделилась с нами своим опытом.

Экскурсия-спектакль пока находится в стадии разработки, но уже этим летом ее представят на суд зрителей в проекте «Народный экскурсовод».

КОМПЕТЕНТНО

Как становятся экскурсоводами из народа

Куратор проектов «Народный экскурсовод» и «Школа народного экскурсовода», методист Муниципальной информационной библиотечной системы Благовещенска Елена Пастухова:

- Школа народного экскурсовода стала логическим продолжением проекта «Народный экскурсовод». Участники экскурсий успели перезнакомиться и подружиться и начали рассказывать свои истории: «А здесь на самом деле было то-то и то-то, а на этом месте мне вспоминается то-то и то-то». В этот момент я поняла, что история Благовещенска как города складывается из историй его жителей. Рассказать свою историю с воспоминаниями о своем городе, районе, семье – в этом и заключается суть народной экскурсии, народного экскурсовода.

Поэтому основная идея школы народного экскурсовода – предоставление возможности, в том числе информационной, самим жителям города Благовещенска рассказать о его прошлом. Школу можно назвать клубом по интересам. Это гуманистический, очень человечный, добрый проект. Он связан не с глобальными процессами и взглядом на мир, он индивидуальный, личный. С одной стороны, я рассказываю о том, какими должны быть экскурсии, мы приглашаем людей, которые любят и изучают историю своего города и готовы поделиться опытом. С другой стороны, мы посещаем музеи и исторические места Благовещенска – уже сходили в ЗАГС, военкомат,в планах посещение архива.

Школу народного экскурсовода посещают амурчане разного возраста: есть школьники, студенты, представители более взрослого поколения. Профессии тоже различные – сотрудники пенсионного фонда, бухгалтеры, гиды туристических фирм. Размер группы меняется, на каждое занятие приходят минимум тридцать человек, но были случаи, когда собирались сразу пятьдесят желающих. Очень быстро нарастает интерес к проекту и к краеведению, притом интерес добровольный. Нам уже не хватает одного дня в неделю, тем все больше, каждый погружается все глубже. Одна из наших учениц София Троадиевна Лахтионова уже представила первый потенциальный экскурсионный маршрут, посвященный амурскому базару. Свои маршруты будут разрабатывать и другие участники школы, некоторые из них в будущем увидят свет в рамках проекта «Народный экскурсовод». Присоединиться к школе можно даже сейчас – приходите в любую субботу в «Народный музей» в библиотеке "Центральная" по улице Красноармейской, 128.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В конце прошлого года школа народного экскурсовода вошла в топ-5 лучших региональных практик страны по версии экспертного института социальных исследований г. Москва и платформы обмена практиками устойчивого развития «Смартека». Ее рекомендуют в дальнейшем внедрять на других территориях Дальнего Востока и России в целом.