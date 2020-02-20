Чем удивить сильного и брутального?

Каждый год в феврале тысячи амурских женщин пропадают в магазинах в поисках сюрпризов ко дню Защитника Отечества для своих вторых половин. Слава богу, табу на носки и пену для бритья для доброй половины представительниц прекрасного пола успешно действует. Но «головная боль» - где найти что-то креативное – существенно отравляет предпраздничное настроение.

А между тем, если сменить место поисков с магазинов на виртуальное пространство, то можно подготовить такой подарок, который впечатлит даже самого сурового Защитника.

Вобла в букете и шоколадный пистолет

Кто сказал, что букета достойна только женщина? Это смотря какой букет… Разбиваем стереотипы и заказываем настоящее гастрономическое ассорти. Что можно оформить: рыбу, охотничьи колбаски, деликатесы, креветки, сыры, фисташки – да все, что угодно! Можно разбавить продуктовый набор бутылочкой элитного горячительного – это еще больше подогреет интерес вашего Защитника к подарку. Оформить такой букет можно на любой вкус и кошелек – мастера сформируют его с учетом ваших финансовых возможностей и предпочтений.

И вовсе неправда, что сильные и брутальные равнодушны к сладостям. Пряники с тематикой 23 февраля в стильном оформлении – неплохой вариант для небольшого презента. Такой сувенир также хорошо дополнит основной подарок. Цена набора вполне демократична – 500 рублей.

Фото: pixabay.com

А как насчет шоколадного оружия? И стильно, и празднично, и вкусно. Шоколадный набор в подарочной упаковке стоит 700 рублей.

Путевка в виртуальную реальность

Portal VR станет отличным проводником в мир виртуальной реальности для вашего мужчины. Даже если он солидный и серьезный.

- При помощи современных технологий дети и взрослые смогут попробовать себя в роли цифровых художников, исследовать галактику и родную планету или стать настоящими учеными, - сообщают организаторы. - Здесь с помощью очков виртуальной реальности можно пострелять в роботов, порубить орков, стать гонщиком или просто поработать на заправке.

Фото: pixabay.com

По коням!

Сертификат на конную прогулку будет лучшим подарком для активных людей, любящих природу, мороз и красоту снежных сверкающих полей.

- Прогулка верхом еще никого не оставляла равнодушным! – заявляют в компании.

Стоимость такого подарка тоже не ударит по кошельку милых дам, цена на конные прогулки варьируется от 250 до 1200 рублей в зависимости от дня недели и времени катания.

Фото: pixabay.com

Лазертаг

Еще один беспроигрышный вариант сюрприза для самых активных и метких. Можно взять свою вторую половинку, записаться на сборную игру, и плечом к плечу отстреливаться от врагов. А можно отправить любимого в сугубо мужской компании.

Стоимость маленькой радости для большого мужчины - от 400 рублей без дополнительных услуг.

Именные подарки

Каждому человеку приятно получить то, что предназначается только ему. Лазерная гравировка на личных предметах сделает любой презент индивидуальным. Можно заказать, к примеру, Именные ежедневники с гравировкой. Нанести на поверхность можно имена, логотипы, картинки - все что пожелаете.

Фото: pixabay.com

Еще один вариант индивидуального презента, который точно не оставит равнодушным вашего Защитника – обложка на документы из натуральной кожи с уникальной росписью акриловыми красками. Мастер нанесет любое изображение в соответствии с вашими пожеланиями. Кстати, это может быть не только обложка для документов, но и портмоне, и все, что может порадовать мужчину. В среднем такой презент обойдется в 1300 рублей.

Автомобилисту в помощь

Беспроигрышный вариант – все, что может пригодиться для ухода за машиной. Например, скребки для удаления снега и льда. Ведь весна не за горами, а амурский климат всегда преподносит сюрпризы. Ценник очень доступный - от 55 рублей.

Ну а если вы понятия не имеете, что должно быть в обиходе у водителя, не ломайте голову и приобретайте сертификат – пусть сам себе выберет то, что нужно.