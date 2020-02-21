2020-02-21T07:46:37+03:00
Общество

Приамурье назвали самой закредитованной областью в стране

По статистике, исполнительных производств по кредитам в регионе гораздо больше, чем в других субъектах России
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Фото: DepositPhotosФото: DepositPhotos
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Амурская область оказалась самым закредитованным регионом среди субъектов России. Об этом рассказали в Управлении службы судебных приставов по Амурской области.

Согласно данным Управления, за прошедший год на исполнении по кредитным обязательствам стояло 96 тысяч производств, что составляет 22 процента от общего числа производств (648 тысяч). Среди всех субъектов страны это самая большая цифра.

- Если посмотреть статистику по всему Дальневосточному Федеральному округу, да и по России, Амурская область имеет самое большое количество исполнительных производств по кредитам, - рассказала руководитель Управления Светлана Засядько.

Всего на взыскании среди этих дел насчитывается 12 млрд рублей, из которых за 2019 год было взыскано 4,7 млрд рублей.

- Чаще всего амурчане берут микрозаймы или большие суммы в банках, и не имеют возможности их выплатить. Для этого берут еще один кредит, а потом и вовсе перестают платить. В основном, это неработающие люди, которые в последующем начинают вести асоциальный образ жизни. Должниками по кредитам чаще всего становятся физические лица. Среди всего количества должников только 407 – юридические, - добавляют в УФССП по Амурской области.

Банки обращаются к приставам уже тогда, когда исчерпали все свои методы по взысканию долгов. Кредиты стоят на первом месте среди долгов: после них идут коммунальные платежи и топливно-энергетический комплекс, штрафы и налоги.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Амурский должник – кто он?

В службе судебных приставов составили типичный портрет должника по алиментам. Это мужчина 30-35 лет, неработающий, ведущий асоциальный образ жизни.

К слову, у многих мужчин сейчас имеется автомобиль, который и становится толчком к выплате долгов: приставы обещают, что заберут транспортное средство, ведь так положено по закону. Ездить в маршрутке, понятное дело, никто не хочет, вот и выплачивают все долги.

Но в последнее время к таким примыкают и женщины. Портрет примерно тот же, только возраст варьируется от 30 до 34 лет. К слову среди амурских должниц был сказочный случай: после того, как женщину арестовали за уклонение от уплаты на 15 суток, она встала на учет в центр занятости на следующий день после освобождения, и теперь исправно платит алименты.

По факту неуплаты алиментов за прошедший год возбуждено 555 уголовных дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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